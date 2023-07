Serie A: Die Expected-Points-Tabelle 2022/23

Während der Sommerpause wollen wir auf einige interessante Statistiken blicken und euch die Wartezeit auf die nächste Saison verkürzen. Wir wollen euch die Expected-Points-Tabellen...

Während der Sommerpause wollen wir auf einige interessante Statistiken blicken und euch die Wartezeit auf die nächste Saison verkürzen. Wir wollen euch die Expected-Points-Tabellen in den Top-Ligen präsentieren und blicken heute auf die Premier League. Alle Grafiken stammen von Wyscout S.p.a. und lassen sich per Klick vergrößern.

Wir stellten bereits in der Vergangenheit das Expected Points Modell (xP) vor: „Die Expected Points ermitteln die Anzahl der Punkte, die eine Mannschaft aus einem Spiel hätte holen „müssen“, basierend auf den Torchancen, also den Expected Goals, die sie in diesem Spiel kreierte bzw. hinnehmen musste. Im Wesentlichen erhält jedes Team zwischen 0 und 3 Expected Points, je nachdem, wie einseitig das Spiel aus Sicht der Expected Goals war.“

Die xP-Tabelle sollte nicht unbedingt als eine Art „wahre Tabelle“ betrachtet werden, da auch das xG-Modell nicht die gesamte „Wahrheit“ abbilden kann und will. Was aber nach einer gesamten Saison durchaus zu erkennen ist, ist eine Tendenz. Welche Mannschaft lief in Bezug auf die herausgespielten Chancen deutlich unter oder über ihren Möglichkeiten?

Die xP-Tabelle lässt sich per Klick vergrößern

Der SSC Neapel sicherte sich mit einem Vorsprung von 16 Punkten den Serie-A-Titel. Luciano Spallettis Mannschaft ließ zwar am Ende der Saison ein wenig nach, agierte allerdings zu Beginn der Saison phasenweise wie von einem anderen Stern und hatte beispielsweise nach 24 Spieltagen 21 Siege, zwei Unentschieden und nur eine Niederlage zu Buche stehen.

Es verwundert demnach nicht, dass Napoli, das den dritten Meistertitel in der Vereinsgeschichte gewann, aufgrund des großen Vorsprungs auch bei den Expected Points auf Platz 1 steht, allerdings nur knapp! Nicht Vizemeister Lazio ist den Süditalienern dicht auf den Fersen, sondern der Tabellendritte Inter. Inter lief zwar, wie alle der Top-5-Mannschaften in der Tabelle der Serie A, ebenfalls über der Erwartung, allerdings weit nicht so hoch wie Napoli und Lazio, die laut dem xP-Modell 15.9 bzw. sogar 19.7 Punkte über der Erwartung liefen. Inter liegt im xP-Modell nur 2.5 Punkte hinter dem Meister aus Neapel zurück.

Lazio hatte viel Glück in dieser Saison und sogar der Stadtrivale, die AS Roma, liegt in der xP-Tabelle klar vor Lazio, das die Saison nur auf Platz 9 abgeschlossen hätte. Auf den unteren Tabellenplätzen liefen zwar Sampdoria und Cremonese stark unter der statistischen Erwartung, allerdings hätte auch eine Platzierung nach dem xP-Modell nichts am Abstieg geändert.