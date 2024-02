CL-Vorschau: Bayern will es besser als in der Liga machen

Nachdem gestern die ersten Partien des Champions-League-Achtelfinales über die Bühne liefen und sich die Favoriten in den Hinspielen durchgesetzt haben, wollen wir euch auch...

Nachdem gestern die ersten Partien des Champions-League-Achtelfinales über die Bühne liefen und sich die Favoriten in den Hinspielen durchgesetzt haben, wollen wir euch auch heute auf dem Laufenden halten und wie vor jedem Spieltag eine kompakte Spielschau bieten.

Lazio Rom – FC Bayern München

Mittwoch, 14, Februar 2024, 21:00 Uhr

Es wird richtig spannend sein, wie der FC Bayern München die 0:3-Niederlage gegen Bayer Leverkusen wegstecken wird. Die Mannschaft von Thomas Tuchel war das klar schwächere Team und ging im Spitzenspiel der deutschen Bundesliga verdient als Verlierer vom Platz. In der Tabelle liegt Bayer Leverkusen somit fünf Punkte vor dem FC Bayern München auf Platz 1. Xabi Alonsos Mannschaft hat in dieser Saison noch keine Partie verloren und wird auf dem Weg zum Titel nur schwer zu stoppen sein.

Der FC Bayern München hat einige verletzte Spieler zu beklagen. Alphonso Davies, Kingsley Coman, Serge Gnabry werden so wie der österreichische Legionär Konrad Laimer nicht auflaufen können. Bei der 0:3-Niederlage gegen Bayer Leverkusen standen die Routiniers Kimmich und Müller nicht in der Startelf sondern wurden erst nach einer Stunde eingewechselt. Wir rechnen damit, dass die beiden heute von Beginn an auf dem Platz stehen werden.

Lazio-Trainer Maurizio Sarri hat weniger Verletzungssorgen und muss nur auf den rotgesperrten Davide Renzetti fix verpflichten. Die Römer stehen in der Serie A aktuell nur auf dem achten Tabellenplatz und holten nach der 1:3-Niederlage gegen Atalanta Bergamo am Wochenende nach drei sieglosen Pflichtspielen endlich wieder einen Sieg, da Cagliari Calcio mit 3:1 besiegt wurde.

Lazio holte in der Gruppenphase drei Siege ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Gegen Atletico Madrid holte man in zwei Spielen nur einen Punkt und man musste sich zudem einmal auch Feyenoord geschlagen geben. Der FC Bayern München agierte deutlich souveräner und gab nur ein Unentschieden gegen den FC Kopenhagen ab. Ansonsten wurden alle Spiele gewonnen, unter anderem bezwang man auch Manchester United zwei Mal.

Paris Saint-Germain – Real Sociedad

Mittwoch, 14, Februar 2024, 21:00 Uhr

Für Real Sociedad kommt das Champions-League-Achtelfinale nicht unbedingt zur richtigen Zeit. Die Mannschaft von Trainer Imanol Alguacil zeigte in dieser Saison einige sehr ansehnliche Spiele und verfügt über einen bärenstarken Kader, befindet sich aber aktuell in einem Formtief und muss einige verletzte Spieler beklagen. Aus den letzten acht Ligaspielen holte das Team nur einen einzigen Sieg. Zwei Mal musste man sich in diesem Zeitraum knapp geschlagen geben und es gab gleich fünf Punkteteilungen, von denen vier mit einem 0:0-Unentschieden endeten. Die Mannschaft kassiert zwar wenige Tore, ist aber aktuell in der Offensive zu harmlos.

Mit Mikel Oyarzabal ist ein Schlüsselspieler aufgrund von Muskelproblemen fraglich. Der Kapitän der Mannschaft versäumte die letzten beiden Partien, womit der torgefährlichste Akteur ausfiel. Der Linksaußen steht aktuell in der Liga bei acht Saisontoren und wird von Ander Barrenetxea ersetzt, wenn es sich mit einem Einsatz gegen die Pariser nicht ausgehen sollte. Fix nicht dabei sind jedenfalls Kieran Tierney, Sheraldo Becker, Carlos Fernández, Álvaro Odriozola und Aihen Munoz.

Aber auch PSG-Coach Luis Enrique hat den einen oder anderen Ausfall zu beklagen. Presnel Kimpembe, Milan Skriniar und Sergio Rico fallen fix aus, während Nuno Mendes und Layvin Kurzawa fraglich sind. Die Hoffnungen liegen wie so oft auf Kylian Mbappe, der in dieser Saison in 19 Ligaspielen stolze 20 Tore erzielte und mit allen Bewerben heuer bereits 30 Treffer und sieben Assists beisteuerte. Paris Saint-Germain liegt auch dank ihm in der Liga souverän auf Platz 1 und weist schon elf Punkte Vorsprung auf Verfolger Nizza auf.

Real Sociedad blieb in einer Gruppe mit Red Bull Salzburg, Inter Mailand und Benfica ungeschlagen und stieg mit drei Siegen und drei Unentschieden auf. Paris Saint-Germain landete in der Todesgruppe mit Borussia Dortmund, Newcastle United und dem AC Milan und stieg auf, obwohl die Bilanz mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen in dieser ausgeglichenen Gruppe überschaubar war.

