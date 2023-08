Mehr Fitness auf dem Platz durch Nahrungsergänzung? Die 5 beliebtesten Supplements für Fußballspieler

Als Fußballer muss man von der ersten bis zur letzten Minute alles geben, sowohl im Spiel als auch während harter Trainingseinheiten. Besonders im Zweikampf...

Als Fußballer muss man von der ersten bis zur letzten Minute alles geben, sowohl im Spiel als auch während harter Trainingseinheiten. Besonders im Zweikampf kann das gewisse Extra an körperlicher Leistungsfähigkeit eine Situation schnell entscheiden – daher sollte sich jeder Sportler möglichst optimal und gesund ernähren. Daneben fragen sich jedoch viele Fußballer, ob sie nicht darüber hinaus noch etwas für ihre Fitness tun können, indem sie auf Nahrungsergänzungsmittel setzen. Viele Supplements werden beworben, allerdings sind dabei nur die wenigsten tatsächlich sinnvoll. Hier erfährst du, welche die 5 Supplements unter Fußballern am beliebtesten sind und welche Wirkungen sie sich davon versprechen.

1. Kreatin für mehr Schnellkraft

Ein sehr beliebtes Supplement im Sport ist Kreatin Monohydrat. Dieser Stoff hat das Potenzial, Kraft und Ausdauer zu steigern und zu einem Zuwachs an Muskelmasse beizutragen. Kreatin wird vom menschliche Organismus Kreatin zwar selbst gebildet, Mischköstler nehmen jedoch einen großen Teil davon im Rahmen einer gesunden Ernährung auf. Da Kreatin vom Muskel mithilfe von ATP zu mehr freigesetzter Energie führt, kann eine höhere Einnahme daher auch zu einer Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit führen. Für Fußballer kann sich daher eine Einnahme von Kreatin schnell lohnen – allerdings sind die oft kolportierten Hochdosisphasen von 20 Gramm am Tag laut einigen Studien nicht nötig – 5 Gramm Kreatin täglich reichen vollkommen aus und sind für gesunde Sportler auch bei längerer Einnahme mit keinen Nebenwirkungen verbunden.

2. Elektrolyte für mehr Ausdauer und Energie

Auf dem Platz ist besonders Ausdauer sehr wichtig, um auch in den letzten Spielminuten noch alles abrufen zu können. Helfen können dabei Elektrolyte – sie versorgen den Körper mit wichtigen Salzen und Mineralien, die für die Muskelkontraktion und die Nervenbahnen benötigt werden. Für mehr Ausdauer und Energie kann sich daher eine zusätzliche Einnahme lohnen. Am besten werden Elektrolyte dabei in Wasser aufgelöst eingenommen – sie können dann während Unterbrechungen schnell als Trinklösung aufgenommen werden und unterstützen so zusätzlich auch den Wasserhaushalt des Körpers. Sie wirken dabei auch isotonisch und stehen dem Organismus daher in kurzer Zeit vollständig zur Verfügung – perfekt für Spielpausen vor Standards oder die Halbzeit.

3. Magnesium

Besonders weit verbreitet ist zudem die vorbeugende Einnahme von Magnesium. Dieses Element ist im Grunde ein Metall und wird vom Körper zur Aufrechterhaltung der Muskelfunktion benötigt. Da es besonders über den Schweiß vom Körper abgegeben wird, kann es besonders an heißen Tagen oder während eines Turniers zu einem Mangel an Magnesium in den Muskelzellen kommen – die Auswirkungen in Form von Muskelkrämpfen dürfte jedem Fußballer bekannt sein. Wer daher öfter mit Krämpfen zu tun hat, kann einmal die Einnahme von Magnesium vor dem Spiel oder Training in Betracht ziehen.

4. Beta–Alanin

Die Aminosäure Beta–Alanin wird von Sportlern eingesetzt, um die intramuskuläre Carnosin-Konzentration zu erhöhen – Carnosin selbst ist zum Beispiel bei der Muskelkontraktion innerhalb schneller Bewegungen wie Sprints entscheidend beteiligt. Umfangreiche Studien zur Wirksamkeit stehen dabei zwar noch aus, schädlich ist die Einnahme jedoch auf jeden Fall nicht. Als natürliche Aminosäure ist Beta-Alanin auch n vielen proteinreichen Lebensmitteln wie etwa Quark enthalten. Vereinzelt kann es bei der Aufnahme als Nahrungsergänzungsmittel zu Kribbel-Gefühlen kommen, diese sind jedoch harmlos.

5. Coffein

Nicht zuletzt wird auch Coffein bereits seit langem in Schnellkraftsportarten in Wettkampf und Training eingesetzt, um die Schnelligkeit, Ausdauer und Konzentration von Spielern zu erhöhen. Wenn du daher nicht empfindlich auf Coffein reagierst, kannst du einmal mit der Wirkung auf deine Leistung experimentieren. Ein extra Nahrungsergänzungsmittel brauchst du dafür jedoch nicht – viele Getränke enthalten von sich aus Coffein, besonders Kaffee hat jedoch einen hohen natürlichen Anteil des aufputschend wirkenden Stoffes.