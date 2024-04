Faktencheck zur 28. Bundesliga-Runde 2023/24

Die 28. Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Den Auftakt gibt es bereits am Dienstag,...

Die 28. Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Den Auftakt gibt es bereits am Dienstag, wo der abstiegsgefährdete SC Austria Lustenau dringend drei Punkte braucht und den WAC empfängt. Am Mittwoch geht es dann in der Qualifikationsgruppe weiter, wo es zum Duell des SK Rapid gegen den SK Sturm kommen wird, bei dem für beide Teams viel auf dem Spiel steht.

SC Austria Lustenau – Wolfsberger AC

Dienstag 18:30, ImmoAgentur Stadion, Schiedsrichter: Harald Lechner

Zumindest ein kleines Erfolgserlebnis konnte der SC Austria Lustenau am vergangenen Wochenende feiern, wo man Moral bewies. Nach dem Rückstand gegen WAC, kämpfte man sich zurück in die Partie und erzielte nicht nur den verdienten Ausgleich, sondern war im Anschluss auch die bessere Mannschaft und näher am Sieg dran. Jedoch fehlte die letzte Kaltschnäuzigkeit, weshalb man diese Möglichkeiten zu wichtigen drei Punkten nicht nutzen konnte. Nun ist aber für die Vorarlberger klar, dass man auf Sieg spielen muss und ein weiteres Unentschieden zu wenig wäre, sofern man doch noch den Klassenerhalt schaffen will.

Auf der anderen Seite geht die Unserie des Wolfsberger AC weiter und man ist in der Qualifikationsgruppe nach wie vor ohne einen Sieg. Selbst gegen den Tabellenletzten aus Lustenau trat man nicht wirklich überzeugend auf und konnte selbst die Führung nicht über die Zeit retten. Daher werden die kritischen Stimmen lauter und wackelt allmählich der Stuhl von Trainer Schmid. Jetzt gilt es für die Lavanttaler, so schnell wie möglich die Trendumkehr einzuleiten und vor allem den zweiten Platz abzusichern, um eine Chance auf die Teilnahme am Europacup-Playoff zu wahren.

Fakten

– Der SC Austria Lustenau ist in der Bundesliga erstmals seit drei Duellen gegen den WAC sieglos (2U 1N). Der WAC und Austria Lustenau treffen zum neunten Mal in einem Bundesliga-Spiel aufeinander – das Heimteam gewann nie (5 Auswärtssiege, 3 Remis).

– Der WAC gewann in der Bundesliga alle drei Auswärtsspiele gegen den SC Austria Lustenau – nur gegen den FC Wacker Innsbruck gewannen die Kärntner auch die ersten drei BL-Auswärtsspiele. Der WAC ist auswärts nur gegen die Vorarlberger ohne Punkteverlust, die Lustenauer nur gegen den WAC ohne Heimpunkt.

– Der WAC verlor in der Bundesliga nur eines seiner letzten 11 Spiele gegen Teams aus Vorarlberg (3S 7U) – mit 1:2 gegen den SC Austria Lustenau im Playoff-Halbfinale der vergangenen Saison.

– Der SC Austria Lustenau ist in der Bundesliga seit fünf Spielen sieglos und holte dabei nur drei Punkte (3U 2N), nachdem es in den ersten fünf BL-Spielen unter Andreas Heraf noch sieben Punkte waren.

– Lustenaus Lukas Fridrikas erzielte in der Bundesliga 19 Tore für den SC Austria Lustenau – Klubrekord ausgebaut. Gegen den WAC erzielte er vier Tore – nur gegen den TSV Hartberg (5) mehr. Fridrikas traf in vier BL-Spielen gegen den WAC, Lustenau gewann allerdings nur eines dieser vier Spiele (2U 1N).

