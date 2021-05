Austria-Fans: „Geiler Abend! Warum nicht immer so?“

Die Wiener Austria legte mit einem 3:0-Heimsieg über den WAC den Grundstein für eine Europacup-Teilnahme. Wir haben die Reaktionen der Austria-Fans im Austrian Soccer...

HwG: „Bamm! Super Auftritt. WAC war chancenlos! Sarkaria top. Djuricin top. Wimmer top. Alle top heute!

kingpacco: „Wenn mir jemand das Ergebnis vor dem Spiel und die Art und Weise wie es zustande gekommen ist gesagt hätte – ich hätte es nicht geglaubt!“

ooeveilchen: „Hätte man sämtlich Spiele in dieser Saison nur mit dem halben Einsatz von heute gespielt, hätten wir uns heute alle schön zurücklehnen können. Warum denn nicht gleich so?!“

DaMarkWied: „Bombenspiel! Der WAC chancenlos und mit dem 3:0 noch sehr gut bedient. Jetzt heißt’s dran bleiben, dann sollte im Rückspiel nichts anbrennen. Wow, hätte ich so nicht erwartet.“

Hurricane: „Heute kann man auf die Austria richtig stolz sein. Eine richtig gute Leistung. Großes Kompliment an alle. Von vorne bis hinten top. Sonntag bitte klar machen.“

+C+: „Geiles Spiel, fast 90 Minuten Gänsehaut. Freut mich für alle die Vorort dabei sein konnten!“

AlfredoD.: „Heute auch einmal ein Beweis dafür, dass die Aussage „mit dieser Mannschaft muss mehr möglich sein“ am Ende offenbar nicht falsch war.“

maxglan: „Natürlich auch mit dem Glück des Tüchtigen: Ballglück, manche Schiripfiffe etc. Aber insgesamt ein hochverdienter Sieg, der gut und gerne auch noch höher ausfallen hätte können. Endlich wieder mal Fußball von unserer Austria!“

since1312: „Wie schon nach Hartberg frag ich mich wo sich diese Mannschaft zu 90% der Saison versteckt hat? Oder war es Stögers Masterplan unsere tatsächliche Stärke bis zum Playoff zu verstecken? So ganz trau ich der Mannschaft noch nicht, aber wir sollten durch sein.“

Rickson: „Super, Burschen! Eine tolle Leistung von allen, aber besonders herausheben muss man unser zentrales Mittelfeld. Martel wie gewohnt herausragend, die überragende Form von Demaku in den letzten Spielen hat mich aber mehr als positiv überrascht. Der entwickelt sich langsam zum Strategen a la Blanchard. Über Djuricin ist eh kein Wort nötig, sofort verlängern!“

Aegis: „Ganz starke Leistung. Ich bin hin und weg. Bitte am Sonntag nochmal 90 Minuten konzentrieren. Und dann bin ich auf den Kader für die nächste Saison neugierig.“

ViolettErlaa: „Oida was war das bitte für ein geiles Match? Das erste Mal seit Ewigkeiten wieder im Stadion und dann sowas!? Das hätte ich mir in meinen feuchtesten Träumen nicht erwartet! Einfach top!“

FAKforever1911: „Warum erst jetzt? Wenn wir die Saison über so spielen, sind wir auf anderen Tabellenplätzen zu finden.“

JayReyno: „Das Fell des Bären noch nicht verteilen; noch sind noch 90 Minuten zu gehen, ehe er erlegt ist. Dennoch bin ich heute sehr, sehr glücklich.“

Triggerpoint: „Super, rassiges Spiel, schöne Kombinationen, angenehme, positive Stimmung – hat Spaß gemacht!“

DrSaurer: „Ein super Spiel der Mannschaft. Wann hatten wir nach einer guten 1.HZ eine noch bessere 2.HZ? Bomben Stimmung. Verdienter Sieg, der eigentlich noch höher ausfallen hätte können/müssen. Und trotzdem musste man zittern, weil man eben die Austria zu gut kennt. Diesmal zum Glück total unnötig. Der WAC hatte, glaub ich, in der 75. Minute die erste gute Chance. Jetzt am Sonntag noch eine gute Leistung und wir spielen im Europacup.“

Gizmo: „Genau wegen solchen Spielen liebt man den Fußball. Leck mich am Arsch, heute waren sogar der Sarkaria und der Fitz geil. Vor allem Fitz ist in den letzten Partien nicht wiederzuerkennen. Was ist mit dem passiert?“

Hurricane: „Spielt Sarkaria gut spielen wir gut. Der hat so eine gute Technik und linken Fuß, dass es echt weh tut, dass er uns zu einem Konkurrenten verlässt. Ausland wäre natürlich für die Austria-Seele viel leichter zu verkraften gewesen als zu Sturm.“

ForzaViola71: „Ein unglaubliches Gefühl endlich wieder einen Sieg unserer Veilchen live im Stadion erleben zu dürfen. Die Mannschaft hat heute nach Hartberg wieder gezeigt was eigentlich in ihr steckt, warum eigentlich erst jetzt? Der Schlüssel zum Erfolg ist für mich auf jeden Fall die zentrale Achse mit Martel und Demaku, wobei heute alle top waren und ich gar keinen herausheben möchte. Das dürfen wir uns jetzt nicht mehr nehmen lassen, am Sonntag nicht nachlassen und die Qualifikation für Europa fixieren. Unser Verein und auch die Fans brauchen endlich wieder positive Schlagzeilen. Und wenn ich noch einen Wunsch ans Christkind schicken darf, bitte irgendwie Djuricin und Palmer-Brown halten.“

veilchen27: „Das war einfach auf allen Ebenen so fein. Eine richtig großartig spielende Mannschaft, ein Sieg, der auch in der Höhe verdient war, und eine richtig feine Stimmung. Ich habe erwartet, dass die Stadion-Rückkehr nach Corona emotional wird, aber dass ich dann so oft Gänsehaut hatte, hat mich überrascht. Sowohl während des Spiels als auch nach dem Spiel bei der Verabschiedung der Mannschaft und von Stöger. Aber auch bei Poulsens Ehrenrunde, den großartigen Sky-Interviews von Grünwald, Djuricin und Stöger nach dem Spiel und vielem mehr. Was habe ich mich in den letzten Monaten vor dem TV oft geärgert und mitgefiebert. Heute war für vieles eine Entschädigung und einfach ein super lässiger, entspannter, cooler Abend.“

