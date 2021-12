Expected-Goal-Werte zum 17. Spieltag 2020/21

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

SK Sturm Graz – Admira Wacker 1:1 (xG=0.99:0.45)

Der SK Sturm startete äußerst souverän in die Meisterschaftssaison und war lange Zeit die klare Nummer 2 hinter RB Salzburg. Nach der 17. Runde mussten die Blackies den zweiten Tabellenplatz dem WAC übergeben, da Ilzer und seine Mannschaft im Spiel gegen die Admira nicht über ein 1:1-Unentschieden hinauskam. Jantscher brachte die Heimmannschaft früh in Führung, doch der Admira gelang gegen den Spielverlauf noch in der ersten Halbzeit der Ausgleich zum 1:1. Beide Trainer meinten nach der Partie, dass man den Steirern die Belastung ansehen würde. Dennoch hatte Sturm nach dem Führungstreffer einige Möglichkeiten auf die 2:0-Führung, die wohl gereicht hätte um die drei Punkte mitzunehmen. Insgesamt war man das bessere Team, kreierte aber dennoch zu wenige Möglichkeiten, was auch die Expected Goals zeigen, die mit 0.99:0.45 nicht allzu spektakulär ausfallen.

WSG Tirol – SK Austria Klagenfurt 0:1 (xG=1.47:0.59)

Austria Klagenfurt prolongiert seinen Lauf, denn die Kärntner sind nun bereits seit sechs Pflichtspielen unbesiegt und gewannen auch das Auswärtsspiel gegen die WSG Tirol mit 1:0. Auch Klagenfurt-Trainer Peter Pacult sprach nach der Partie von einem glücklichen Sieg, der noch dazu in der letzten Minute nach einem Eigentor von Behounek zustande kam. Dass die Heimmannschaft die besseren Chancen hat, zeigen auch die xG-Werte von 1.47:0.59.

RB Salzburg – TSV Hartberg 2:1 (xG=0.27:2.71)

Salzburg verlor in den letzten Wochen viel von der Souveränität, die sie noch zu Beginn ausgezeichnet hat. Ein Remis gegen die Admira, eine 0:1-Niederlage gegen Lille in der Champions League und eine weitere 1:2-Niederlage gegen Austria Klagenfurt zeugen von den aktuellen Problemen. Und auch gegen Hartberg hätte es beinahe eine weitere Niederlage gesetzt, denn die Jaissle-Elf drehte erst in den letzten elf Minuten das Spiel um und holte nach Treffern von Kristensen und Onguene doch noch die drei Punkte. Insgesamt dennoch ein verdienter Sieg, was auch die xG-Werte von 0.27:2.71 aus Sicht der Hausherren bestätigen.

LASK – SV Ried 1:0 (xG=2.63:1.24)

Der LASK holte im Oberösterreich-Derby drei ganz wichtige Punkte gegen die SV Ried und darf nun weiterhin auf das obere Playoff hoffen. In einer turbulenten Partie verloren die Gäste bereits nach drei Minuten Milos Jovicic aufgrund einer roten Karte, doch auch beim LASK sah Michorl in der 50. Minute den roten Karton. Die Hausherren schossen das einzige Tor der Partie aus einem Elfmeter, den Horvath bereits in der vierten Minute verwandelte. Nutz hätte es ihm in der 77. Minute gleichtun können, schoss den Ball aber übers Tor. Der LASK holte nicht nur drei Punkte, sonders wies auch mit 2.63:1.24 die besseren Expected-Goal-Werte auf.

SK Rapid Wien – FK Austria Wien 1:1 (xG=2.59:0.30)

Über das Wiener Derby verfassten wir bereits eine ausführliche Analyse und Spielerbewertungen. Deshalb wollen wir nur noch die Expected-Goal-Werte nachliefern, die mit 2.59:0.30 klar für die Heimmannschaft ausfallen. Für den SK Rapid wieder verlorene Punkte, da man auch beim Unentschieden gegen Ried die klar besseren xG-Werte aufwies.

Wolfsberger AC – SCR Altach 3:0 (xG=1.52:0.32)

Der WAC überholte den SK Sturm nach dem 3:0-Sieg gegen Altach in der Tabelle und liegt nun auf dem zweiten Platz. Man sah eine souveräne Leistung der Kärntner, die allerdings etwas Zeit benötigten um die lauffreudigen Altacher zu bezwingen. Gegen Ende der ersten Halbzeit erzielte Baribo den Führungstreffer seiner Mannschaft, Vizinger und Peretz sorgten für die weiteren Treffer. Auch die Expected-Goal-Werte fallen mit 1.52:0.32 recht deutlich für die Hausherren aus.

