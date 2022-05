„Rapid Reisen“: TUI und SK Rapid entwickeln gemeinsames Reisebüro

Der österreichische Rekordmeister und Österreichs Nummer 1 für Urlaub gehen ab sofort gemeinsame Wege und setzen damit neue Maßstäbe hinsichtlich jeglicher Art von Urlaubs-...

Der österreichische Rekordmeister und Österreichs Nummer 1 für Urlaub gehen ab sofort gemeinsame Wege und setzen damit neue Maßstäbe hinsichtlich jeglicher Art von Urlaubs- und Fanreisen. Mit Mitte Juni eröffnet im Allianz Stadion eine offizielle Filiale von TUI, die unter dem Namen „Rapid Reisen powered by TUI Das Reisebüro“ geführt wird. Die Produktpalette ist dabei breit aufgestellt. In diesem speziell für Rapid-Fans ausgelegten Standort werden neben klassischen Urlaubsreisen auch Fanreisepakete zu den Europacup-Reisen der Hütteldorfer geschnürt sowie Reisen zu internationalen Spitzenspielen angeboten.

Starker Partner mit grün-weißen Vorteilen

Geschäftsführer Wirtschaft/CEO des SK Rapid, Christoph Peschek, unterstreicht dabei vor allem die Vorteile für die große Rapid-Gemeinschaft: „Mit dem renommierten Reiseunternehmen TUI begrüßen wir ab sofort einen weiteren starken Partner in der Rapid-Familie, der uns künftig auch bei den Fanreisen für unsere internationalen Spiele unterstützen wird. Damit gehen wir neue Wege und heben den Service für unsere treuen Fans auf eine neue Stufe. Umso erfreulicher ist es, dass wir mit der kommenden Saisonvorbereitung im Juni einen TUI-Standort im Fancorner des Allianz Stadions eröffnen werden. Das geplante Reisebüro wird dabei nicht nur zahlreiche Vorteile für Rapid-Fans mit sich bringen, sondern auch unseren Mitgliedern hervorragende Angebote und Aktionen für Urlaubsreisen ermöglichen“.

„Der neue Standort ab Mitte Juni im Allianz Stadion ist ein weiterer Schritt in der Zusammenarbeit mit dem populärsten Fußballverein Österreichs“, sagt Markus Jurasek, Verkaufsleitung Österreich für TUI Das Reisebüro. „Wir freuen uns, die Rapid-Familie auch für die schönsten Momente des Jahres abseits des Fußballs begeistern zu dürfen und werden allen Rapidlerinnen und Rapidlern, vom Block West Besucher bis zum VIP, mit Rat und Tat bei ihrer Urlaubsbuchung zur Seite stehen. Ab 1. Juni sind wir bereits unter [email protected] und telefonisch unter 050884-1899 zu erreichen.“

Über TUI

Die TUI Austria Holding GmbH gehört zur TUI Group, dem weltweit größten integrierten Touristikkonzern. Neben der Kernmarke TUI werden in Österreich zahlreiche andere bekannte Marken aus dem TUI Konzern wie airtours, TUI Cruises, TUI MAGIC LIFE, TUI Blue, Robinson, Gebeco, TUI Ferienhaus oder TUI Ticketshop vertrieben. Damit deckt TUI die gesamte Bandbreite an Reisen von Premium über individuell bis günstig ab. Die TUI Austria Holding GmbH wird vom Geschäftsführer Gottfried Math geleitet und beschäftigt in Österreich 500 MitarbeiterInnen. www.tui.at