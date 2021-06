Barac wechselt ans Schwarze Meer, Hugi nach Polen

Die Sommertransferzeit beginnt erst im Juli, aber schon jetzt gibt es einige fixe Übertritte ab der neuen Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der...

Die Sommertransferzeit beginnt erst im Juli, aber schon jetzt gibt es einige fixe Übertritte ab der neuen Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen Fußballbühne regelmäßig und kompakt für euch zusammen.

Mateo Barac

IV, 26, CRO | SK Rapid – > FK Sochi

Nach drei sehr wechselhaften Jahren in Hütteldorf, wird Mateo Barac künftig am Schwarzen Meer kicken. Der kroatische Innenverteidiger schließt sich dem FK Sochi an, der in der kommenden Saison als Vorjahresfünfter fix an der Conference League teilnehmen wird. Rapid konnte bei Barac’ Gehaltsvorstellungen nicht mehr mit und musste den Stammspieler daher ablösefrei ziehen lassen. Mateo Barac war bei Rapid ein äußerst launischer Innenverteidiger – teilweise gewann er praktisch alle Zweikämpfe, in die er verwickelt wurde, dann offenbarte er aber Schwächen im Aufbauspiel, die vor allem mit seiner Vorliebe für Dribblings zusammenhingen. Anstelle des Kroaten hat Rapid bereits den Ex-England-Legionär Kevin Wimmer verpflichtet.

Augustine Boakye

LA, 20, GHA | WAFA – > Wolfsberger AC

Der Wolfsberger AC sichert sich die Dienste eines hochinteressanten, jungen Linksaußen aus Ghana. Augustine Boakye kommt aus der West African Football Academy, kurz WAFA, die bisher eher einen guten Draht nach Salzburg hegte. Die Roten Bullen holten vom ghanaischen Ausbildungsklub unter anderem Samuel Tetteh, Gideon Mensah und Majeed Ashimeru. Boakye ist ein 20-jähriger Flügelspieler, der in der vergangenen Saison sieben Saisontreffer erzielte und sich bereits einmal in den Kader der ghanaischen Nationalmannschaft spielte. Beim Vorjahresfünften unterschrieb Boakye nun langfristig bis 2025.

Antonin Svoboda

ST, 19, CZE | FC Liefering – > MFK Karvina

Der junge tschechische Stürmer Antonin Svoboda wird seine Karriere nicht in Salzburg weiterführen und verlässt den Klub fix in Richtung Tschechien. Er soll künftig beim Erstligisten MFK Karvina auf Torjagd gehen. Der 19-Jährige war vor drei Jahren aus der Jugend von Zbrojovka Brno nach Salzburg gewechselt, konnte sich aber nie an die erste Mannschaft der Roten Bullen herantasten. Für Liefering kam er in 22 Spielen nur auf ein Tor und einen Assist.

Dor Hugi

LA, 25, ISR | SKN St. Pölten – > Wisla Krakau

Nach dem Abstieg mit St. Pölten hat der israelische Offensivspieler Dor Hugi einen neuen Verein in Polen gefunden. Der ehemalige Nachwuchsteamspieler wechselt ablösefrei zu Wisla Krakau und unterschreibt einen Dreijahresvertrag. Hugi startete stark in seine Zeit in St. Pölten, ließ dann aber im Laufe der Saison stark nach. Unterm Strich brachte er es dennoch auf acht Tore und acht Assists in 35 Spielen. Bei Wisla, das letztes Jahr den Klassenerhalt schaffte, ist Hugi bereits der sechste Neue für die neue Saison. Unter anderem spielt hier im Mittelfeld der Österreicher Stefan Savic.