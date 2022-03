Austria-Fans: „Unfassbar wie spannend und knapp es noch war“

Die Wiener Austria kämpfte sich gegen die Admira zurück und drehte das Spiel nach einem 0:1-Rückstand um, sodass die Veilchen im oberen Playoff stehen....

Die Wiener Austria kämpfte sich gegen die Admira zurück und drehte das Spiel nach einem 0:1-Rückstand um, sodass die Veilchen im oberen Playoff stehen. Wir wollen uns ansehen was die Anhänger zu dem Spiel ihrer Mannschaft sagen. Abseits des Sportlichen ärgerten sich die Anhänger über einige Unverbesserliche, die nach dem Schlusspfiff Admira-Spieler Josef Ganda rassistisch beleidigten und zu den Admira-Fans vordrängten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

violet heat: „Mit viel Willen und Kampfkraft ein schwieriges Match gedreht. Bin unfassbar happy, dass sich die Mannschaft selbst belohnt und uns alle beschenkt hat. Die Mannschaft wird im oberen Playoff garantiert weiter reifen. Will niemand heute besonders hervorheben: Aber die Leidenschaft von Mani Fischer ist ebenso geil wie das Comeback von Alex Grünwald…“

hope and glory: „Was für ein Spieltag. Unfassbar wie spannend und knapp es am Ende war. Wir sind ungewohnt schlecht und nervös in die Partie gestartet. Die Ausfälle von Martel und Jukic haben letztlich doch sehr geschmerzt. In Halbzeit 2 konnte sich Keles steigern und mehr Druck erzeugen. Ich möchte auch Marvin Martins hier einmal lobend erwähnen. Defensiv brav und solide, offensiv versucht er sich oft brav einzuschalten. Erste Halbzeit war schwach, zweite war deutlich besser! Der Sieg am Ende verdient. Freut mich für die Jungs, dem Verein und für uns Fans! Super auch das Tor für Vucic! Schade, dass wenige Chaoten mit einer unnötigen Aktion die Schlagzeilen an sich reißen und so den positiven Tag, sportlich und supporttechnisch, leider „die Show stehlen“.

Braveheart-FAK: „Perfekt, Mindestziel geschafft, jetzt kommt die Kür. Außer Red Bull ist nach dem bisherigen Saisonverlauf jedes Team in Reichweite!“

veilchen27: „Das obere Play-Off ist so wichtig! So wichtig für die Aufbruchsstimmung bei der Austria, wo sich seit einem Jahr so viele Menschen den Arsch aufreißen, um den Klub zu retten. So wichtig für die Entwicklung unserer Mannschaft, die seit Sommer so sehr in die richtige Richtung geht wie schon lange nicht mehr. So wichtig für die Weiterentwicklung unserer jungen Veilchen, die so viel Spaß machen. So wichtig auch für uns Fans, die viel schlucken mussten und trotz aller Rückschläge geduldig blieben, nun im oberen Play-Off mit vielen Ticketverkäufen für ein gut gefülltes Geldbörserl sorgen können. Es bleibt schwierig – beginnend ab morgen, Stichwort Gazprom – aber heute dürfen alle Veilchen mal richtig jubeln. Das Spiel war zwar Zittern pur, aber irgendwie typisch für unsere derzeitige Austria: ein wertvoller Routinier und ein Youngster treffen, die Mannschaft kämpft sich trotz schwierigem Start großartig ins Spiel zurück und gewinnt verdient.“

Pezi: „Durchaus berechtigte und großartige Kritik vom Admira-Kapitän. Suttner im Anschluss ebenfalls mit kritischen Worten und einer entsprechenden Entschuldigung. Ich hoffe er erkundigt sich auch beim rassistisch beleidigten Spieler und entschuldigt sich auch bei ihm im Namen der Austria. Es wäre das Mindeste…Fußballerisch gefiel mir das durchaus. Da gabs ansehnliche Spielzüge, die es noch am Anfang der Saison überhaupt nicht gab.“

kingpacco: „Man sieht halt einfach wie wichtig es ist, dass du die richtige Mischung im Kader hast -und natürlich einen Staff, der den Jungen auch das Vertrauen gibt. Alle jungen Spieler haben eine sehr gute Entwicklung gemacht. Handl, Martel, Braunöder, Huskovic, Keles, Ohio dazu sind jetzt im Frühjahr noch Wustinger, Vucic, Kreiker dazu gekommen, obwohl wir immer wieder Verletzte hatten. Für Alex Grünwald wurde endlich auch die richtige Position gefunden.“

ozzy: „Wunderbar, die Top 6 mehr als verdient erreicht. Nach dem sehr holprigem starte eine kontinuierliche Steigerung hingelegt. Jetzt den Fokus auf einen fixen internationalen Startplatz legen.“

