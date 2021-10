Austria-Fans: „Der WAC ist uns taktisch unterlegen“

Die Wiener Austria ist seit sechs Bundesligaspielen ungeschlagen und will diesen Trend nun weiter gegen den WAC fortsetzen. Wir wollen uns ansehen was sich...

Die Wiener Austria ist seit sechs Bundesligaspielen ungeschlagen und will diesen Trend nun weiter gegen den WAC fortsetzen. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von dem Auswärtsspiel in Kärnten erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

echter-austrianer: „Die letzten Begegnungen mit dem WAC waren positiv. Wir sind positiv drauf. Marcos Ladehemmung ist behoben. Ich denke man kann guten Mutes gen Süden fahren. Bei der aktuellen Tabellensituation ist jeder einzelne Punkt viel wert. Nicht verlieren und wenn geht den Dreier machen. Kärnten wir kommen!“

farii: „Der WAC unter Robin Dutt ist dermaßen instabil, mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und mit weniger Defensivaussetzern ist definitiv was zu holen und hoffentlich bleiben Muki, Ivkic u. Braunöder in der Startelf.“

fak-ler: „Huskovic und Braunöder müssen in der Startelf bleiben.“

hunterjoe97: „Das Wichtigste gegen die Wolfsberger wird sein, dass man Standards vermeidet. Aus dem Spiel heraus geht bei denen in letzter Zeit sehr wenig. So auftreten wie zuletzt, die leichten Gegentore abstellen, und vielleicht die Konterchancen besser ausnützen (Ohio!!!!) dann werden wir die drei Punkte mitnehmen und uns hoffentlich oben etablieren.“

DeusAustria: „Drei Punkte um dann mit breiter Brust ins Heimspiel gegen eine Admira zu gehen, die eher kein Abstiegskandidat mehr ist.“

1911_Viola: „Schnittpartie. Da ist alles möglich. Wäre aber toll den Kärntnern zu bestätigen, dass wir verdient statt ihnen im Europacup waren.“

tifoso vero: „Gleiche Aufstellung wie in Hartberg, nur Handl statt Bejic und eventuell Demaku statt Martel? Auf jeden Fall ist es ein Spiel, wo wir wieder punkten und vielleicht einen Sieg einholen können. Freu mich schon darauf!“

Alizee: „Das wird der dritte Saisonsieg und das ziemlich easy. Drei Siege, alle away. Nun ja, soll halt so sein. Die Admira wirds büßen.“

Captain DohDoh: „2:0-Auswärtssieg und wir setzen den Erfolgslauf fort. Der WAC ist uns taktisch unterlegen und das wird spielentscheidend sein.“

Finlay Mickel: „Ich gehe eher von vielen Toren aus. Also unser klassisches 1:0 wird’s nicht spielen.“

Frastei: „Wird ein ganz schweres Spiel für unsere Buaschn – hoffe jedoch, dass sie jetzt gelernt haben, wie man gewinnt 🙂 tippe auf einen nervenaufreibenden 3:2 Sieg.“

alaba: „Ehrlich gesagt wäre ich mit einem Unentschieden nicht unzufrieden. Es wird ein hartes Match und hoffentlich ein Sieg für uns. Zwei Siege hintereinander wäre mal was und den dritten Sieg dann gegen die Admira nachlegen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Auswärtsspiel der Wiener Austria gegen den Wolfsberger AC.

