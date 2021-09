Expected-Goal-Werte zum 08. Spieltag 2021/22

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

SV Ried – Wolfsberger AC 3:3 (xG=1.70:2.60)

Was war das für ein verrücktes Spiel zwischen der SV Ried und dem Wolfsberger AC? Bis zur 62. Minute führte der WAC auswärts gegen Ried mit 3:0, doch die Oberösterreicher legten eine furiose Aufholjagd hin und sicherten sich dank eine Last-Minute-Treffers von Wießmeier einen Punkt. Ried-Trainer Heraf nahm nach dem 0:3-Rückstand einige Änderungen vor und ließ seine Mannschaft sehr offensiv agieren. Dies machte sich bezahlt, wobei die Rieder auch Glück hatten, dass sie sich in der Schlussphase nicht ein viertes Tor einfingen. Insgesamt war das Unentschieden dank der beherzten Aufholjagd sicherlich nicht unverdient, auch wenn die Expected Goals mit 1.70:2.60 die Gäste als gefährlichere Mannschaft bewerteten.

FK Austria Wien – SCR Altach 0:0 (xG=0.58:0.34)

Zum torlosen Unentschieden verfassten wir bereits eine ausführliche Analyse. Hinzufügen können wir nun die xG-Werte, die mit 0.58:0.34 für beide Mannschaften sehr mau ausfielen.

Admira Wacker – TSV Hartberg 1:1 (xG=1.22:1.27)

Die Admira hoffte nach dem Überraschungssieg gegen den SK Rapid auf einen weiteren Dreier im Heimspiel gegen Hartberg. Beinahe wäre dieses Vorhaben auch in die Tat umgesetzt worden, doch in der 83. Minute egalisierte Hartberg-Stürmer Tadic den 1:0-Vorsprung der Hausherren. Trotz zweier Admira-Stangenschüsse geht das Unentschieden laut den xG-Werten von 1.22:1.27 vollkommen in Ordnung.

SK Austria Klagenfurt – LASK 1:1 (xG=0.81:1.60)

Der LASK konnte nach dem Conference-Sieg gegen Helsinki in der Liga erneut nicht voll anschreiben und liegt nach dem 1:1-Unentschieden gegen Austria Klagenfurt nur auf dem 11. Tabellenplatz. Goiginger brachte die Gäste in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung, doch Greil egalisierte nach einem abgefälschten Freistoß zum 1:1-Endstand. Für den LASK erneut kein zufriedenstellendes Ergebnis, insbesondere da die Expected-Goal-Werte mit 0.81:1.60 zugunsten der Gäste ausfielen und mehr drinnen war.

SK Sturm Graz – WSG Tirol 5:0 (xG=3.54:0.76)

Nach dem passiven Auftreten in der Europa League gegen die AS Monaco fand der SK Sturm schnell wieder in die Spur zurück. Die Grazer zerlegten die WSG Tirol und gewannen verdient mit 5:0. Die Expected-Goal-Werte weisen einen Wert von 3.54:0.76 auf. Ilzer setzte auf einige neue Gesichter, so kamen unter anderem Kuen und Sarkaria im Mittelfeld zum Einsatz. Bitter für die Gäste war nicht nur das Ergebnis, sondern auch dass sich der formstarke U21-Teamspieler Tobias Anselm schwer verletzte und lange ausfallen wird. Der Stürmer erlitt einen Kreuzbandriss und wurde bereits operiert.

RB Salzburg – SK Rapid Wien 2:0 (xG=3.92:0.71)

Das Spiel zwischen RB Salzburg und dem SK Rapid Wien sorgte für zahlreiche Diskussionen. Nicht weil es sich um ein atemberaubendes Duell mit Chancen auf beiden Seiten handelte, sondern weil die Entscheidung nach einem Eingreifen der Videoschiedsrichter zustande kam und äußerst umstritten war. Dies ändert natürlich nichts daran, dass der Serienmeister diese Partie verdient gewann, was auch die Expected-Goal-Werte von 3.92:0.71 unter Beweis stellen. Hier findet ihr eine ausführliche Analyse die zeigt, was der SK Rapid selbst mit einer passiven Spielweise beim Umschalten nach vorne besser machen hätte können.

