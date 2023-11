Expected-Goal-Werte zum 12. Spieltag 2023/24

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten und stammen von Wyscout S.p.a.

Red Bull Salzburg – SCR Altacg 3:0 (xG=1.65:0.86)

Nach vier sieglosen Spielen feierte RB Salzburg einen 3:0-Sieg gegen den SCR Altach und rückt damit näher an den SK Sturm, der überraschend gegen die Wiener Austria verlor. Die Altacher hatten nur zu Beginn der Partie zwei Chancen, zeigten danach aber nicht mehr viel in der Offensive. Immerhin konnte man das erste Gegentor bis knapp vor die Pause herauszögern. Im Endeffekt ein verdienter Sieg, der aber laut dem Expected-Goal-Werten von 1.65:0.86 doch zu hoch ausfiel. Die Hausherren hatten mit zehn Schüssen in der gesamten Partie weniger als gegen Inter, wo man einen Schussversuch mehr aufwies.

SK Austria Klagenfurt – WSG Tirol 1:0 (xG=0.82:1.48)

Die stark ersatzgeschwächte Mannschaft von Trainer Peter Pacult schaffte wieder einmal eine Meisterprüfung der Effizienz erfolgreich abzulegen und feierte dank eines Jaritz-Treffers einen knappen Heimsieg gegen die WSG Tirol. Insbesondere in der zweiten Halbzeit waren die Gäste das weit aktivere Team und kamen auch zu einigen Chancen, doch die Pacult-Mannschaft hat in der Liga eben einen Lauf und erkämpfte sich mit dem Glück des Tüchtigen die drei Punkte. Die xG-Werte von 0.82:1.48 sehen auch Vorteile für die Gäste. Die Heimmannschaft brachte nur einen einzigen Schuss auf das gegnerische Tor – und der war eben drinnen.

FC Blau-Weiß Linz – Wolfsberger AC 2:0 (xG=0.85:0.20)

Es läuft gar nicht gut für den WAC. Die Mannschaft von Manfred Schmid schied unter der Woche im Cup gegen DSV Leoben aus und wartet nach der 0:2-Niederlage gegen Blau-Weiß Linz nun auch in der Liga seit drei Spieltagen auf einen Sieg. Die Linzer feierten in dieser Saison ihren ersten Heimsieg, der angesichts der xG-Zahlen von 0.85:0.20 sicherlich nicht unverdient ausfiel. Die Hausherren brachten sechs ihrer sieben Schussversuche auf das gegnerische Tor, die spielbestimmenden Kärntner hatten zwar 70% Ballbesitz, aber brachten von sechs Schussversuchen keinen einzigen auf das Tor der Heimmannschaft.

SK Sturm Graz – FK Austria Wien 0:1 (xG=1.52:0.40)

Zur Partie zwischen dem SK Sturm und der Wiener Austria verfassten wir bereits eine ausführliche Analyse, sodass wir euch nur noch die xG-Werte nachliefern wollen, die mit 1.52:0.40 für die Grazer ausfallen. Die Mannschaft von Ilzer scheiterte vom Punkt an Austria-Tormann Früchtl. Der Strafstoß war genau für die Hälfte der xG-Werte verantwortlich – aus dem Spiel gelang den Blackies diesmal demnach auch nicht besonders viel.

SC Austria Lustenau – TSV Hartberg 0:4 (xG=0.05:1.50)

Der SC Austria Lustenau prolongiert seine katastrophale Saison und verlor gegen effektive Hartberger mit 0:4. Erschreckend ist, der xG-Wert der Heimmannschaft, der die Harmlosigkeit bei den Offensivbemühungen unterstreicht. Die Expected Goals fallen aus der Sicht der Hausherren nämlich 0.05:1.50 aus. Die Vorarlberger brachten keinen einzigen Schuss auf das gegnerische Tor.

SK Rapid – LASK 3:3 (xG=3.60:1.94)

Wieder einmal wurden die Rapid-Fans Zeugen eines turbulenten Spiels. Nach der bitteren 2:3-Niederlage gegen Austria Klagenfurt kassierten die Grün-Weißen wieder einmal drei Tore, schossen aber immerhin auch drei Stück. Das letzte erzielte der eingewechselte Thierry Gale in der Nachspielzeit, nach einer tollen Grüll-Flanke. Auch wenn der Punkt sicherlich ein kleiner Moral-Booster ist, bleibt die Tatsache bestehen, dass die Mannschaft von Trainer Zoran Barisic nur eins der letzten acht Spiele gewinnen konnte. Die Expected Goals weisen mit 3.60:1.94 wieder einmal klare Vorteile für den SK Rapid aus.