Kommentar: Geld weicht Moral auf

Mitten in der Corona-Krise könnte Newcastle United einen neuen Eigentümer bekommen, denn der britische Milliardär Mike Ashley scheint genug von seinem „Spielzeug“ zu haben. Bereits in der Vergangenheit machte er in Interviews keinen Hehl daraus, dass er den Kauf der Magpies bereue und den Klub lieber heute als morgen verkaufen würde. Nun scheint es so, als ob Ashleys Wunsch in Erfüllung geht – doch die Fans sind alles andere als glücklich.

Newcastle United wollte den Eigentümerwechsel bisher noch nicht bestätigen, doch laut dem Telegraph, der sich auf mehrere Quellen bezieht, ist die Tinte auf dem Vertrag bereits trocken. Der saudi-arabische Public Investment Fund, der mit einem geschätzten Gesamtvermögen von rund 400 Milliarden Dollar zu den größten Staatsfonds der Welt zählt, soll für rund 300 Millionen Pfund 80 Prozent der Anteile am Verein erworben haben. Der Vorsitzende dieses Staatsfonds ist kein Geringerer als der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman, der bei den strategischen Investment-Entscheidungen stets ein Wort mitredet. Der Staatsfond besitzt unter anderem fünf Prozent an Uber und Tesla, investierte in US-Firmen wie Lockheed Martin und General Electric und steht hinter dem Red Sea Project sowie dem Mega-Projekt Neom. Im März 2019 wurde zudem bekannt, dass der Public Investment Fund einem New Yorker PR-Unternehmen jeden Monat 120.000 Dollar überweist, damit der diplomatische Schaden nach der Ermordung des saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi in Grenzen gehalten wird – man tut eben was man kann.

Womit wir auch schon bei den zahlreichen Menschenrechtsverletzungen sind, die vielen Newcastle-United-Fans nun schwer im Magen liegen. Im Jemen werden seit vielen Jahren unter anderem Krankenhäuser und Schulen bombardiert, Saudi-Arabien gehört zu den Ländern mit den meisten Hinrichtungen weltweit, regierungskritische Stimmen werden brutal unterdrückt, weggesperrt und gefoltert. Religiöse Minderheiten werden systematisch diskriminiert, Frauenrechtlerinnen und Homosexuelle müssen mit Haft- und sogar der Todesstrafe rechnen.

Der moderne Fußball – insbesondere die Premier League – mutierte ohnehin längst zu einem Spielball von Investoren. Der Haupt-Gesellschafter von Manchester City, die Abu Dhabi United Group, pumpt auch hunderte Millionen in die Citizens um das Image der Vereinigten Arabischen Emirate aufzupolieren. PSG-Eigentümer Qatar Sports Investments machte unter anderem 222 Millionen Euro für Neymar locker und die Inter-Spieler hatten bei einem Meisterschaftsspiel gegen Bologna ihre Spielernamen in chinesischen Schriftzeichen auf ihren Trikots verewigt.

Die Magpies wären also bei weitem nicht der einzige Verein, der zweifelhafte Investoren anlockt, wobei sich die Dimensionen dann eben doch unterscheiden. Newcastle-United-Fans machen deshalb ihren Ärger deutlich:

„I’d rather toil in mediocrity for a lifetime than win the Champions League with these twats at the helm, using our club to whitewash their tyranny.”

„I love Newcastle and they have been the Premier League team I followed for like the last 20 years, but it feels like there could not have been a worse party to sell the club to.”