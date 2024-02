Altach-Cheftrainer Summer bindet sich langfristig an Verein

Bernhard Summer hat seinen Vertrag vorzeitig bis zum Sommer 2025 verlängert. Nach positiven Gesprächen haben sich Sportchef Thies und Summer auf diese Erweiterung geeinigt....

Bernhard Summer hat seinen Vertrag vorzeitig bis zum Sommer 2025 verlängert. Nach positiven Gesprächen haben sich Sportchef Thies und Summer auf diese Erweiterung geeinigt. Bernhard fühlt sich in seiner Rolle sichtlich wohl und hat anspruchsvolle Ziele für die kommende Saison mit seinem Team im Blick.

Seit der Wiederverpflichtung des Trainers geht es stetig bergauf bei der Spielgemeinschaft Altach / Vorderland, welche nächste Saison nur noch den Namen SCR Altach tragen wird. In dieser kommenden Spielzeit wird auch erneut Bernhard Summer an der Seitenlinie stehen. Möglicherweise erlebt der 56-Jährige auch das erste internationale Spiel im heimischen Frauenfußball: Der aktuelle zweite Bundesligarang würde seinem Team die Teilnahme an der Qualifikation zur Champions League ermöglichen. Auch im Cup ist seine Spielgemeinschaft noch vertreten. Nach dem letztjährigen Finaleinzug heißt auch im laufenden Wettbewerb das Ziel Endspiel.

Tobias Thies, Sportlicher Leiter:

„Bernhard passt einfach zu unserem Team. Akribisch verfolgt er den Plan, sich der Spitze im österreichischen Frauenfußball zu nähern. Zudem ist er ein großer Förderer von jungen Vorarlberginnen. Ein weiterer Aspekt, welcher uns in der Zusammenarbeit sehr positiv stimmt. Ich bin froh, dass Bernie auch in der kommenden Saison Trainer des SCR Altach sein wird.“

Bernhard Summer, Cheftrainer:

„Dieses Team bereitet mir ungebrochene Freude und Lust, jeden Tag noch ein bisschen besser zu werden. Die Entwicklung ist nicht nur spürbar, sondern spiegelt sich auch auf den Ergebnissen auf dem Platz wieder. Den zweiten Platz möchten wir im Frühjahr unbedingt verteidigen, um uns den Traum vom internationalen Fußball zu verwirklichen.“

Pressemeldung SCR Altach