Austria-Fans: „Ein Unentschieden wäre in Ordnung“

Nach dem erfolgreichen ECL-Qualifikationsspiel gegen Borac Banja Luka erwartet die Wiener Austria mit dem Heimspiel gegen den SK Sturm heute eine schwere Aufgabe. Wir sehen uns an was sich die Fans von ihrer Mannschaft erwarten? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

L3g0l4s: „Ein Sieg gegen Ilzer ist immer schön, also bitte gleich in Runde 1 damit anfangen.“

Decay26: „Ich sag´s ehrlich, mit einem Unentschieden wäre ich schon zufrieden. Natürlich soll/muss ein Sieg her. Unsere Leistungen gegen die Grazer waren eigentlich recht stark. Hoffe wir können dieses Jahr mehr reißen. Tipp: 2:2 bei einem hart umkämpften Spiel.“

frastei: „Sehr schwierig vorherzusagen, wie dieses Spiel verlaufen wird, trotzdem hoffe ich auf einen Punkt. Die Grazer werden stärker sein, aber es ist das erste schwerere Pflichtspiel. Sie werden sicher nicht so stark starten, wie sie wahrscheinlich wieder in den folgenden Spielen auftreten werden. 1:1 wäre sehr schön.“

AngeldiMaria: „Erstes Spiel ist immer spannend, da sieht man erst mal ungefähr wo man steht. Ein Sieg wäre extrem super zum Start. Eine Niederlage bei ansprechender Leistung aber wohl auch kein Beinbruch.“

valentin1911: „Wieder mal die Fischer/Braunöder-Frage. Für mich ist Gruber wegen seiner Geschwindigkeit ein Fixpunkt gegen Sturm. Tabakovic zum Bälle sichern und Fitz der Gruber in die Tiefe schickt wird ein zentraler Pfeiler in unserem Offensivspiel sein. Holland als defensiver Stabilisator auch fix für mich. Bleibt die Frage, wer neben ihm spielt. Im Endeffekt bin ich mit beiden Varianten zufrieden. Mots bringt mehr Ruhe ins Spiel, Fischer hat mehr Dynamik in Umschaltsituationen (auch wenn er die in der Vorbereitung oft nicht ideal ausgespielt hat). Der eine ist das junge Talent, der andere unser Kapitän. Denke aber, dass Wimmer wieder eher auf Fischer setzen wird. Vielleicht rotiert er da auch zwischen Donnerstag und Sonntag…“

hunterjoe97: „Mit einem Unentschieden wäre ich zufrieden, ein Sieg wäre Wahnsinn.“

QPRangers: „Wie sich die Zeiten ändern, vor allem für die Veilchen, die in den dominanten späten 70ern und in den 80er Jahren aufgewachsen sind. Man freut sich heutzutage über ein X gegen Sturm, die damals mit voller Hose nach Wien gekommen sind. Aber naja, ist halt so.“

tifoso vero: „Wir spielen auf Sieg und vielleicht wird es auch einer. Ich sehe uns nicht so chancenlos, auch weil es das erste Spiel ist und da bekanntlich immer unerwartete Resultate kommen. Grund: Mannschaften haben ihre Schwerpunkte bezüglich athletischen Aufbaus unterschiedlich gesetzt und zudem auch immer wieder neue Spieler.“

kingpacco: „Wir spielen zu Hause, deswegen sind wir auch auf Augenhöhe mit Teams wie Sturm, LASK oder RBS. Sturm hat letzte Saison schon ziemlich am Limit gespielt, und diese zu bestätigen wird wahnsinnig schwierig. Ich glaube, dass die Vereine ziemlich eng aneinandergerückt sind. Und auch ich glaube, dass wir einen Schritt nach vorne gemacht haben.“

memphis86: „Die Illusion, dass wir näher an Sturm gerückt sind teile ich nicht, ich sehe eher Sturm weiter von uns wegrücken ehrlich gesagt… am Sonntag ist natürlich trotzdem, wie immer, alles möglich. Es bedarf aber fix einer Top-Leistung von uns während Sturm hoffentlich in der 1. Runde noch bissl schwächeln müsste, um sie komplett zu biegen.“

violettesurgestein: „Also was mich betrifft blicke ich sehr positiv auf die neue Saison. Am Sonntag werden ca. 12.000 Veilchen und vor allem unsere Mannschaft es so richtig krachen lassen. Ich tippe auf einen 3:1 Heimsieg im violetten Hexenkessel. Was unsere Tore betrifft, ist es mir eigentlich egal wer sie macht, ich vergönne es jedem, aber dem Muki wünsch ich eines von ganzem Herzen. Ich glaube, dass uns diese Saison viele andere Teams nicht so sehr am Zettel haben, was die ersten 3 Plätze betrifft, aber dennoch denke ich das zumindest bis Platz 2 alles für uns möglich ist. Seit 1975 besuche ich die Spiele unserer Austria regelmäßig, aber schon lange hatte ich kein so gutes Gefühl vor einer Saison wie heuer, dass wir ganz oben mitmischen können.“