Letztes Duell:

WAC 1:1 Lustenau

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 7 (3 Siege WAC, 3 Remis, 1 Sieg Lustenau)

Verletzt/Angeschlagen: Boakye / Surdanovic, Devisate, Maak, Meisl

Gesperrt: Niemand / Baumgartner

Gefährdet: Grabher, Bobzien / Zimmermann

Nächstes Spiel: WSG-Lustenau / WAC-BW Linz

WSG Tirol – FK Austria Wien

Dienstag 18:30, Tivoli Stadion, Schiedsrichter: Alan Kijas

Die WSG Tirol kassierte am Wochenende beim Gastspiel in Wien-Favoriten die erste Niederlage in der Qualifikationsgruppe, womit die eigene nette Serie an ungeschlagenen Spielen zu Ende ging. In der Defensive war man nicht kompakt genug und verschlief vor allem den ersten Durchgang, weshalb die Leistungssteigerung im zweiten Abschnitt auch letztlich zu spät kam. Allerdings bekommen die Tiroler nun die Gelegenheit, Revanche zu üben und ihre eigene Unserie gegen die Austria zu beenden. Ein Punktegewinn wäre auch wichtig, um dem Ziel „Klassenerhalt“ näher zu kommen.

Der FK Austria Wien auf der anderen Seite zieht an der Spitze der Qualifikationsgruppe einsame Kreise und es scheint so, als können die Violetten mit der Teilnahme am Playoff schon rechnen. Leistungstechnisch befindet man sich seit dem Sieg in Wolfsberg auf dem Vormarsch und bestätigte dies im Heimspiel gegen die WSG, wo man vermutlich die beste Vorstellung im Frühjahr zeigte und hochverdient mit 3:0 gewann. Nun gilt es die Kräfte zu bündeln und schnell zu regenerieren, hat man doch drei Spiele in nur sieben Tagen zu absolvieren und ist davon auszugehen, dass rotiert werden muss, da etwa mit Handl und Galvao zwei Innenverteidiger mit muskulären Problemen definitiv ausfallen und in Wien verbleiben.

Fakten

– Der FK Austria Wien verlor in der Bundesliga keines seiner letzten 11 Spiele gegen die WSG Tirol (7S 4U) – gegen kein anderes aktuelles BL-Team hat die Wiener Austria momentan eine derartige Serie. Die letzte Niederlage gegen die Tiroler setzte es für den FK Austria Wien im Oktober 2019 (2:3).

– Der FK Austria Wien verlor in der Bundesliga nur das erste der sechs Auswärtsspiele gegen die WSG Tirol (1:3 beim ersten BL-Spiel der Tiroler überhaupt) und blieb seither fünfmal ungeschlagen (3S 2U). In den letzten zwei BL-Auswärtsspielen bei den Tirolern blieb die Wiener Austria ohne Gegentor.

– Die WSG Tirol ist erstmals in dieser Saison der Bundesliga drei Heimspiele in Folge ungeschlagen. Dabei holten die Tiroler zwei Siege – einen mehr als in den ersten 10 Heimspielen dieser BL-Saison. In der Qualifikationsgruppe ist die WSG bereits seit fünf Heimspielen ungeschlagen und verlor nur eines der letzten 10 Heimspiele (5S 4U).

– Der FK Austria Wien verlor in der Bundesliga nur zwei seiner letzten 19 Spiele (10S 7U) – mit 0:1 gegen den WAC in der 15. Runde und zuletzt in der 20. Runde mit 0:3 im Wiener Derby gegen den SK Rapid. In diesem Zeitraum musste kein Team weniger Niederlagen hinnehmen als die Wiener Austria (2 – wie Salzburg). Erstmals ist die Wiener Austria unter Michael Wimmer seit sieben BL-Spielen ungeschlagen.

– Der FK Austria Wien ist in der Bundesliga seit fünf Spielen in der Qualifikationsgruppe ungeschlagen (2S 3U) – erstmals so lange. Die letzte Niederlage in der Qualifikationsgruppe setzte es für die Wiener Austria im Mai 2020 gegen die SV Ried (2:3).

