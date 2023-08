Austria-Fans: „Magische Nacht mit bösem Ende“

Was war das gestern für ein verrücktes und bitteres Rückspiel der Wiener Austria gegen Legia Warschau. Nachdem man das Auswärtsspiel noch mit 2:1 gewann,...

Was war das gestern für ein verrücktes und bitteres Rückspiel der Wiener Austria gegen Legia Warschau. Nachdem man das Auswärtsspiel noch mit 2:1 gewann, verlor man im Rückspiel mit 3:5 und muss sich so von den Europacup-Träumen in dieser Saison verabschieden. Was sagen die Austria-Fans zu dieser Achterbahn-Partie und zur Leistung ihrer Mannschaft? Wir haben uns im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch umgehört.

violet heat: „Der polnische Trainer sagt es im ORF-Interview recht treffend und sympathisch. Beide hätten aufsteigen können. Magische Nacht mit bösem Ende – diesmal eben für uns. Entscheidend für mich, dass es den Polen nach 20 guten Anfangsminuten gut gelungen ist, mit ihrer körperbetonten Spielweise unseren Jungs die Schneid abzukaufen. Der Schiri hat das noch mit seiner Linie gefördert. Entscheidend auch der Ausfall von Potzmann (nach Plavotic im Hinspiel), der defensiv von Polster nicht ersetzt werden konnte. Leider hat man für die Position Spieler auf der Bank (Baltaxa und Guenouche), denen der Trainer nicht vertraut.“

Austrianer1969: „Was für ein Fußball-Abend, nicht nur die Spieler sondern auch die Fans haben wirklich alles gegeben, noch NIE habe ich so eine Stimmung auf der Nord erlebt, Support bis zum Umfallen. Dass es trotz allem nicht gereicht hat, hat viele Ursachen (kein defensives Mittelfeld, keine stabile linke Seite, unnötiger Ausraster usw.) und wird uns leider noch sehr weh tun. Die Mähr mit dem großen Sponsor ante portas höre ich gefühlt zum 100sten Mal, weshalb ich hier wenig Hoffnung habe. Deshalb müssen Spieler nun verkauft werden und ein Jukic Verkauf würde bei weitem nicht reichen, formtechnisch (und damit die meisten Einnahmen) vermutlich Fitz oder Gruber, wer diese Abgänge kompensieren soll ist mir schleierhaft. Es ist für mich immer noch unfassbar, dass man trotz Mitglieder- und Aborekord und deutlich gestiegenen Zuschauerzahlen finanziell so schlecht dasteht, anscheinend werden wir den Rucksack aus der Vergangenheit nicht los. Trotz allem ist die Austria Familie gewachsen, der Zusammenhalt viel besser geworden und die Fans auf der Ost haben sich unglaublich positiv entwickelt. Jetzt heißt es durchhalten auch wenn es so wie gestern unglaublich weh tut.“

exilniederösterreicher: „Ich habe mich nach einem Fußballspiel noch nie so leer gefühlt wie gestern. Das war eine emotionale Achterbahnfahrt, die mich in ziemliche Ekstase und dann auf den knallharten Boden der Realität geführt hat. Ich möchte auch nicht weiter darauf eingehen wie dumm wir uns in manchen Situationen angestellt haben. Ich bin aber sehr stolz drauf, dass sich das Team nach einem 0:3 und nach dem 2:4 in Unterzahl noch so zurückkämpfen konnte (auch wenn es schlussendlich billigst verschenkt wurde). Außerdem sehe ich es positiv was für ein Feuerwerk die Fans entzündet haben und wie nahe das Ergebnis vielen Fans geht. Ist eine sehr schöne Abwechslung zu den lethargischen Jahren vor Manfred Schmid und Michael Wimmer.“

hope and glory: „Stümperhafte Defensive, irreguläres 0:1, Elferfoul an Martins nicht gegeben, tendenziell eher ein Auswärtsschiri und selbst zu dumm, sich in die Verlängerung zu retten. Legia hat schon auch viel Qualität, aber sie waren vor allem cleverer bzw. wir zu naiv! Wahrscheinlich ist es mit unserem Kader eh besser so, auch wenn wir die Kohle MASSIV gebraucht hätten! Hoffe unsere gesamtes Defensivverhalten wird verbessert.“

Groovee: „Auch nach einer Nacht drüber schlafen wird das Match eines der lächerlichsten ever bleiben. So dermaßen dumm einer Mannschaft fünf Tore schenken ist einfach unpackbar. Die Polen lachen noch immer drüber und wissen wahrscheinlich selbst nicht wie sie das Match gewinnen konnten. Defensiv einfach ein Armutszeugnis und extrem unprofessionell. Wenn da lauter 18-Jährige in der Verteidigung wären könnte man es vielleicht noch irgendwie verstehen aber so…“

HwG: „Bin relativ gefasst. Wir waren gestern nicht gut genug, vor allem defensiv haben wir doch grobe Schwächen. Klar wäre ein Playoff gegen die Dänen cool gewesen. Aber dort wären wir auch nicht Favorit gewesen. Jetzt halt volle Konzentration auf unser Kerngeschäft. Cup und Liga!“

AngeldiMaria: „Als viele in meiner Umgebung nach dem 3:0 schon aufgegeben habe, sagte ich NEIN. Wir schaffen es. Einige schon gegangen. Aber ich habe immer daran geglaubt. Mein Freund meinte nach der Roten ich soll schon ein Taxi rufen. Nix da. wir schaffen es noch in die Verlängerung, gibt sicher 10 Minuten Nachspielzeit. Und es wurden 9. Wir schafften, das 3:4 und ich dachte DANKE, DANKE. Zumindest mal Verlängerung. Und dann passierte etwas was nie passiert sein kann. Unfassbar. Und da war auch selbst bei mir die positive Einstellung weg. Es war hart, spannend, packend, eigentlich ein geiles Fußballspiel mit super Stimmung obwohl wir immer hinten waren, aber der Ausgang war leider mies.“

Blackcactus: „Leider bekommen alle Gegner gegen uns drei bis vier wirklich gute Chancen. Auch lustenau, fridrikas hat halt die Chancen nicht genutzt. Dann gewinnen wir in Vorarlberg und so wie in Polen. Wenn der Gegner aber die Chancen nutzt, kann wa sein dass wir dann 3:5 verlieren. Es kann sein, dass wir gegen den WAC 2:4 verlieren, wenn sie vier Mal aus guten Positionen aufs Tor schießen und treffen, wenn sie nicht treffen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch dass wir gewinnen. Jedenfalls ist das wirklich spektakulär was wir spielen, ein 0:0 oder 1:0, 0:1 werden wir diese Saison wohl oft nicht sehen.“

Im Austria-Channel des Austrian Soccer Boards findet ihr weitere Fanmeinungen zum bitteren Ausscheiden.