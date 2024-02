Sportwetten und Boni: Alles über verschiedene Angebote und Anbieter

Wettangebot, Lizenz, Einzahlungsmethoden. Es gibt verschiedene Punkte, auf die man achtet, wenn man einen Online Wettanbieter sucht. Ist man auf der Suche nach einem...

Wettangebot, Lizenz, Einzahlungsmethoden. Es gibt verschiedene Punkte, auf die man achtet, wenn man einen Online Wettanbieter sucht. Ist man auf der Suche nach einem Online Wettanbieter, wird man unter anderem auch einen Blick auf das Bonusangebot werfen. Österreichische Wettfreunde wissen, dass es immer wieder attraktive Boni für neue Kunden gibt. Wer 100 Euro auf sein Glücksspielkonto transferiert und dann ein Guthaben von 200 Euro zur Verfügung hat, der kann dann auch einmal das eine oder andere Risiko bei seinem Tipp eingehen.

Neben klassischen Neukundenangeboten gibt es auch Boni für Bestandskunden. Das heißt, nicht nur im Zuge der Registrierung darf man sich über einen Bonus freuen. Viele Online Wettanbieter übermitteln ihren Kunden auch Gutscheincodes oder gewähren Freiwetten. Die Online Wettanbieter haben erkannt, dass es nicht nur darum geht, neue Kunden zu gewinnen, sondern auch bestehende Kunden zu halten.

Diese Bonusangebote werden von den unterschiedlichen Wettanbietern gewährt

Powbet

Es gibt einige Wettanbieter, die in Frage kommen, wenn man nach einem Sportwetten Bonus Österreich sucht. Unter anderem Powbet. Powbet ist ein Online Buchmacher, der mit einem attraktiven Neukundenbonus wirbt. Es gibt einen 100 Prozent Bonus bis 200 Euro. Aber nicht nur neue Kunden dürfen sich über ein attraktives Angebot freuen: Bestandskunden profitieren von attraktiven Promotions – so gibt es immer wieder Freispiele, Jackpots sowie auch Cashbacks.

Powbet gewährt also einen maximalen Bonus bis 200 Euro und überzeugt mit fairen Bonusbedingungen. Zudem dürfen sich Bestandskunden über attraktive Promotions wie Freiwetten freuen. Powbet kann also auf verschiedenen Ebenen punkten.

Weltbet

Bei Weltbet dominiert die Kombination aus klassischem Erscheinungsbild und modernem Angebot. Die Besonderheit ist das Bonusangebot. Weltbet wirbt mit einem 250 Prozent Einzahlungsbonus – der maximale Bonusbetrag liegt bei 1.500 Euro. Es gibt nur sehr wenige Online Buchmacher, die einen derart hohen Betrag gutschreiben.

Aufgrund der Tatsache, dass bei Weltbet nicht nur auf verschiedene Sportarten wie Fußball, Tennis und Co. gewettet werden kann, sondern auch im Online Casino das Glück auf die Probe gestellt werden kann, gibt es auch hier noch einen speziellen Bonus: 450 Prozent Bonus bis zu einer Summe von 4.000 Euro.

Wer bereits Bestandskunde bei Weltbet ist, darf sich über Cashbacks und ähnliche Extras freuen. Die Promotions für Bestandskunden sind immer wieder zeitlich begrenzt, sodass es hier stets neue Angebote für die Kunden von Weltbet gibt.

Hot.Bet

Ein weiterer Online Buchmacher, der in Frage kommt, wenn es darum geht, wer einen attraktiven Bonus anbietet, ist Hot.Bet. Der Buchmacher setzt auf klassische und altbewährte Bonusangebote. So gibt es für Neukunden eine maximale Gutschrift in der Höhe von 100 Euro, nachdem das Konto erstmals kapitalisiert wurde. Mit dem 100 Prozent Bonusangebot kann der Kunde somit seine erste Einzahlung verdoppeln.

Des Weiteren punktet Hot.Bet auch mit einigen Aktionen und Deals für bestehende Kunden. Besonders beliebt sind die Gratiswetten. Es gibt aber auch Free Bet-Token und Reloads. Hot.Bet weiß, was die Bestandskunden wollen.

Pribet

Bei dem Online Buchmacher Pribet handelt es sich um einen der neuesten Anbieter, der am österreichischen Wettmarkt zu finden ist. Und wie will ein junger Anbieter auf sich aufmerksam machen? Natürlich mit einem attraktiven Bonusangebot. Der Einzahlungsbonus beläuft sich auf 100 Euro. Wer also 100 Euro einzahlt, darf sich über ein Wettguthaben in der Höhe von 200 Euro freuen.

Zudem gibt es bei Pribet den Reload Bonus. Auch Free Bet Token werden Monat für Monat bereitgestellt. Das heißt, auch Bestandskunden dürfen sich über verschiedene Bonusangebote freuen.

Conquestador

Seit dem Jahr 2018 bietet Conquestador seine Dienste als Online Wettanbieter an. Mit der Zeit hat der Online Buchmacher immer wieder neue Bonusangebote präsentiert. Ein Bonusangebot war jedoch immer verfügbar: Neukundenbonus. Das heißt, wer sich registriert, darf sich über einen Einzahlungsbonus freuen.

Conquestador wirbt mit vielen Cashbacks. Das spricht vor allem auch Bestandskunden an. Der Online Buchmacher hat mit den Jahren immer wieder neue Promotions geschaffen und so für Abwechslung sorgen können.

Zudem kann man bei Conquestador nicht nur Tipps abgeben. Es gibt auch die Möglichkeit, im Online Casino zu zocken.