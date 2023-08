So holen Sie das Maximum aus Ihren Boni im Casino!

Mittlerweile ist es gang und gäbe, von Online Casinos mit Prämien überhäuft zu werden. Bei der Masse von Boni, welche von Anbietern wie dem...

Mittlerweile ist es gang und gäbe, von Online Casinos mit Prämien überhäuft zu werden. Bei der Masse von Boni, welche von Anbietern wie dem Verde Casino an die Nutzer vergeben werden, entsteht dabei häufig die Frage, wie sich die erhaltenen Freispiele oder das Bonusguthaben besonders effektiv einsetzen lassen. Bei uns finden Sie alle Tipps und Tricks, um in Zukunft noch mehr aus Ihren Prämien im Online Casino herausholen zu können.

Guthaben oder Freispiele? Die Wahl kann entscheidend sein

Häufig stellt das Online Casino verschiedene Angebote vor, aus denen die Nutzer auswählen können. Nicht selten bestehen die Prämien dabei entweder aus einem kostenlos zur Verfügung gestellten Bonusguthaben oder einer gewissen Anzahl von Freispielen. Da letztere häufig nur an einem bestimmten Spielautomaten genutzt werden können, schränken sie den Spieler in seinen Möglichkeiten regelmäßig ein. Schließlich muss erst eine bestimmte Anzahl von Umdrehungen an einem Slot gespielt werden, ehe das verbleibende Guthaben an beliebigen Spielen verwendet werden kann.

Die meisten Casino-Fans, die vor die Wahl zwischen den beiden Formen von Prämien gestellt werden, entscheiden sich daher häufig für das Bonusguthaben. Hierbei handelt es sich häufig um einen niedrigen zweistelligen Betrag, welcher von Anbieter zu Anbieter variieren kann. Natürlich kann es verlockend sein, direkt nach dem Erhalt der entsprechenden Boni mit dem Spielen zu beginnen. Dennoch sollten Sie sich zunächst auf wichtige Faktoren konzentrieren, die Ihren Erfolg an den einzelnen Slots beeinflussen können.

Den richtigen Slot finden

Wenn Sie mit der Suche nach einem passenden Slot für den maximalen Spielspaß beginnen, weicht der Blick schnell vom Wesentlichen ab. Zwar steht es außer Frage, dass ein ansprechendes Design einen wichtigen Aspekt bei der Wahl eines Spielautomaten darstellt, dennoch gibt es weitaus bedeutendere Faktoren, auf die geachtet werden sollte. Hierzu zählt beispielsweise der RTP-Wert, welcher bei jedem Online Slot angegeben wird.

Die Abkürzung RTP steht hierbei für “return to player” und bedeutet ins Deutsche übersetzt so viel wie “zurück zum Spieler”. Damit hat die zunächst unscheinbar wirkende Prozentzahl, die im Zusammenhang mit dem jeweiligen Slot angegeben wird, eine hohe Bedeutung. Schließlich wird hierdurch angegeben, welchen Anteil der Einsätze vom Online Casino einbehalten werden. Beträgt der RTP-Wert also 97 %, fließen exakt 3 % der getätigten Einsätze als Provision ans Online Casino. Die restliche Summe fließt wieder in die Taschen der Nutzer.

RTP, Volatilität und Co

Bei der Auswahl eines Spielautomaten sollten Sie jedoch nicht nur darauf achten, einen Slot mit hohem RTP-Wert zu finden. Schließlich kann auch die Volatilität eine wichtige Rolle bei der Suche nach einem passenden Slot spielen. Vor allem dann, wenn Sie mit Bonusguthaben spielen, ist es besonders empfehlenswert, die dem Spielautomaten beigefügten Informationen zu überfliegen. Hier erfahren Sie in der Regel innerhalb weniger Sekunden, welche Volatilität dem jeweiligen Automaten zugeschrieben wird.

Während Slots mit hoher Volatilität aufgrund ihres großen Risikos vor allem für High Roller geeignet sind, sollten Sie beim Spielen mit aus Boni resultierenden Guthaben erfahrungsgemäß darauf achten, Online Slots mit niedriger Volatilität ausfindig zu machen. Hier sind die durchschnittlich erzielten Gewinne zwar eher unterdurchschnittlich, erscheinen dafür jedoch in besonders hoher Frequenz. Dies hilft dabei, einen geforderten Umsatz schnellstmöglich erzielen zu können, um im Anschluss eine Auszahlung des Guthabens durchzuführen.

Bonusbedingungen können zur Hürde werden

Ja, Sie haben tatsächlich richtig gelesen. Denn die meisten Online Casino vergeben ihre Prämien nicht, ohne sie zuvor an gewisse Regelungen zu binden. Somit wird verhindert, dass Sie den Bonus einfordern und die gesamte Summe sofort im Anschluss wieder auszahlen. In der Regel bestehen die Bonusbedingungen in den verschiedenen Online Casinos aus den gleichen Faktoren, die in ihrer Höhe von Anbieter zu Anbieter variieren können:

Anforderungen an den zu tätigen Umsatz;

Beschränkungen beim Einsatz mit Bonusguthaben;

Obergrenze für Auszahlung von Bonusguthaben;

Zeitvorgabe, in der der Umsatz erzielt werden muss;

Weitere Bedingungen abhängig vom Anbieter.

Zugegebenermaßen sind es jedoch vor allem zwei Faktoren, die von den meisten Nutzern ganz genau unter die Lupe genommen werden. Schließlich ist es immer interessant, wie viel Echtgeld schlussendlich nach dem erfolgten Umsatz ausgezahlt werden kann. Hierbei handelt es sich auch häufig um den Haken, der eine attraktiv erscheinende Prämie begleitet. Denn oftmals bieten Casinos zwar Boni in Höhe von 50 € oder mehr an, letztendlich können jedoch maximal 25 € ausgezahlt werden.

Bonus aktivieren und richtig durchstarten!

Wer die grundlegenden Aspekte in Sachen Boni und Prämien in Online Casinos verstanden hat, wird mit Sicherheit keinerlei Probleme dabei haben, den erhaltenen Bonus bestmöglich einzusetzen. Nachdem Sie sich nun das nötige Wissen angeeignet haben, können Sie sich also selbst in das Abenteuer der digitalen Slots und anderen Spielen stürzen. Dank der aktivierten Prämie genießen Sie dabei etliche Vorteile, die Sie sich zu Nutzen machen können.