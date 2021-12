Expected-Goal-Werte zum 18. Spieltag 2021/22

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten stammen von Wyscout S.p.a.

Red Bull Salzburg – WSG Tirol 5:0 (xG=4.24:1.33)

Nach dem Einzug ins Champions-League-Achtelfinale feierten die Salzburger vor der Winterpause einen souveränen Sieg gegen die WSG Tirol, obwohl Trainer Jaissle mehrere neue Spieler in die Mannschaft hineinrotierte. Capaldo brachte seine Mannschaft nach einer halben Stunde in Führung, ehe in den zweiten 45 Minuten der eingewechselte Adeyemi voll aufdrehte und drei Treffer erzielte. Da sich auch Okafor in die Torschützenliste eintrug ging das Spiel mit 5:0 aus. Die WSG war insbesondere zu Beginn des Spiels sehr bemüht, machte es aber dem Gegner mit haarsträubenden Fehlern bei eigenem Ballbesitz nicht allzu schwer. Die Expected Goals von 4.24:1.33 zeigen auch eine klar überlegene Salzburger Mannschaft.

SV Ried – SCR Altach 2:1 (xG=1.33:0.31)

Die SV Ried baute vor der Winterpause die unglaubliche Heimserie aus. Die Oberösterreicher gewannen gegen Altach mit 2:1 und sind damit zuhause seit 14 Partien ungeschlagen. Der Sieg war auch laut den xG-Werten von 1.33:0.31 durchaus verdient, wenn auch etwas glücklich, da das entscheidende Tor erst in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte fiel.

TSV Hartberg – Wolfsberger AC 2:2 (xG=1.08:2.69)

Beim 2:2-Unentschieden zwischen Hartberg und dem WAC war durchaus für Unterhaltung gesorgt, denn die Heimmannschaft zeigte trotz eines 0:2-Rückstands fiel Moral und rettete nach einem Last-Minute-Treffer von Sonnleitner einen Punkt in die Winterpause. Insgesamt war der WAC die bessere Mannschaft und zeigte einige schöne Kombinationen, wie etwa beim Führungstreffer durch Baribo. Auch die Expected Goals zeigen mit 1.08:2.69 die Überlegenheit der Gäste auf.

Admira Wacker – SK Rapid Wien 1:2 (xG=1.79:1.63)

Der SK Rapid zeigte in dieser Saison schon bessere Leistungen als beim 2:1-Auswärtssieg gegen die Admira. Dies lag einerseits an einer gewissen Müdigkeit nach der Europacup-Schlacht gegen Genk, andererseits aber auch an einem aggressiven Gegner, der für ein sehr intensives und keinesfalls einfaches Spiel sorgte. Wie der Sieg am Ende zustande kam wird die Hütteldorfer angesichts der Tabellensituation aktuell ohnehin nicht sehr interessieren. Die Expected-Goal-Werte fallen mit 1.79:1.63 zugunsten der Südstädter aus, was einige Leser wahrscheinlich angesichts der Doppelchance von Arase und Kitagawa verwundern dürfte. Dies ist aber recht einfach erklärt, da die Chance von Arase nicht vom Expected-Goal-Modell bewertet wird, da er keinen Schussversuch tätigte.

SK Austria Klagenfurt – SK Sturm Graz 0:3 (xG=0.87:0.71)

Nach sechs Pflichtspielen ohne Niederlage musste Austria Klagenfurt im Jahr 2021 doch noch einmal als Verlierer vom Platz gehen. Die Elf von Peter Pacult war insbesondere in der ersten Halbzeit das klar schwächere Team und lag zur Pause mit 0:2 zurück. Yeboah gelang in der 83. Minute sein zweiter Treffer zum 3:0-Endstand. Auch wenn Sturm optisch überlegen war, bewertet das xG-Modell die Torchancen der Gäste insgesamt niedrig, sodass xG-Werte von 0.87:0.71 zugunsten der Klagenfurter herausschauten. Da Klagenfurt-Trainer Pacult auch von einem verdienten Sieg sprach, verglichen wir die xG-Werte unseres Anbieters Wyscout mit einer weiteren Datenquelle, die ein ähnliches Ergebnis anzeigte, das sogar noch schlechter für den SK Sturm ausfiel.

FK Austria Wien – LASK 2:3 (xG=1.54:3.25)

Der LASK holte beim Auswärtssieg gegen die Wiener Austria drei ganz wichtige Punkte und kann sich noch Hoffnungen auf einen Platz im oberen Playoff machen. Wir verfassten bereits eine Analyse sowie Spielerbewertungen zu dieser Partie, sodass wir nur noch die Expected-Goal-Werte nachliefern wollen, die mit 1.54:3.25 klar zugunsten der Gäste ausfielen.

