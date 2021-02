Expected-Goal-Werte zum 18. Spieltag 2020/21

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten stammen von Wyscout S.p.a.

FK Austria Wien – SCR Altach 5:1 (xG=3.67:1.42)

Die Wiener Austria setzte sich trotz Rückstand dank einer starken zweiten Spielhälfte gegen den SCR Altach mit 5:1 durch. Wir verfassten bereits eine ausführliche Analyse zu der Partie, wo wir unter anderem die Systemumstellung nach 45 Minuten genau beleuchteten. Dass der Sieg durchaus verdient war zeigt auch das Expected-Goal-Modell, das mit 3.67:1.42 recht deutlich für die Heimmannschaft ausfiel. Insbesondere die Offensive fand mehr Chancen vor, da die Austria im Schnitt einen xG-Wert von 1.48 über die gesamte Saison aufweist. Nach der Schlappe in Favoriten wurde Altach-Coach Alex Pastoor vor die Tür gesetzt. Unsere Overlyzer-Grafik verdeutlicht die Überlegenheit der Wiener in den zweiten 45 Minuten ebenfalls sehr gut.



TSV Hartberg – SV Ried 1:1 (xG=0.84:0.96)

Der TSV Hartberg wollte nach dem Sieg über die Wiener Austria den nächsten Dreier einfahren, musste sich aber mit einem 1:1-Unentschieden begnügen, was laut den Expected-Goal-Werten von 0.84:0.96 so auch in Ordnung geht. Die Rieder gingen schnell in Führung und waren in den ersten 20 Minuten die tonangebende Mannschaft, doch mit der Zeit fanden die Hartberger besser ins Spiel und schossen dank Tadic in der 28. Minute den Ausgleich. In den zweiten 45 Minuten waren Chancen eher Mangelware und die Teams konnten sich kaum zwingende Chancen herausspielen. Dennoch hatten die Hausherren in der Nachspielzeit die Möglichkeit das Spiel zu entscheiden, doch Ried-Goalie Sahin-Radlinger hielt das Unentschieden fest. Die Hartberger feierten dennoch ein Erfolgserlebnis, denn beim Nachtragsspiel gegen die WSG Tirol reichte es für einen 1:0-Heimsieg. Rep erzielte in der 68. Minute den einzigen Treffer der Partie, die xG-Werte liegen uns zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor und werden kommende Woche nachgereicht.

WSG Tirol – SKN St. Pölten 0:1 (xG=0.49:0.59)

Die WSG Tirol verlor nicht nur das oben erwähnte Nachtragsspiel gegen Hartberg, sondern musste auch ein paar Tage davor gegen den SKN St. Pölten Federn lassen. Die Niederösterreicher dürfen sich damit noch kleine Chancen aufs obere Playoff ausrechnen, wobei die Voraussetzung dafür ein Heimsieg gegen die Wiener Austria in der kommenden Runde wäre. Kofi Schulz erzielte in der 73. Minute den einzigen Treffer der Partie, in einem Spiel in dem Chancen eher Mangelware blieben. Auch die xG-Werte von 0.49:0.59 zeigen, dass die beiden Mannschaften nicht viele Ideen in der Offensive hatten.

Admira Wacker – LASK 1:2 (xG=1.31:1.41)

Der LASK tat sich gegen die Admira schwer und verlor nach dem 2:1-Auswärtssieg Offensivspieler Gruber mit einem Kreuzbandriss. Dennoch fuhren die Oberösterreicher drei Punkte ein, wobei die xG-Werte von 1.31:1.43 von einer ausgeglichenen Partie sprechen, was die Qualität der Chancen angeht. Der spätere Pechvogel Gruber erzielte schon nach neun Minuten den ersten Treffer seiner Mannschaft, die beiden weiteren Tore fielen spät. Goiginger erhöhte in der 86. Minute auf 2:0 und Kronberger gelang nach 90 Minuten der zu späte Anschlusstreffer. Dennoch eine gute Leistung des Außenseiters, auf die Trainer Buric in den kommenden Spielen aufbauen will.

SK Sturm Graz – Wolfsberger AC 1:2 (xG=1.32:1.50)

Der WAC setzte sich beim Auswärtsspiel gegen den SK Sturm mit 2:1 durch und holte drei ganz wichtige Punkte fürs obere Playoff. Nach dem Sieg liegt Feldhofers Mannschaft auf Platz 5 in der Tabelle und weist immerhin fünf Punkte Vorsprung auf Platz 7 auf. Die Gäste agierten aber weite Strecken in Überzahl, da Sturm-Schlussmann Siebenhandl nach einer Notbremse in der 35. Minute vom Platz musste. Vizinger erzielte erst in der 90. Minute den Siegtreffer. Trotz der Überzahl sind die Expected-Goal-Werte mit 1.32:1.50 recht ausgeglichen.

RB Salzburg – SK Rapid Wien 4:2 (xG=3.71:0.71)

RB Salzburg fuhr einen souveränen Sieg über den SK Rapid ein und war in den 90 Minuten die klar dominierende Mannschaft. Kollege Daniel Mandl verfasste bereits eine Analyse zu dieser Partie und stellte dabei unter anderem fest, dass insbesondere die Mittelfeldzentrale hoffnungslos unterlegen war. Vielleicht war auch die Aufstellung von Trainer Didi Kühbauer etwas zu optimistisch, da Kämpfer Grahovac draußen gelassen wurde und mit Ritzmaier und Knasmüllner zwei Spieler am Platz standen, die eher im technischen Bereich ihre Stärken haben. Pech hatten die Grün-Weißen allerdings beim Stand von 0:0 als ein Treffer von Taxi Fountas aufgrund einer knappen Abseitsentscheidung nicht anerkannt wurde. Dass der Salzburger Sieg allerdings hochverdient war zeigen auch die Expected-Goal-Werte, die mit 3.71:0.71 sehr deutlich ausfielen.