Letztes Duell:

Austria 3:0 WSG

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 19 (12 Siege Austria, 4 Remis, 3 Siege WSG)

Verletzt/Angeschlagen: Oswald, Stumberger / Raguz, El Sheiwi, Wustinger, Potzmann, Pazourek, Galvao, Handl

Gesperrt: Diarra / Niemand

Gefährdet: Niemand / Handl

Nächstes Spiel: WSG-Lustenau / Austria-Altach

FC Blau-Weiß Linz – SCR Altach

Dienstag 20:30, Hoffman Personal Stadion, Schiedsrichter: Daniel Pfister

Der „ewig sieglosen“ FC Blau-Weiß Linz hofft in diesem Heimspiel endlich den ersten Erfolg seit Anfang November einfahren zu können, um im Abstiegskampf den Befreiungsschlag zu feiern. Zuletzt zeigte man in Altach eine gute Moral und holte einen zweimaligen Rückstand auf, weshalb man nach dem 2:2 Remis mit einem Punktegewinn im Gepäck die Heimreise antreten konnte. Nun hoffen die Stahlstädter, dass man vor heimischer Kulisse endlich den Bock umstoßen kann und erstmals in der Saison die Altacher bezwingt.

Der SCR Altach auf der anderen Seite bewegt sich in deutlich angenehmeren Gefilden und steht kurz vor dem Klassenerhalt. Man hatte ihn eigentlich schon auf dem Silbertablett serviert bekommen, allerdings konnte man die Führung nicht über die Ziellinie bringen. Nun hofft man beim Gastspiel in Linz dies nachholen zu können, um den Blick nach oben richten zu können. Aktuell ist man nämlich nur noch drei Zähler hinter dem WAC und dem zweiten Platz, der eventuell für die Teilnahme im Europacup-Playoff ausreichen könnte.

Fakten

– Der SCR Altach ist in der Bundesliga seit neun Spielen gegen Aufsteiger sieglos (4U 5N) – so lange wie zuvor nur von Februar 2017 bis November 2018 (9 Spiele – 2U 7N). Gegen den FC Blau Weiß Linz endeten alle drei BL-Duelle remis.

– Beide Teams spielten 11-mal remis in dieser Saison der Bundesliga (dreimal davon gegeneinander). Der SCR Altach hatte nie zuvor so viele Remis nach 27 BL-Spielen und nur 2007/08 so viele in einer gesamten BL-Saison (damals 12).

– Der SCR Altach ist in der Bundesliga seit acht Spielen in der Qualifikationsgruppe ungeschlagen (2S 6U), die letzte Niederlage in der Qualigruppe gab es für Altach im Mai 2023 gegen den TSV Hartberg (0:1). Der FC Blau Weiß Linz verlor nur eines seiner fünf BL-Spiele in der Qualifikationsgruppe (4U) – mit 1:2 gegen die WSG Tirol in der 26. Runde.

– Der FC Blau Weiß Linz ist in der Bundesliga seit sechs Heimspielen sieglos (4U 2N) – erstmals so lange seit dem Aufstieg. Acht der ersten 13 BL-Heimspiele endeten remis das gab es bei einem Aufsteiger zuvor nur bei Salzburg in der Saison 1989/90.

– Der SCR Altach blieb in den ersten zwei Qualifikationsgruppen-Auswärtsspielen ungeschlagen (1S 1U) und ohne Gegentor – nie zuvor blieben die Altacher in der Bundesliga in den ersten beiden Gruppenspielen auswärts ohne Gegentor.

