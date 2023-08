Rapid-Fans nach Kantersieg in Debrecen: „Abgebrühte, effiziente Leistung“

Der SK Rapid feierte nach dem enttäuschenden 0:0-Unentschieden gegen Debrecen einen souveränen 5:0-Auswärtssieg gegen Debrecen und zeigte dabei eine starke Mannschaftsleistung gepaart mit Effektivität...

Der SK Rapid feierte nach dem enttäuschenden 0:0-Unentschieden gegen Debrecen einen souveränen 5:0-Auswärtssieg gegen Debrecen und zeigte dabei eine starke Mannschaftsleistung gepaart mit Effektivität vor dem Tor. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen, die nun im Playoff mit der Fiorentina ein äußerst schwieriges und attraktives Los erwischte. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Fox Mulder: „Bravo, gute Leistung über weite Strecken des Spiels. Herausheben möchte ich Burgi, Seidl und vor allem auch Oswald, der mal wieder gezeigt hat, dass man heuer mit ihm rechnen kann. Ich mag den Burschen!“

Billie: „Eine abgebrühte Leistung, das war ein mannschaftlich geschlossen gutes Spiel. So muss Rapid!“

DonAndres: „Schön zu sehen heute, wie ein Spiel verlaufen kann, wenn man seine Chancen verwandelt. Die Ungarn hat man in Wien stark spielen und sich die Schneid abkaufen lassen. Heute kamen die Tore zum richtigen Zeitpunkt und die Burschen nie ins Straucheln. Darauf wird es in der Saison ankommen, bei all den offensichtlichen Defiziten. Chancenauswertung muss passen.“

Ernesto: „Eine sehr, sehr starke Leistung unserer Mannschaft. Der Beginn war wirklich toll, danach kam leider ein Einbruch, da hat man die Ordnung verloren, das Positionsspiel nicht mehr konsequent durchgezogen, aber nichts desto trotz hinten nix zugelassen. Die Tore in der ersten Halbzeit haben wir zu den besten Zeitpunkten erzielt. Das war natürlich schon mal die halbe Miete heute. In der zweiten Halbzeit haben wir teilweise wie eine Spitzenmannschaft gespielt (vor allem im Vergleich zu Debrecen, die heute ihren starken Eindruck vom Hinspiel nicht bestätigen konnten). Das sollte doch einen Boost geben für die nächsten Aufgaben. Rapid lebt noch immer, Barisic hat heute fast alles richtig gemacht. Nur weiter so! Ich bin sehr glücklich.“

RomanHammer: „Mit der Höhe habe ich nicht unbedingt gerechnet, nur dass wir das heimholen. Geile Partie wieder mal, auch mit den Wechseln nicht unbedingt schwächer geworden. Hoffentlich war also Hartberg der Ausrutscher und es geht so weiter.“

narya: „Payer meinte, man hätte keine Phase gehabt, in der man ausscheiden hätte können. Dem kann ich mich nicht anschließen. Ich fand uns für die Mehrheit der ersten Hälfte ganz falsch unterwegs. Nach dem Tor und bis zu Burgis Genieblitz (eigentlich erst bis Grülls Kraftanfall), haben wir alles falsch gemacht, was man gegen genau diese Mannschaft falsch machen konnte. Die zweite Pressinglinie war nach dem Führungstor viel zu weit hinten, die gute Bindung aus dem Anfangsphase war nicht mehr vorhanden. Das war typisches Zoki-Zauder-Zaka, wie wir es schon in seiner zweiten Ära erlebt haben. Und wir hatten in diesen 30-40 Minuten enorm viel Masn, dass uns Debrecen nicht bestraft hat. Für Zoki ist leider immer noch die Devise nach einer Führung, dass man mal einen Gang zurückschaltet, das bedeutet vorne laufen zwei bis drei an, der Rest wartet in der Tiefe (nicht in der Etappe). So lockt man keinen Gegner heraus und zwingt ihn auch nicht zu langen Bällen. Im Gegenteil haben wir uns durch das dann abstrus löchrige Pressing die zahlreichen Gelben eingefangen. Wenn du nicht kompakt genug spielst (also nicht 2-3 Leute im Kleinverband in Ballnähe hast), musst du zu viele Eins-gegen-Eins-Situationen bestreiten. Und unsere langen Bälle waren in dieser viel zu langen Phase ein gefundenes Fressen, das Debrecen zum Glück nicht in Profit umwandeln konnte. Die Fiorentina aber ziemlich sicher wird. Mein persönliches Fazit zum heutigen Spiel ist natürlich kein rein negatives, aber wir sollten uns vor neu entfachter Euphorie hüten. Das wäre heute um ein Haar vercoacht worden und wir waren auf individuelle Glanzmomente angewiesen, die komplett gegen den Spielverlauf passiert sind. Gezeichnet von einem an sich Zoki-Befürworter.“

