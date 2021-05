Expected-Goal-Werte zum 30. Spieltag 2020/21

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten stammen von Wyscout S.p.a.

SV Ried – Admira Wacker 0:0 (xG=0.25:0.06)

Mit dem 0:0-Unentschieden gegen die Admira sicherte sich die SV Ried endgültig den Klassenerhalt und Herafs Mannschaft stellte erneut unter Beweis, dass die Innviertler aktuell nur schwer zu schlagen sind. Beide Mannschaften spielten sich über die gesamte Spieldauer der Partie allerdings auch kaum Chancen heraus, sodass die Expected-Goal-Werte mit 0.25:0.06 extrem niedrig ausfallen. Die Gäste brachten keinen einzigen Schuss aufs gegnerische Tor!

Overlyzer – Live-Coverage aus über 800 Ligen und Bewerben!

SKN St. Pölten – SCR Altach 3:3 (xG=1.92:1.39)

Im Gegensatz zur oberen Partie gab es im Spiel zwischen dem SKN St. Pölten und dem SCR Altach ein wahres Torfestival zu bewundern. Mit Schmidt und dem eingewechselten Carando konnten zwei Spieler einen Doppelpack beisteuern. Die Hausherren zeigten eine Leistungssteigerung gegenüber den letzten Wochen, die Gäste aus Vorarlberg bewiesen Moral und stemmten sich gegen die Niederlage. Die Expected-Goal-Wertung fällt mit 1.92:1.39 ein wenig zugunsten der Niederösterreicher aus.

FK Austria Wien – TSV Hartberg 3:1 (xG=3.33:1.85)

Die Wiener Austria zeigte beim Spiel gegen den TSV Hartberg eine ihrer besten Saisonleistungen und war insgesamt die klar bessere Mannschaft, was auch im Hinblick auf das voraussichtliche Playoff-Spiel Mut machen sollte. Die Wiener eroberten die Tabellenführung zurück und Hartberg-Trainer Schopp wird den Auftritt mit seinen Schützlingen noch einmal gründlich besprechen müssen. Den Steirern unterliefen viele individuelle Fehler und auch beim Spielaufbau zeigten sich Probleme. Hier findet ihr eine ausführliche Analyse der Partie, die Expected-Goal-Werte von 3.33:1.85 zeigen ebenfalls, dass der Sieg der Veilchen durchaus verdient ausfiel.

WSG Tirol – SK Sturm Graz 2:3 (xG=0.63:2.27)

Ein Doppelpack des begehrten Stürmers Baden Frederiksen sollte den Hausherren bei der 2:3-Niederlage nicht für einen Punktegewinn reichen. Die Grazer, die den ersten Auswärtssieg in diesem Kalenderjahr feierten, gingen insgesamt als verdienter Sieger vom Platz, was auch die Expected-Goal-Wertung von 0.63:2.27 untermauert. Dennoch wurde es nach dem 2:3-Anschlusstreffer von Baden Frederiksen noch einmal richtig eng.

Wolfsberger AC – LASK 0:4 (xG=0.51:4.09)

Der LASK feierte auch ohne dem gesperrten Kapitän Gernot Trauner einen klaren Auswärtssieg gegen den Wolfsberger AC, der sich nach wie vor in Auswärtsspielen weit besser schlägt als zuhause. Die Hausherren waren nur in der Anfangsphase das bessere Team und übernahmen mit der 1:0-Führung in der 18. Minute das Kommando. Der WAC war chancenlos was sich auch in der xG-Wertung von 0.51:4.09 widerspiegelt.

Red Bull Salzburg – SK Rapid Wien 2:0 (xG=1.44:0.57)

Der SK Rapid legte in der ersten Halbzeit einen beherzten Auftritt gegen den frischgebackenen Meister hin und war bis zum abgefälschten Gegentor in der 32. Minute ebenbürtig. Danach änderten sich jedoch die Kräfteverhältnisse und speziell in der zweiten Halbzeit schaltete Jesse Marschs Mannschaft in einen höheren Gang und gewann die Partie verdient. Die Expected-Goal-Werte lauten 1.44:0.57 zugunsten von RB Salzburg. Da Maximilian Hofmann in der Schlussphase die gelb-rote Karte sah werden morgen gegen Sturm mit Hofmann und Barac die beiden Stamm-Innenverteidiger fehlen.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!