Austria-Fans: „Dafür haben wir einen neuen Trainer gebraucht?“

Der FK Austria Wien verlor gestern das Auswärtsspiel gegen den LASK mit 1:3 und rutschte damit in der Tabelle auf Platz 5. Was sagen die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Altes Landgut: „Das war heute nicht gerade das Gelbe vom Ei. Gut, dass wir diese Saison drei Derbys gewonnen haben. Ansonsten ist diese Saison für mich zum Vergessen. Verletzungspech bis zum geht nicht mehr, im EC nicht gerade mit Ruhm bekleckert, eine unverständliche Trainerentlassung. Der neue Trainer sehr sympathisch, das neue System tatsächlich anfangs spektakulär. Aber bis auf die Derbys hauptsächlich spektakulär die Punkte verschenkt, auch mit Hilfe von Schiedsrichterentscheidungen. Die letzten Spiele gegen Klagenfurt und LASK enttäuschend. Die Formkurve zeigt momentan nach unten. Wird es daheim ein Wunder gegen RB geben? Hoffentlich kommt es nicht zum „Showdown“ gegen den WAC. Eine Niederlage gegen den Ex-Trainer würde mich nicht wundern und wäre fast schon typisch Austria.“

Groovee: „In unserer Verteidigung darf sich eigentlich niemand Profi nennen. Einfach traurig wie überfordert die immer sind. 0815-Pässe und Spielsituationen führen bei uns immer zu Gegentoren. Mittlerweile sieht man immer schon 30 Sekunden vorher, wann wir ein Tor bekommen. Mühl weine ich keine Träne mehr nach, wenn er geht….so dermaßen inaktiv und behäbig hat man vielleicht vor 20 Jahren gespielt. Jukic ist einfach komplett unsichtbar. Wieso ein Braunöder nicht mehr spielt kann ich mir nur dadurch erklären dass man ihn schon abgegeben hat und keine Verletzung riskieren will. Ranftl rackert wie ein Viech und muss gehalten werden. Polster wäre im Prinzip ein guter Kicker ist aber zu verspielt und produziert dumme Fouls am Fließband. Man kann sicher alles irgendwie verbessern, aber unser Abwehrverhalten muss komplett überdacht werden. So wird das nix…“

DaMarkWied: „Nach dem Derby hat ein Großteil der Mannschaft scheinbar schon in den Urlaubsmodus gewechselt. Das war gar nichts in den letzten beiden Partien. Sehr frustrierend. Da wäre mehr möglich gewesen.“

Herr Rossi: „Leider waren wir, fast erwartungsgemäß, zu deppert, um den 4. Platz über die Ziellinie zu bringen. Jetzt wartet noch ein unguter Saisonausklang mit zwei „Alles-oder-nichts“-Partien gegen den WAC (wahrscheinlich). Auffällig ist, dass viele Spieler derzeit komplett außer Form sind. Und unser Juwel Motz hat seinen Stammplatz an ein Auslaufmodell verloren, was sicher eine massive Wertsteigerung unserer heißesten Aktie am Transfermarkt bedeutet. Unsere Abwehr ist mittlerweile auf dem Niveau einer motivierten Wirtshaustruppe angekommen. Bitte holts einen Spartentrainer, der unser Defensivverhalten auf Vordermann bringt. Im Ergebnis war der Wechsel Wimmer/Schmidl unnötig wie ein Kropf. Schon ernüchternd, wenn man sieht, wie weit weg wir von der Spitze sind. Praktisch jeder von der LASK-Ersatzbank wär eine Riesenverstärkung für uns. Jetzt sind es fast auf den Tag genau 10 Jahre, dass wir unseren letzten Titel gefeiert haben. Es wird wohl noch eine gute Weile dauern, bis wir das wieder erleben.“

QPRangers: „Sehr enttäuschender Auftritt, dazu der ekelhafte grüne Sieg…grauslicher Fußball-Sonntag. Aber selber schuld, mit nur einem Sieg im oberen Playoff hat man eigentlich den 6. Platz verdient, ist der 5. schon ein Geschenk…und das Maximum. Dass die Ilzers die Hosen runterlassen war auch klar…naja was solls. Danke nach Salzburg, ihr habt uns wenigstens den 5. Platz mit großer Moral in Halbzeit 2 gerettet. Wir waren selbst dazu nicht in der Lage. Was ist mit Polster los? Ein Schatten seiner selbst, Jukic ein Wahnsinn…Martins schwach, Mühl schwach….das kann was werden.“

Gizmo: „Die Abwehr ist eine Gemeinheit, leider. Diese Spieler in einer Dreierkette, das geht gar nicht. Martins in der Mitte einer Dreierkette, Wahnsinn. Wie lange nimmt Galvao „voll am Mannschaftstraining“ teil bis er mal spielen kann?“

Decay26: „Bis auf Fitz, Tabakovic und Ranftl waren heute alle unter aller Sau!“

CaoCao: „Dafür haben wir einen neuen Trainer gebraucht? Echt jetzt?“

Torberg*1911: „Was ich vermisse, auch wenn es die Austria ist, die für Fußballspielen steht, es gibt keine Zweikämpfe wie sie Michorl, Horvath oder Zulj liefern, die volles Geschäft in des Gegners Körper attackieren. Ebenso die Sturm-Kicker, da kriegst einen Check nach dem anderen. DAS fehlt zum einen um im oberen Playoff besser abzuschneiden. Ein anderer Punkt ist scheinbar Physis und Psyche in den letzten 10-15 Minuten eines Spiels. Das neue System ist extrem aufwendig und da hat man im Winter bzw. im Frühjahr noch nicht ausreichend Fitness nachgelegt. Ist der Körper müde ist der Kopf auch nicht mehr ganz klar und somit waren die letzten Minuten vieler Spiele sehr ähnlich.“

1911_Viola: „Mit dieser Hintermannschaft kann selbst ein Mourinho kaum ein Spiel gewinnen. Dass wir jetzt gegen den WAC ausscheiden ist natürlich klar.“

and111: „Wer so lachhaft verteidigt, der landet halt unten in der Tabelle. Klassiker ist, wenn wir jetzt gegen den WAC das Playoff verlieren.“