Adversus: „Was für ein unglaublicher Abend. Ein souveränes Spiel, mit einem starken Ergebnis.“

hyks: „Endlich war man auch effizient vor dem Tor. Für mich war das Spiel schon nach dem 2:0 für uns entschieden. Debrecen schwach bis kaum gefährlich. Jetzt die schönen Spiele gegen Fiorentina genießen. Man of the Match für mich ganz klar Seidl. Was der Junge für ein Auge und Torriecher hat, ist schon bemerkenswert. Umso schöner, dass er bei uns seine Karriere fortsetzt.“

Chrisu73: „Ich nehme alles zurück, was ich nach Hartberg von mir gab. Das war heute eine kompakte Mannschaft mit Spielwitz, mit einem Kämpferherz und mit einer Kaltschnäuzigkeit. So will ich Rapid sehen. Auch vom Zoki alles richtig gemacht. Eventuell etwas früher wechseln hätte er können. Sonst wüsste ich heute nichts. Man hat richtig gesehen, dass ihm eine Riesenlast von der Schulter fiel. Von hinten bis vorne hat alles gepasst!“

Woody: „War ein schöner Fußball Abend gestern. Hat aber auch gezeigt, wie nah bei uns Fußballfeste und Katastrophen beisammen liegen. Zwischen Minute 20 und 40 wäre ein Ausgleich durchwegs in der Luft gelegen. Wir sind wieder in das passive Spiel verfallen und haben den Gegner dadurch stark gemacht. Möchte nicht wissen, wenn aus eine der gefährlichen Standards der Ausgleich gefallen wäre. Dann wären wir bestimmt weit weg von einem klaren Aufstieg gewesen. Von daher ist es wichtig am Boden zu bleiben und als Mannschaft gefestigter zu werden, sodasss uns ein blöder Spielverlauf oder ein Gegner, der sich auf uns einstellt, nicht sofort aus dem Konzept werfen. Grund zur Euphorie sehe ich aktuell noch überhaupt keinen. Gestern ist alles für uns gelaufen, das kann sich ganz schnell wieder drehen und dann gibts ja bekanntlich in Hütteldorf sehr rasch auch wieder Katerstimmung.“

MaSTeRLuK1899: „Eigentlich unglaublich was Seidl statt Greil in der Startelf für einen riesigen Unterschied macht. Arbeit gegen den Ball, Spielwitz, Arbeit mit dem Ball, Übersicht, Bindung zum Spiel – da liegen einfach Welten zwischen den beiden. Sehr, sehr gute Leistung der gesamten Mannschaft. Mein einziger Kritikpunkt heute ist, dass man sich mit den Wechseln wieder mal sehr viel Zeit gelassen hat und dass Bajlicz nicht sein Debüt bekommen hat.“

schleicha: „Gutes Spiel von uns heute und einer der höchsten EC-Auswärtssiege aller Zeiten. Heute wurde der Klasseunterschied deutlich. Der Auftritt war von Beginn weg deutlich engagierter als noch am Wochenende.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 5:0-Auswärtssieg des SK Rapid gegen Debrecen.