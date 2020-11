Bundesliga-Statistiken: Balic und Kara am häufigsten gefoult

Wir wollen die Länderspielpause nutzen um einige Statistiken nach dem 7. Spieltag der österreichischen Bundesliga zu betrachten. Heute wollen wir uns ansehen welche Spieler...

Wir wollen die Länderspielpause nutzen um einige Statistiken nach dem 7. Spieltag der österreichischen Bundesliga zu betrachten. Heute wollen wir uns ansehen welche Spieler besonders oft gefoult wurden und welche Kicker für die meisten Fouls verantwortlich waren. Alle Grafiken und Statistik-Werte stammen von Wyscout S.p.a.

Am häufigsten gefoult

Als wir uns letztes Jahr diese Statistik erlebten wir eine große Überraschung, denn unter den Top-30 der meistgefoulten Spieler befand sich zu Saisonende kein einziger Akteur der Salzburger! Der Qualitätsunterschied war in zahlreichen Partien so groß, dass sich die gegnerischen Mannschaften oftmals nicht einmal mehr mit Fouls helfen konnten. Das ist umso beachtlicher, da die Salzburger in den meisten Partien sehr viel Ballbesitz haben und deshalb viele theoretischen Möglichkeiten für Fouls bestehen würden.

In der aktuellen Saison sieht die Lage jedoch anders aus. Es befindet sich zwar nur ein Red-Bull-Spieler in den Top 30, dieser liegt aber an dritter Stelle und wurde 20 Mal gefoult. Mittelfeldspieler Mohamed Camara wurde doppelt so oft als jeder andere Spieler des Serienmeisters gefoult. Zwei Fouls mehr zog der schnelle LASK-Flügelspieler Husein Balic auf sich, der 22 Mal gefoult wurde. Rapid-Mittelstürmer Ercan Kara wurde 21 Mal gefoult und liegt damit auf Platz 2.

Sieht man sich nun an wie oft die Spieler pro 90 Minuten gefoult wurden, liegt Salzburg-Legionär Mohamed Camara mit 4.84 gezogenen Fouls pro 90 Minuten sogar recht deutlich an der Spitze. Der erst 18-jährige Hartberg-Legionär Samson Tijani wurde ebenfalls oft mit „unfairen“ Mitteln gestoppt und liegt recht deutlich vor Daniel Schütz auf dem zweiten Platz. Husein Balic liegt in dieser Wertung „nur“ noch auf Platz 4.

Die meisten Fouls begangen

Der Altacher Manfred Fischer liegt mit 20 Fouls nach sieben Runden auf Platz 1 in dieser Wertung. Auffallend ist, dass Ercan Kara nicht nur oft gefoult wird, sondern auch selbst häufig für Foulpfiffe direkt verantwortlich ist. Der Rapid-Stürmer ist der einzige Angreifer in den Top 10 dieser Liste. In der Saison 2019/20 teilten sich James Holland und Roman Kerschbaum mit jeweils 66 Fouls Platz 1 in dieser Wertung.

Sieht man sich die meisten Fouls pro 90 Minuten an, liegen jedoch zwei andere Offensivspieler ganz vorne. Eliel Peretz vom WAC und der Altacher Daniel Maderner sind für die meisten Fouls pro 90 Minuten verantwortlich. Vergangene Saison beging übrigens Dominik Hofbauer die meisten Vergehen pro 90 Minuten (3.69).

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!