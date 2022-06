Der analoge Fußball: Rapid und die Brasilien-Tour 1949

Es ist ein Ausflug in eine analoge Welt. 1949 machte der SK Rapid, damals noch einer namhaftesten Klubs der Fußballwelt, eine Tour durch Brasilien....

In knapp sechs Wochen bestritten die Hütteldorfer elf Freundschaftsspiele, quasi „Schaukämpfe“, in denen Top-Spieler wie die Körner-Brüder, Robert Dienst oder Ernst Happel aufs Feld geschickt wurden. Von den elf Spielen gewann Rapid zwar nur drei, verlor sechs, aber der Besuch der Grün-Weißen in Südamerika war damals – auch aufgrund der großen Reisestrapazen – eine große Sache.

Auf Twitter hat nun ein brasilianischer User ein sensationelles Zeitdokument ausgegraben und gepostet. Natürlich gab es noch keine umfassende Fernsehberichterstattung und so wurde in den brasilianischen Medien in Form von Zeichnungen dargestellt, wie die Tore fielen.

Beim 2:1-Sieg von Flamengo über die Hütteldorfer traf zunächst Riegler für Rapid, wobei Robert Dienst – in der Zeichnung fälschlich als „Dientz“ bezeichnet – den Assist gab.

Danach erzielten Durval und Gringo zwei Treffer für Flamengo und stellten den Endstand von 2:1 her. Wenn man den Zeichnungen Glauben schenken kann, kam Ernst Happel beim zweiten Gegentreffer gegen Gringo etwas zu spät, nachdem Zizinho eine spektakuläre Vorarbeit lieferte.

Derartige Zeichnungen wären wohl auch heute eine gelungene Abwechslung zur Überberichterstattung – und wir von abseits.at wissen bekanntlich wovon wir reden 🙂 Aber seht selbst: