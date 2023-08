Austria-Fans: „Verdient, aber müssen uns auch bei Früchtl bedanken…“

Die Wiener Austria gewann das Auswärtsspiel gegen Austria Lustenau verdient mit 2:0 und sammelte damit in der zweiten Runde zum ersten Mal Punkte in...

Die Wiener Austria gewann das Auswärtsspiel gegen Austria Lustenau verdient mit 2:0 und sammelte damit in der zweiten Runde zum ersten Mal Punkte in der Meisterschaft. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

HwG: „Top! In Summe absolut verdient. Gruber, Fitz, Früchtl und Motz mit einem sehr guten Spiel. Der Rest war auch in Ordnung heute! Kleines Manko: Man hätte in Halbzeit 1 auch gut und gerne höher führen können!“

veilchen27: „Alles in allem ein richtig starkes Auswärtsspiel mit einem souveränen, verdienten Sieg – in Lustenau bekanntlich nicht so leicht. Wenn man meckern will, hätte es ja noch souveräner und deutlicher sein können. Ein paar Mal vorne zu umständlich, vor dem Lustenau-Elfmeter ein total unnötiger Fehlpass von Fischer, unser verschossener Elfer ärgert mich selbst bei 2:0. Einzellob kann heute fast nicht enden. Früchtl einfach großartig. Handl mit seiner stärksten Partie seit langer Zeit. Plavotic sehr stark – und trotzdem Galvao nochmals eine Stufe über den beiden und einfach so ein starker Innenverteidiger. Braunöder vielleicht mit seiner stärksten Leistung 2023. Ranftl wieder besser, Polster eine Waffe. Die Einwechselspieler wie gesagt genau das erfüllt, was sie tun sollten, Jukic hätte sich das Tor verdient. Und dann natürlich noch Andi Gruber, der angeblich gerade fragte: Tabakower?“

Hurricane: „Top. Früchtl mit Gruber Men of the Match. Bravo.“

Kingpacco: „Verdienter Sieg unserer Mannschaft – aber normalerweise musst du die Partie in Halbzeit klar entscheiden. Wir müssen uns auch bei Früchtl bedanken, dass er kurz vor der Pause den Elfer hält, weiß dann nicht wie das Spiel weiter rennt, wenn da der Ausgleich geling. Positiv finde ich, dass wir auch nachdem Dreier-Wechsel trotzdem offensiv aktiv und gute Chancen hatten. Kani hat mir teilweise gut gefallen, denke wenn er besser ins System findet, kann er uns noch viel Freude bereiten.“

Violetter 1911: „War offensiv sehr gut heute. In der Rückwärtsbewegung sind wir nach wie vor sehr schwach. Gegen eine stärkere Offensive kriegen wir mindestens ein Tor.“

rabbitear1911: „Sehr starke Leistung. Sehr dominant aufgetreten. Und Lustenau ist meiner Meinung nach schon ein Team, das an und für sich schon die Stärke hat in die Meistergruppe zu kommen.“

pramm1ff: „Plavotic zeigte heute im violetten Dress was er kann, freut mich sehr und ich bin überzeugt, dass der noch weit mehr einbringen wird. Habe mich sehr gefreut als der Transfer verkündet wurde und lächle heute innerlich mit voller Breite. Sobald Guenouche drin ist, kann Polster in die Sturmreihe aufrücken, wo er mit seinen verbesserten Defensivskills wertvoll im Pressing und Umschalten sein wird. Fitz, Muki und Gruber mit toller Pressingarbeit in Halbzeit 1, was die Lustenauer bzw. deren Spielaufbau völlig aus dem Spiel genommen hat. Die Souveränität der Austria hat genau dort begonnen und ging mit einem Kräfteverschleiß einher, den wir dann durch Wechsel wieder kompensieren konnten – wonach wir wieder dominant waren. Mots heute wieder mal in alter Manier und Dominanz im ZM, weiter so! Und: ENDLICH wieder flache, schnelle Bälle in die Tiefe, Kombinationen auf engem Raum und hohes Pressing. Ich dachte schon Wimmer hat seine Spielidee vergessen, aber es ist beruhigend zu sehen, dass wir eh noch so WOLLEN. Jetzt müssen wir wieder dorthin kommen, dass wir gegen alle Gegner auch so KÖNNEN.“

Papa_Breitfuss: „Wenn die Lustenauer nicht jedes Mal Früchtl angeschossen hätten statt ihre Torchancen zu verwerten wäre das heute sehr bitter für uns geworden.“

Kitsis: „Ein weiteres Spiel, wo es ohne Früchtl ganz anders ausgehen hätte können. Fitz wirkt mir demotiviert, oder ohne Form. Braunöder mit einem besseren Spiel als zuletzt, wenn auch weit von der langen Phase der Hochform. Zum Meckern fällt mir nicht viel ein, auch zu Handl nicht.“

tifoso vero: „Vorerst will ich einen Spieler vor den Vorhang holen, der genau der richtige Mann in unserer Abwehr sein könnte: Plavotic! Und so nebenbei hat Silva Kani meinen guten Eindruck vom Testspiel bestätigt. Das freut mich insofern, als wir dann doch einige Spieler auf der Bank haben (Guenouche wird es uns auch noch zeigen), die den Unterschied machen können. Zum Spiel: 24 Torschüsse sind vor allem auswärts in Lustenau eine klare Marke. Normalerweise muss das Spiel 7:2 ausgehen, oder so ähnlich. Aber das ist raunzen auf höchstem Niveau. Der Ball lief heute (im Gegensatz zum letzten Spiel in Bosnien) teilweise wie am Schnürchen, das Stellungsspiel und die Laufwege passten und auch die Passgenauigkeit. Das mutige offensive Spiel mit vertikalen Pässen taugt mir, da nehme ich gerne Gegentore in Kauf, wenn wir dann doch gewinnen. Ich will keine Spieler herausheben (ev. Früchtl), denn alle haben ihr Bestes gegeben und es auch meist umgesetzt. Diese drei Punkte in „englischen“ Wochen sind Gold wert, auch für die Moral. Ich bin heute sehr zufrieden mit dem Auftritt der Mannschaft.“