Letztes Duell:

Altach 2:2 BW Linz

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 3 (3 Remis)

Verletzt/Angeschlagen: Joao Luiz, Koch / Gustavo Santos, Stojanovic, Ingolitsch

Gesperrt: Krainz / Niemand

Gefährdet: Niemand / Koller, Reiner

Nächstes Spiel: WAC-BW Linz / Austria-Altach

TSV Hartberg – LASK

Mittwoch 18:30, Profertil Arena, Schiedsrichter: Sebastian Gishamer

Für die Überraschung der Runde konnte am vergangenen Spieltag der TSV Hartberg sorgen. Beim Gastspiel in Linz bezwang man den LASK mit einem glatten 3:1 Erfolg und meldete sich im Kampf um den dritten Tabellenplatz eindrucksvoll zurück. Damit festigte man auch den Status als Angstgegner der Linzer und möchte diese imposante Serie natürlich weiter ausbauen. Mit einem weiteren Erfolg könnte man sogar auf die Oberösterreicher aufschließen und mit ihnen gleichziehen, was ein großer Schritt in Richtung internationales Geschäft wäre.

Für den LASK war das vergangene Wochenende dagegen ein Schlag in die Magengrube und verflog der Hauch einer Euphorie nach dem Sieg gegen Salzburg wieder recht schnell. Zwar startete man eigentlich gut in das Spiel gegen die Hartberger hinein, war aber wieder einmal im letzten Drittel nicht konkret genug und in der Defensive zu anfällig, weshalb man letztlich als Verlierer vom Platz ging. Nun müssen die Oberösterreicher sich schnell wiederaufrichten und mit Wut im Bauch in dieses Rückspiel gehen, um nicht nur wichtige Zähler einzufahren, sondern auch der Negativserie ein Ende zu setzen.

Fakten

– Der TSV Hartberg ist in der Bundesliga erstmals gegen den LASK seit 11 Spielen ungeschlagen (4S 7U) und hatte in der Bundesliga gegen kein anderes Team jemals eine so lange Serie. Von den ersten sechs Duellen verloren die Oststeirer noch vier (1S 1U).

– Der LASK verlor in der Bundesliga nur eines der acht Auswärtsspiele in Hartberg (3S 4U) – am 28. November 2021 (1:2) und holte drei der vier BL-Siege gegen den TSV Hartberg auswärts. Allerdings sind die Linzer Athletiker seit fünf BL-Auswärtsspielen in Hartberg sieglos – unten den aktuellen BL-Teams nur beim SK Rapid (8 Auswärtsspiele) länger.

– Der TSV Hartberg gewann in der Bundesliga in der Meistergruppe kein einziges Heimspiel (1U 6N) und punktete nur beim 3:3 gegen den WAC im Juli 2020. Hartberg ist 2024 in BL-Heimspielen sieglos (2U 2N) – erstmals so lange in dieser BL-Saison.

– Der LASK ist in der Bundesliga seit vier Auswärtsspielen torlos, so lange wie zuvor nur 2008 und 2010 – jeweils Klub-Negativrekord von fünf torlosen BL-Auswärtsspielen in Folge. Die Serie begann mit dem 0:0 in Hartberg im Februar. Von den letzten sieben BL-Auswärtsspielen trafen die Linzer Athletiker nur beim 3:1 beim SC Austria Lustenau.

– Der TSV Hartberg traf nach Sequenzen im offenen Spiel mit mind. 10 Pässen sowie Abschluss im gegn. Strafraum viermal und erzielte sieben Tore nach Vertikalangriffen (Spielzüge, die noch in der eigenen Hälfte starten und bei der mind. 50% in Richtung gegn. Tor gespielt werden) – jeweils alleiniger Höchstwert in dieser Saison der Bundesliga. Der LASK traf weder nach der einen noch der anderen Situation in dieser BL-Saison.

Letztes Duell:

LASK 1:3 Hartberg

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 17 (4 Siege LASK, 8 Remis,5 Siege Hartberg)

Verletzt/Angeschlagen: Ehmann, Wilfinger / Renner, Wiesinger, Mustapha, Ljubic, Zulj, Jovicic

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Avdijaj, Entrup, Sallinger / Jovicic, Bello, Ziereis

