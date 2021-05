Austria-Fans: „Brauchen gegen Hartberg frische Spieler“

Die Wiener Austria trifft heute in der letzten Runde der österreichischen Meisterschaft auf die SV Ried und will gegen die Oberösterreicher drei Punkte einfahren,...

Die Wiener Austria trifft heute in der letzten Runde der österreichischen Meisterschaft auf die SV Ried und will gegen die Oberösterreicher drei Punkte einfahren, damit man im Playoff-Spiel gegen Hartberg einen Heimvorteil genießt. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von dem Spiel ihrer Mannschaft erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

hope and glory: „Ein Sieg wäre schön, aber ist nicht zwingend. Egal ob home oder away, wenn wir in den Europacup wollen, muss man Hartberg eliminieren. Bin auf unsere Aufstellung gespannt. Irgendwie würde ich ein paar „Schlüsselspieler“ für das Playoff schonen.“

pramm1ff: „So kaputt wie unsere Spieler phasenweise waren könnte ein Schonen wirklich angezeigt sein. Gar nicht wegen den letzten Spielen sondern wegen dem engen Playoff-Programm mit drei wichtigen Spielen innerhalb einer kurzen Zeit.“

John Garcia: „Schenkt uns zumindest noch ein Heimspiel und gewinnt!“

veilchen27: „Finde schon, dass der Heimvorteil viel ausmacht. Wenn man erstmals seit fast sieben Monaten vor Fans spielt, macht das schon etwas mit einer Mannschaft. Bekanntlich tun wir uns in Hartberg auch sehr schwer, haben sie heuer aber zuhause zwei von drei Mal besiegt. Und zuletzt sehe ich den letztendlichen UPO-Sieger auch punkto Selbstvertrauen leicht voraus (v.a. Hartberg, wenn sie uns last minute überholen und wir verlieren). Insofern: Einen Auswärtssieg in Ried bitte. Würde auch nicht beginnen zu rotieren und zu schonen bzw. erwarte es auch nicht von Stöger, zumal jetzt ohnehin einige Tage Pause waren. Kein Grund, in Ried plötzlich ein zentrales Mittelfeld mit Braunöder/Ebner zu erfinden, das noch nie miteinander gespielt hat, zumal gerade Martel und Demaku zuletzt keineswegs erschöpft gewirkt haben.“

DrSaurer: „Ein paar Leute schonen. Ich denke, es ist egal ob man gegen Hartberg zu Hause oder auswärts antritt.“

fearer: „Martel würde ich eine Pause gönnen. Natürlich nicht aufgrund der Leistungen, sondern weil er jetzt sehr viele Spiele durchgespielt hat. Demaku 45 Minuten bringen, weil Grünwald seit Dezember kein Spiel über 90 Minute bestritten hat. Jukic und Pichler wieder Spielpraxis geben und dann durch Sarkaria und Fitz ersetzen. Djuricin noch ein wenig schonen und erst gegen Ende bringen. So wäre mein Wechsel-Matchplan, wird sicher vom Spielverlauf abhängen. Aber die Wechsel würden für mich in den meisten Spielsituation (Führung oder Rückstand) so in Ordnung gehen – weil einfach „Qualität“ reinkommen würde. Die Elf für Montag wäre größtenteils geschont, bzw. hätte nur wenig Minuten in den Beinen. Vielleicht gibt es ja aber auch eine Überraschung und Stöger gibt einem Braunöder, Hahn oder Keles Platz auf der Bank. Die YV spielen ja erst morgen.“

hope and glory: „. Wir brauchen am Montag absolut frische Spieler gegen Hartberg die zu 100% Leistung bringen können/werden und wollen. Schade wäre um das Heimspiel wg. dem Stadionbesuch. Ansonsten muss es egal sein ob home oder away.“

