Austria-Fans zur Jahresbilanz: „Wie konnte es so weit kommen?“

Die Wiener Austria gab gestern die Finanzkennzahlen der Saison 2021/22 bekannt. Das Jahresergebnis bereitet den Fans große Sorge, denn es weist ein Minus von 7.058 Millionen Euro auf. Negativ wirkten sich hier einerseits die Wertberichtigungen der Insignia-Leistungen und andererseits natürlich auch der Wegfall der Gazprom-Millionen aus. Die Zinserhöhungen für die hohen Kredite sowie die steigenden Energiekosten bereiten zusätzliche Sorgen. Was sagen die Fans zum Geschäftsbericht? Wir haben uns im Austrian Soccer Board für euch umgehört.

pesce: „Es ist wirklich zum Speiben. Im Leben hätte ich nicht gedacht, dass es uns mal erwischen wird. Momentan fehlt mir halt echt die Fantasie wie sich das jemals ausgehen soll. Allein wenn ich an die ganzen zusätzlichen Einnahmen (Förderung der Stadt Wien, CL-Millionen, Spielerverkäufe, Gazprom) denke seit dem Erreichen der Champions League und unsere Schulden vergleiche, da muss man kein großer Experte sein um zu wissen, dass sich das in Zukunft einfach nicht ausgehen wird…“

and111: „Der letzte Versuch es aus eigener Kraft zu schaffen ist gescheitert. Dieser Schuldenberg, der offenbar auch variabel verzinst ist, ist nicht mehr zu stemmen. Jetzt gibt’s eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten: Insolvenz oder Schuldenschnitt.“

Braveheart-FAK: „Verwundert mich jetzt weniger mit der Gazprom und Insignia Geschichte. Das Problem ist halt, dass wir eigentlich ab jetzt in jeder Saison entweder eine EC-Gruppenphase schaffen müssen oder einen Spieler um mehrere Millionen verkaufen können müssen, das wird halt äußerst knapp werden.“

Hurricane: „Wie sollen wir da bitte eine Lizenz ohne Minuspunkte bekommen oder überhaupt eine Lizenz bekommen? Das riecht nach baldigem Ende sollten da auf der Einnahmenseite keine Wunder passieren.“

hope and glory: „Wahnsinn und für mich absolut unverständlich, dass es so weit kommen konnte!“

tifoso vero: „Ich bin zwar etwas überrascht, dass das Minus noch so hoch ist, aber wenn man (zurecht aus Bilanzsicht) offene Forderungen an Insignia und Gazprom abschreiben muss, dann ist es fast logisch. Dass wir auch heuer noch nicht den Turnaround schaffen, kann ich mir auch mit den gestiegenen Energiekosten und Zinsen erklären und variable Zinsen (oder Zinsswap) fand/finde ich auch nicht absurd. Dennoch zeigt das Ergebnis auf, dass ein Überleben von Vereinen immer schwieriger wird. Selbst Rapid rechnet nach 5 Mill. Gewinn im Vorjahr heuer nur mit einer Million und ich bezweifle, ob sich das ausgehen wird. Wir müssen uns einfach darauf einstellen, dass es weiterhin mühsame Jahre werden, in denen wir unbedingt ins internationale Geschäft kommen müssen, wenn wir nicht Spieler verkaufen/verschleudern wollen. Wir Fans können jetzt nur eines beitragen: Weiterhin Abos kaufen und Mitgliedschaften abschließen, im Fanshop einkaufen und die Mannschaft ohne Wenn und Aber im Stadion unterstützen. Herumjammern wäre jetzt nur kontraproduktiv und würde nichts ändern. Die Vergangenheit ist Geschichte, die Zukunft können wir (mit)gestalten.“

t.m.: „Wo ist der vorsichtige Kaufmann, wenn man mal einen braucht. Ich habe da mittlerweile auch wenig Fantasie wie sich das noch lange ausgehen soll.“

Neverwalkalone: „So schade es auch ist und es einen leidtun kann, aber dieser Verein ist ein Fass ohne Boden. Normalerweise müsstest Insolvenz anmelden. Mich wundert warum die Bundesliga da immer noch zuschaut und dem Verein nicht endgültig die Lizenz entzieht, so aber wird weiter gewurschtelt und weiterhin Geld verbrennt. Zwangsabstieg und komplett neu orientieren wäre ja nicht der erste Traditionsverein dem so etwas widerfährt und BITTE keinen Cent Steuergeld für einen Verein der wirtschaftlich nur noch tot ist und der nur noch künstlich am Leben erhalten wird.“

ignite: „Hauptsache wir kaufen verletzte Spieler um Millionenbeträge.“

DeusAustria: „Und als ob diese Zahlen nicht schon katastrophal genug wären setzt man von Vereinsseite offenbar auch alles daran, sich den Zorn der Fans zuzuziehen. Wenn man Schmid nicht bald verlängert, hat man dann damit die zweite, äußerst ungute Baustelle.“

Veilchen 89: „Bald gibts uns nicht mehr… Vorher wird alles verkauft (Spieler, Stadion, Akademie) und dann können die Vikings endlich das ganze Jahr über den Rasen zerstören.“