Nächstes Spiel: Hartberg-Klagenfurt / LASK-Rapid

SK Austria Klagenfurt – FC Red Bull Salzburg

Mittwoch 18:30, 28 Black Arena, Schiedsrichter: Stefan Ebner

Langsam unter Zugzwang gerät der SK Austria Klagenfurt, der im Kampf um einen internationalen Startplatz immer mehr zurückfällt. Nach dem Überraschungserfolg von Hartberg und der eigenen Niederlage bei Salzburg, liegt man nun bereits zwei Zähler hinter den Steirern zurück und wartet als einziges Team in der Meistergruppe noch auf einen Sieg. Die kommende Aufgabe wird allerdings nicht gerade leicht, geht es erneut gegen Salzburg, wo man in der Defensive regelrecht überrollt wurde und Glück hatte, nicht noch deutlicher unter die Räder zu geraten. Daher wird eine Leistungssteigerung nötig sein, sofern man diesmal etwas mitnehmen möchte.

Der FC Red Bull Salzburg auf der anderen Seite konnte auf den Trainereffekt zählen und wirkte die Mannschaft wie ausgewechselt. Gegen die Kärntner ließ man von Anfang an keinerlei Zweifel aufkommen, wer als Sieger vom Platz gehen würde und mit höchster Intensität und knackigen Pressigwellen wurde der Gegner förmlich überrollt. Dadurch holte man sich auch die Tabellenführung von Verfolger Sturm zurück und setze ein Ausrufezeichen. Nun hofft man, diese Leistung auch in Klagenfurt bestätigten zu können, um vor dem Showdown gegen Sturm zusätzliches Selbstvertrauen zu tanken.

Fakten

– Der SK Austria Klagenfurt ist in der Bundesliga seit neun Duellen gegen den FC Red Bull Salzburg sieglos (2U 7N), punktete allerdings im ersten Heimspiel dieser BL-Saison sogar nach Zwei-Tore-Rückstand (2:2). Weiters traf Salzburg in jedem der 11 BL-Spiele gegen den SK Austria Klagenfurt und erzielte dabei insgesamt 27 Tore.

– Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga seit 16 Spielen gegen Teams aus Kärnten ungeschlagen (14S 2U), die letzte Niederlage gegen eine Kärntner Mannschaft setzte es für Salzburg im November 2021 gegen den SK Austria Klagenfurt (1:2 A).

– Der SK Austria Klagenfurt ist in der Bundesliga seit sieben Spielen sieglos (3U 4N) – erstmals so lange innerhalb einer BL-Saison. Allerdings punkteten die Kärntner in 20 der ersten 27 Spiele (8S 12U). In keiner gesamten BL-Saison punktete die Pacult-Truppe öfter – 2021/22 waren es acht Siege und 12 Remis in 32 Spielen.

– Der FC Red Bull Salzburg erzielte acht Tor nach Eckbällen – nur der SK Sturm Graz (11) in dieser Saison der Bundesliga Der SK Austria Klagenfurt kassierte sechs Gegentore nach Eckbällen – nur der SC Austria Lustenau (7) in dieser BL-Saison mehr.

– Der FC Red Bull Salzburg traf in jedem der 10 Frühjahrsspiele 2024 – als einziges Team, und erzielte dabei 23 Tore – so viele wie kein anderes Team im Frühjahr 2024 in der Bundesliga. Salzburg erzielte in der diesjährigen Meistergruppe 12 Tore und damit um drei mehr als das Team mit den zweitmeisten Toren (SK Sturm Graz, 9).

Letztes Duell:

Salzburg 4:2 Klagenfurt

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 11 (8 Siege Salzburg, 2 Remis, 1 Sieg Klagenfurt)

Verletzt/Angeschlagen: Maglica, Straudi, Kujrakovic / Ulmer, Baidoo, Kjaergaard, Horn, Morgalla, Fernando, Capaldo, Bidstrup

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Schlager, Gourna / Gkezos, Irving

