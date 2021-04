Austria-Fans: „Kampfgeist vom St.-Pölten-Spiel mitnehmen“

In der Bundesliga stehen englische Wochen an und schon heute tragen die Teams der Qualifikationsgruppe den 26. Spieltag aus. Die Wiener Austria trifft dabei...

In der Bundesliga stehen englische Wochen an und schon heute tragen die Teams der Qualifikationsgruppe den 26. Spieltag aus. Die Wiener Austria trifft dabei auf die SV Ried. Was erwarten sich die Fans nach dem 2:1-Sieg gegen den SKN St. Pölten? Wir haben uns für euch im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, umgehört.

veilchen27: „Schon am Dienstag geht’s weiter, die zuletzt stabilisierte und unter Heraf ungeschlagene Rieder sind zu Gast in Wien-Favoriten. Ried unter Heraf sehr defensiv, zuletzt in einem 5-4-1, bei uns wird wohl Beton angerührt. Wenn wir gewinnen, spielen wir wohl zu 80% ein Play-Off gegen Hartberg. Wenn wir verlieren, wird das bis zuletzt ein enger Kampf um Platz 7/8. Insofern ein wichtiges Spiel gegen den ersten Verfolger, wohl weiterhin sehr dezimiert und personell kaum mit Möglichkeiten.“

hope and glory: „Weiter kämpfen, kratzen, beissen, zwicken und siegen! Um nichts anderes gehts im Abstiegskampf.“

Captain DohDoh: „Tippe auch auf ein knappes 1:0, denn von den Riedern ist nicht viel Offensive zu erwarten. Ich erwarte eher ein zaches Spiel mit vielen Halb-Chancen für unsere Veilchen – dennoch, Heimsieg!“

veilchen27: „Angenommen, wir beginnen morgen mit derselben Startelf wie in St. Pölten, sind übrigens nur drei Feld-Positionen ident besetzt wie beim letzten Heimspiel gegen Ried in Runde 2 (Sarkaria, Wimmer, Madl), auf allen anderen hat sich etwas getan. Wäre Palmer-Brown fit, würde für ihn Selbiges gelten, aber wohl statt Madl. Zeigt auch irgendwie, wie sehr es eine Übergangssaison ohne wirklichen Stamm und mit viel Flutaktion am Feld ist.“

JayReyno: „Ich hoffe, sie können an den Kampfgeist und die Moral vom St.-Pölten-Match anschließen, was nötig sein wird. Die Rieder werden sicher rohes Fleisch frühstücken.“

frastei: „Basis für einen Erfolg ist offensichtlich die Einstellung von Peter Stöger, wie sich in St.Pölten gezeigt hat. Emotionell und aktiv an der Linie – klarer und verdienter 1:0 Sieg – Europa wir kommen.“

Wir wollen uns auch einige Stimmen der Ried-Fans anhören, die ein wenig optimistischer als zuletzt sein können, nachdem aus den vergangenen drei Runden sieben Punkte erbeutet wurden.

Tino Huber: „Die Austria bekleckerte sich in letzter Zeit nicht mit Ruhm, weder sportlich, noch finanziell, und daher hat Neo-Trainer Andi Heraf die Chance mit seinem Team das 4. Spiel in Folge ungeschlagen zu bleiben. Es handelt sich durch die letzten drei Runden zwar um keinen Pflichtsieg, mit einem Punktegewinn könnte man allerdings den bisherigen Trend fortsetzen und sich weiterhin von den letzteren Plätzen distanzieren.“

CS93: „Gottseidank konnte St. Pölten am Samstag keinen Profit aus der Unruhe bei der Austria schlagen. Wenn uns das gelingt wäre es umso schöner! Ich denke das heutige Motto wird hinten drinstehen und auf Konter lauern.“

Hatcher: „Denke, dass es heute garantiert schwierig wird. Bei der Austria sind beinahe alle wieder zurück. Pichler ist rotgesperrt, Jukic verletzt, sonst alle da. Nicht umsonst haben die mehr als den doppelten Marktwert als wir. Klar gibt mit den Lizenzproblem etwas Wirbel im Verein, aber die haben mit Suttner, Teigl, Djuricin und den Youngsters einen Mix, der eigentlich funktionieren sollte und zu stark für uns wäre. Brauchen echt eine mehr als stabile Abwehr.. und vor allem wieder Spielglück und vergebene Chancen des Gegners. Dann ist alles drin.“

IIngobert: „Ich denke auch, dass wir hoffentlich tief stehen und auf schnelles Umschalten setzen. Wenn die Austria unbesonnen genug ist und Grüll und Bajic ein bisschen Platz lässt, könnte es für ein, zwei Tore reichen. Hinten muss man so stehen wie gegen Altach in Halbzeit 2, dann ist was möglich.“

