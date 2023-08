Keito Nakamura wechselt nach Frankreich

Der japanische Nationalspieler verlässt den LASK und wechselt in die Ligue 1 zu Stade Reims. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Keito Nakamura kam...

Der japanische Nationalspieler verlässt den LASK und wechselt in die Ligue 1 zu Stade Reims. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Keito Nakamura kam 2021 von Gamba Osaka nach Linz. Über gute Leistungen beim FC Juniors OÖ konnte sich der technisch versierte Flügelspieler im Januar 2022 für die Kampfmannschaft des LASK empfehlen. Dort avancierte der Japaner bald zum Stammspieler und Publikumsliebling. Über eineinhalb Jahre machte er die nächsten Schritte in seiner Entwicklung.

Für die Schwarz-Weißen steuerte der Offensivspieler in 69 Spielen 26 Tore und neun Vorlagen bei. Zudem schaffte er auch den Sprung in das Nationalteam Japans, wo er in zwei Länderspielen auch bereits einen Treffer markieren konnte.

Keito Nakamura:

„Ein Abschied fällt nie leicht, aber ich möchte mich bei allen bedanken. Danke an den Verein, der stets an mich geglaubt hat. Danke an das Team und den Staff, die mich immer unterstützt haben. Und auch ein großes Dankeschön an die LASK-Fans: Mit euch im Rücken war jedes Spiel etwas Besonderes. Ihr werdet mir alle fehlen!“

Radovan Vujanovic, Geschäftsführer Sport:

„Wir betrachten den Transfer mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Auf der einen Seite freuen wir uns für Keito, dass er sich über seine hervorragenden Leistungen beim LASK für eine europäische Top-Liga empfohlen hat. Auf der anderen Seite wird er unserem Team sowohl menschlich als auch spielerisch fehlen. Wir wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft!“

Dr. Siegmund Gruber, LASK Präsident:

„Keito hat sich beim LASK sehr gut entwickelt und das haben auch internationale Top-Klubs erkannt. Wir freuen uns für ihn, dass er den Schritt machen kann. Wir hätten Keito schon am Ende der letzten Saison verkaufen können, haben aber durch das Zuwarten eine ungleich höhere Ablösesumme lukrieren können.“

(Pressemeldung LASK)