Nächstes Spiel: Hartberg-Klagenfurt / Salzburg-Sturm

SK Rapid – SK Sturm Graz

Mittwoch 20:30, Allianz Stadion, Schiedsrichter: Walter Altmann

Eine äußerst bittere Niederlage erlebte der SK Rapid am vergangenen Spieltag, die vermeidbar gewesen wäre. In einer klassischen „X“ Partie, bei dem sich beide Teams neutralisierten, leistete sich ausgerechnet der ansonsten zuverlässige Torhüter Hedl einen fatalen Fehler, der die 0:1 Niederlage einleitete. Damit verpasste man eine große Chance auf den dritten Platz zu springen und hat nun stattdessen die Hartberger wieder im Nacken. Daher wäre es wichtig, dass man im Heimspiel Revanche übt und zumindest einen Punktegewinn den Grazern abknöpfen kann. Die Grün-Weißen müssen weiterhin Leopold Querfeld vorgeben, Kongolo, Grgic und Burgstaller sind fraglich. Mit Nenad Cvetkovic wird aber ein Spieler im Matchkader stehen, auf den die Rapid-Fans nach seiner Verletzung lange gewartet haben. Ob es für einen Startelfeinsatz reichen wird, wollte Trainer Robert Klauß noch nicht verraten.

Wie heißt es in einem bekannten Sprichwort: „Wenns laft, dann lafts“. Das war wunderbar beim SK Sturm zuletzt zu sehen, wo man zwar nicht das beste Spiel gegen den SK Rapid machte, allerdings ein Geschenk nutze, um die wichtigen drei Punkte einzufahren und die vorübergehende Tabellenführung zu übernehmen. Diesmal wird es anders herum sein und man wohl nachziehen müssen, sofern die Salzburger gewinnen. Einfach wird dies nicht, werden die Hütteldorfer wohl auf Rache aus sein und hochmotiviert in dieses Spiel gehen.

Fakten

– Der SK Sturm Graz ist in dieser Saison der Bundesliga dagegen den SK Rapid ungeschlagen (1S 2U) und verlor nur eines der letzten 13 BL-Duelle (7S 5U).

– Der SK Sturm Graz traf in der Bundesliga erstmals 12 Spiele in Folge gegen den SK Rapid und hat gegen die aktuellen BL-Teams nur gegen den SC Austria Lustenau (16) eine längere Trefferserie am Laufen. Die Grazer blieben gegen Rapid zuletzt im BL-Auswärtsspiel am 18. April 2021 torlos (0:0).

– Der SK Rapid ist in der Bundesliga in der Meistergruppe seit sieben Heimspielen ungeschlagen (2S 5U) – erstmals so lange, und verlor nur eines der letzten 13 Heimspiele in der Meistergruppe (4S 8U) – mit 0:1 gegen den FC Red Bull Salzburg im Mai 2022. Gegen den SK Sturm Graz sind die Hütteldorfer in der Meistergruppe in Heimspielen ungeschlagen (2S 2U).

– Der SK Sturm Graz gewann in dieser Saison der Bundesliga 17 der ersten 27 Spiele – nur 1997/98 (sogar 20) mehr. Die Steirer gewannen vier der ersten fünf Meistergruppenspiele – wie zuvor nur 2021/22. Mehr als drei Siege in Serie feierte der SK Sturm in dieser BL-Saison nie.

– Der SK Sturm Graz gewann in der Bundesliga die letzten vier Spiele, die an einem Mittwoch ausgetragen wurden – eine derartige Serie hatten die Grazer zuletzt von 2007 bis 2008 (5 Siege). Gegen den SK Rapid spielte Sturm in der Bundesliga zuletzt am 18. Dezember 2013 an einem Mittwoch und gewann mit 2:0 (H).

Letztes Duell:

Sturm 1:0 Rapid

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 211 (58 Siege Sturm, 58 Remis, 105 Siege Rapid)

Verletzt: Querfeld, Moormann Dursun, Strunz, Gale, / Borkovic, Sarkaria

Gesperrt: Kerschbaum / Niemand

Gefährdet: Auer, Hofmann, Grgic, Seidl, Lang / Wüthrich

Nächstes Spiel: LASK-Rapid / Salzburg-Sturm