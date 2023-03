Auslaufende Verträge 2023: SK Rapid

Die Bundesligasaison läuft nach der aktuellen Länderspielpause noch genau zwei Monate und Ende Juni laufen zahlreiche Spielerverträge aus. Wir fassen in dieser zwölfteiligen Serie...

Bei Rapid fand das große Aussortieren bereits im vergangenen Sommer statt, weshalb diese Saison relativ wenige Verträge auslaufen. Die Hütteldorfer sind demnach auch schon damit beschäftigt, Spieler frühzeitig zu verlängern. So laufen etwa bereits Gespräche wegen Torhüter Niklas Hedl. Innenverteidiger Leopold Querfeld hatte bereits vor einigen Wochen bis 2025 verlängert.

Denso Kasius

Der einzige Leihspieler im Kader der Hütteldorfer ist derzeit der Niederländer Denso Kasius, der sich in seinen ersten Einsätzen als große Verstärkung entpuppte. Dem Vernehmen nach, soll es durchaus eine Chance geben, den 20-Jährigen vom FC Bologna nach der Saison loszueisen, allerdings wird dies einerseits eine Geldfrage sein und andererseits davon abhängen, welche anderen Klubs auf die starken Leistungen des Rechtsverteidigers aufmerksam wurden.

Kevin Wimmer

Der oberösterreichische Linksfuß hat in seinen bald zwei Jahren bei Rapid bei weitem nicht gehalten, was er versprochen hat. Wimmer agierte fehleranfällig und oft hüftsteif, spielt unter Barisic praktisch keine Rolle mehr. Sein Vertrag wird nicht verlängert werden.

Christoph Knasmüllner

Seit 2018 spielt der filigrane Techniker nun bei Rapid und bereits seine Vertragsverlängerung im Jahr 2021 gefiel nicht allen Beobachtern. Knasmüllner punktete allerdings stets mit seiner Effizienz und guten Scorerwerten, sowie dem einen oder anderen Supertor. Da er in der laufenden Saison aber erst einen Assist und noch kein Tor beisteuerte, könnte der Abschied von Rapid nun doch näherrücken. Andererseits „steht“ Zoran Barisic auf Edeltechniker…

Paul Gartler

Der Rapid-Torhüter ist eine Integrationsfigur in der Mannschaft und jammert nicht über seinen Status als „Zweier“ hinter Niklas Hedl. Hier ist eine Vertragsverlängerung bis der eine oder andere Eigenbaukeeper soweit ist, im Rahmen des Möglichen.

Dejan Petrovic

Der Slowene fehlte zuletzt acht Monate wegen eines Kreuzbandrisses und wird sich nur schwer in den restlichen Spielen zurück zum Stammspieler entwickeln können. Andererseits war Petrovic schon bei seinem Transfer zu Rapid ein Wunschspieler von Barisic und dieser wird auch heute noch große Stücke auf den 25-Jährigen halten. Dennoch ist Petrovic im Sommer ein Wackelkandidat. Sein Vorteil könnte sein, dass Rapid seine Haltung gegenüber dem Österreicher-Topf lockern möchte…

Lion Schuster

Langwierige Verletzungen warfen Lion Schuster immer wieder zurück. Ein Ödem im Knie setzte ihn zuletzt über ein Jahr außer Gefecht. Ob es beim 22-Jährigen nach einer langen Leidenszeit für den SK Rapid reicht, darf bezweifelt werden.

Christopher Dibon

Der wohl größte Pechvogel des österreichischen Fußballs und eigentliche Rapid-Kapitän Christopher Dibon wird seine Fußballschuhe voraussichtlich nach einer unglaublichen Leidenszeit mit zahlreichen Verletzungen an den Nagel hängen. Offensichtlich geht es einfach nicht mehr und nach zwei Saisoneinsätzen in der Bundesliga, einem im Cup und drei in der zweiten Liga ist auch klar, dass der Innenverteidiger als aktiver Spieler wohl keine großen Perspektiven mehr hat. Hier wäre eine Art „Folgevertrag“, etwa zur Mitarbeit im Rapid-Nachwuchs logisch und wünschenswert – aber für aktiven Profisport wird es wohl nicht mehr reichen…

Nachwuchsspieler mit auslaufendem Vertrag

In der zweiten Mannschaft Rapids laufen zahlreiche Verträge aus. Die bereits etwas älteren Denis Bosnjak (25), Mustafa Köcyigit (22) und Fabian Eggenfellner (21) haben wohl keine großen Chancen, noch den Sprung in Richtung Kampfmannschaft zu schaffen. Bei den 19-jährigen Jan Kirchmayr, Marvin Zwickl und dem Neuzugang von Lazio Rom, Etienne Tare, muss man wohl noch abwarten. Ein heißer Kandidat für eine Verlängerung ist aber der 17-jährige Torhüter Benjamin Göschl, der neben Laurenz Orgler einer von zwei Keepers in der zweiten Mannschaft ist. Der Langzeitrapidler, der seit 2014 im Verein spielt, ist aktueller U18-Teamtorhüer und gilt als großes Talent. Natürlich kann es gerade bei den jüngeren Spielern aber sein, dass auch noch internationale Klubs auf den Plan treten und ablösefrei zuschlagen wollen. Mit dem 19-jährigen Almir Oda konnte Rapid erst Mitte März bis 2025 verlängern.