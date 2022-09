Austria-Fans: „Fitz und Braunöder sind ein Traum“

Die Wiener Austria gewann gestern das Heimspiel gegen die SV Ried klar mit 3:0. Was sagen die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft. Alle Kommentare...

Die Wiener Austria gewann gestern das Heimspiel gegen die SV Ried klar mit 3:0. Was sagen die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

veilchen27: „Sechs Bundesliga-Spiele in Folge ungeschlagen, davon vier Siege, seit 236 Bundesliga-Minuten ohne Gegentor, in der Zeit aber selbst sieben geschossen, trotz Minuspunkten Tabellenvierter und mit 1,67 Punkteschnitt. Ich bin mit der bisherigen BL-Saison sehr zufrieden, speziell wenn man den Umbruch und die vielen Abgänge im Sommer bedenkt. Ohne die ärgerlichen Punktverluste wäre ja noch mehr drinnen gewesen, andererseits sind wir eben keine Weltklasse-Team, das ohne unnötige Punktverluste/Ausrutscher durch eine Saison kommt, gehört leider dazu. Heute sind wir ganz schlecht ins Spiel gestartet, haben uns aber hinein gekämpft und dann 75 Minuten sowas von dominant und ballsicher agiert, dass es eine Freude war zuzusehen. Die Chancenauswertung war der einzige Makel. Aber es spricht für uns, dass wir drei Mal Aluminium treffen und trotzdem 3:0 siegen. 22:5 Torschüsse sind eigentlich unglaublich. Andere Vereine haben schon im August über die Doppelbelastung gejammert und Spiele verschoben. Uns merkt man diese sowas von gar nicht an, was schon sehr beachtlich ist und für das Trainerteam spricht. Zurzeit sind wir echt gut drauf und in Form, zumal ja die Auftritte gegen Hapoel und Lech über weite Strecken auch sehr in Ordnung waren. Der Hardcore-Oktober kann kommen!“

HwG: „Ok, das war eine Ansage heute! Klar besser und hochverdient 3:0 gewonnen. Fitz wieder ein Wahnsinn! Schade, dass Polster kein Tor geschossen hat. Er war knapp dran.“

Beamero: „Souveräner Sieg. Fühlt sich irgendwie ungewohnt an, ich kann damit aber sehr gut leben.“

XSCHLAMEAL: „Ersten zehn Minuten waren schlimm (hätte auch 0:1 stehen können), danach eine tolle, starke Partie von uns. Keles mit dem Tor des Monats, mindestens.“

Violettesbluat: „Dachte nach Donnerstag nicht, dass wir es so staubtrocken und überlegen runterspielen! Eine sehr starke Performance gegen ein aber auch sehr schlechten Gegner. Die Offensive macht absolut Spaß, freue mich wenn alle fit sind. 3 Tore gemacht, drei mal Aluminium – Ried sollte uns dankbar sein heute.“

Aragorn: „Nach zwei wenig optimalen ECL-Spielen mit suboptimalen Ergebnissen, zweimal in der Liga so souverän zu reagieren ist schon sehr stark. Nach dem guten Auftritt in Hartberg, (und dem Zwischenspiel in Posen) noch einmal so eine Steigerung war echt nicht zu erwarten. Jedenfalls wesentlich besser als umgekehrt (im der ECL besser punkten und in der Meisterschaft auslassen). Und was ebenfalls besser ist als umgekehrt: Heute einmal schwache erste 20 Minuten und dann ein anderes Gesicht. Was man auch gesehen hat: Gegen Gegner der Preisklasse von Ried ist es das absolut richtige Mittel auf einen klassischen, gelernten Sechser zu verzichten. Mit Fischer und Braunöder war das schon sehr in Ordnung.“

Hurricane: „Erneut ein super Auftritt in der Liga. Mit besserer Chancenverwertung wird das ein Schützenfest. Sehr stark. Jetzt mal zur Ruhe kommen in der Länderspielpause und dann Vollgas.“

violet heat: „Hartberg und Ried jeweils souverän, drei Tore zeigen auch heute nicht wirklich den Unterschied. Fitz und Braunöder wieder eine Klasse für sich. Das war wieder Austria-Fußball, wie wir ihn lieben.“

Lucky Luke: „Super Spiel, hinten gut verteidigt, nach vorne schön kombiniert, nur beim Abschluss bzw. letzten Pass wieder einiges liegen gelassen. Ried ist natürlich schlechter als Posen, aber wenn wir dort den Elfer rein hauen, kann die Partie trotzdem ähnlich laufen….aber okay, ist vorbei.“

Alizee: „Fitz und Braunöder sind ein Traum. Endlich wieder Spieler, die die Austria-Tugenden verkörpern. Wäre spannend zu wissen, welche richtigen Worte Schmid bei Fitz damals gefunden hat.“

kingpacco: „Also abgesehen von den ersten 15 Minuten war es eine absolut starke Partie von uns. Fitz wieder sehr stark, aber ich will auch Fischer loben, der den Sechser so wie er heute es gespielt hat, mir am besten gefallen hat. Hat das Spiel organisiert, mit seinen Pässen in die Tiefe zu den Offensivspielern fast immer das Mittelfeld der Rieder ausgehebelt. Zu Fitz gibt es net viel zu sagen, außer Fitzinho. Wahnsinn wie der sich gewandelt hat. Mit Braunöder und Gruber die immer für gute Momente gut.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 3:0-Sieg der Austria gegen die SV Ried.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!