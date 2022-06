Fans nach 3:0-Sieg gegen Kroatien: „Das war erfrischend“

Das österreichische Nationalteam gewann bei Ralf Rangnicks Debüt gegen Kroatien mit 3:0. Was sagen die Fans zu diesem doch überraschenden Ergebnis? Alle Kommentare stammen...

derfalke35: „Gratulation zu diesem Start, auch wenn die ersten 30 Minuten etwas wackelig waren, hat es danach mit der Umstellung auf die Viererkette umso besser geklappt, Vorfreude auf das Spiel gegen Dänemark definitiv vorhanden.“

Zwara: „Also das Spiel war schon sehr erfrischend zum Anschauen. Man darf jetzt nicht den Fehler machen (das wird die Mannschaft inklusive Trainerteam auch nicht machen), dass heute alles funktionierte. Die Kroaten hatten in der ersten Hälfte einige Chancen, die sie auch verwandeln hätten können, aber sowohl das Defensivverhalten (vor allem zu Beginn engagiertes Pressing), als auch das Offensivverhalten (von hinten weg fußballerische Lösungen gesucht; gute Strafraumbesetzung) waren mutig. Die 2. Hälfte war dann großteils wirklich zum Zunge schnalzen.“

Ernesto: „Ich schaue auch zuversichtlich nach vorne und freue mich auf die weiteren Herausforderungen. aber ich bin dann doch schon etwas schaumgebremster, denn das Spiel hatte weitgehend Freundschaftsspiel-Charakter. Ich will das noch nicht überbewerten. Rangnick werde ich frühestens nach einer Quali bewerten, dann wird man sehen was wirklich läuft. Spitzen gab es immer wieder mal, ich bin vermutlich zu alt um da schnell in große Euphorie zu verfallen.“

Zidane85: „Das war in der 2. Halbzeit eine souveräne Leistung wie man es bei Foda nicht einmal gegen vermeintlich schwache Gegner nie gesehen hat. Ich hoffe, dass das keine Eintagsfliege war, aber die 2. Hälfte war sehr abgebrüht. War so nicht zu erwarten.“

derHirschi: „Puuh, ein Trainer der nach 15 Minuten sein System ändert und es auch klipp und klar im Interview erklären kann. I glaub, i tram.“

Lonelycowboy: „Der Beginn war nicht berauschend, da werden sich die Kroaten in den Hintern beißen, dass sie nicht in Führung gingen. Mit Verlauf der Partie wurden wir immer stärker, die Tore fielen zeitlich perfekt: Vor der Pause die Führung, nach der Pause relativ rasch das zweite und bevor sich die Kroaten erholten konnte, gleich das dritte – das den Kroaten dann ziemlich die Motivation nahm. Umgekehrt machten wir dann auch nicht den Fehler, weiter nach vorne zu stürmen, sondern spielten das Ganze trocken nach Hause. Besonders positiv zu sehen war, dass man im Ballbesitz deutlich rascher versuchte, zum Abschluss zu kommen.“

fußboller: „Ungewohnt einen Trainer zu haben der richtiges In-Game-Coaching beherrscht. Und nein, Herr Foda, einen Ilsanker in der 85. Minute bei 0:1 einzuwechseln hat nichts mit In-Game-Coaching zu tun…“

Christian2016: „Das ganze Gefühl als Zuschauer ist bei Ralf Rangnick völlig anders als unter Foda, und das sofort im allerersten Match. Einfach unglaublich. Ich habe kein einziges Mal daran gezweifelt, dass ein Wechsel oder eine taktische Vorgabe richtig ist, mir kein einziges Mal gedacht, dass ich irgendwas besser wüsste, auch wenn ich es selbst nicht ganz verstanden habe. Wie ausgewechselt. Alles sofort mit einem Plan, mit Hand und Fuß. Und das Interview grade auch sehr gut: die absolut perfekte Einstellung. Solche Führungspersönlichkeiten sind Gold wert. Ich bin begeistert. Euphorie pur.“

QPRangers: „Es sagen eh alle, kein Grund zur Euphorie…aber trotzdem schade, dass Foda noch das Playoff-Spiel gegen Wales vercoachen durfte. Unverständlich eigentlich, warum das kein Interimstrainer gemacht hat auch wenn solche Spiele schwerer sind als Spiele gegen Gegner, die es eigentlich erst interessiert, wenn sie merken, dass es eine Blamage geben könnte.“

patierich: „Trauner für mich übrigens Österreichs Bester. Das ist aber freilich nicht wirklich so überraschend, dass er das souverän gemeistert hat. Überraschend vielleicht nur für jene, die seit dem LASK-Abgang noch kein Spiel von ihm gesehen haben.“

