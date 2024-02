Rapid-Goalgetter Guido Burgstaller verlängert seinen Vertrag

Guido Burgstallers Vertrag läuft im Sommer aus und es war lange Zeit nicht klar, ob der Mittelstürmer noch ein weiteres Jahr anhängen wird. Laut...

Guido Burgstallers Vertrag läuft im Sommer aus und es war lange Zeit nicht klar, ob der Mittelstürmer noch ein weiteres Jahr anhängen wird. Laut der Kronen Zeitung dürfte nun die Entscheidung gefallen sein.

Aktuell ist der Goalgetter der Grün-Weißen verletzt und wird auch im nächsten Meisterschaftsspiel gegen den SK Sturm seiner Mannschaft nicht zur Verfügung stehen. Die Krone berichtet allerdings, dass die Reha gut verläuft und dass der Angreifer im Derby sein Comeback feiern wird.

Für Burgstaller war es klar, dass er innerhalb Österreichs nicht mehr wechseln wird. Der Angreifer hatte aber einige gutbezahlte Angebote aus dem Ausland vorliegen, entschied sich nun aber doch für seinen Verbleib um Hütteldorf, sodass er für die Grün-Weißen bis Sommer 2025 auf Torjagd gehen wird.

Guido Burgstaller absolvierte in dieser Saison zwölf Meisterschaftsspiele für den SK Rapid und brachte es auf fünf Tore und zwei Assists. Vergangene Saison wurde er in der Liga mit 21 Treffern Torschützenkönig und bereite zudem fünf weitere Tore vor.

Er gilt am Spielfeld als verlängerter Arm seiner Trainer und ist nach wie vor ein absoluter Führungs- und Mentalitätsspieler, von dem sich auch jüngere Talente einiges abschauen können. Mit der Verlängerung ist eine wichtige Personalie im Sturmzentrum geklärt, wo in Zukunft aber noch einige Fragen auf Rapid-Sportchef Markus Katzer zukommen werden, die unter anderem zwei Leihspieler betreffen.

Der Niederländer Ferdy Druijf wird im Sommer wieder zur Mannschaft dazustoßen, sollte PEC Zwolle die Kaufoption nicht ziehen. Der 26-Jährige Stürmer war gut unterwegs und steuerte in der Eredivisie in 15 Einsätzen drei Treffer bei. Er zog sich aber eine schwere Knieverletzung zu und wird in dieser Saison keine Partie mehr für seinen Leihverein bestreiten, was die Chancen auf eine fixe Verpflichtung sicherlich stark dämpfen.

Der zweite Leihspieler, Bernhard Zimmermann, hatte hinter dem starken WAC-Sturm weniger Einsatzzeit als man in Hütteldorf hoffte. Nach dem Verkauf von Mohamed Bamba werden die Karten neu gemischt, doch mit der Neuverpflichtung Sankara Karamoko und dem jungen Talent Michael Morgenstern gibt es auch neue Konkurrenz im Sturmzentrum bei den Kärntnern, die eine Kaufoption besitzen und Zimmermann auch fix verpflichten können.

Es gibt also einige Fragezeichen für die kommende Saison bezüglich Rapids Sturmzentrum. Mit der Vertragsverlängerung von Guido Burgstaller fällt allerdings ein ganz großes Fragezeichen weg.