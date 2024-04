Klarstellung des LASK: Thomas Darazs ist Cheftrainer

Gestern in der Nacht erreichte uns eine Presseaussendung, die viele überraschen wird. Der LASK verkündete vor zwei Tagen die Trennung von Trainer Thomas Sageder...

Nun aber teilen die Oberösterreicher mit, dass eigentlich Thomas Darazs die Funktion des Cheftrainers innehat. Aus der knappen Pressemitteilung wird klar ersichtlich, dass dies aus lizenzrechtlichen Gründen der Fall ist. Es ist also anzunehmen, dass Ritscher dennoch der wichtigste Kopf im Trainerteam bleiben wird.

Hier die knappe Pressemitteilung des LASK:

„Klarstellend aus lizenzrechtlichen Gründen teilt der LASK mit, dass, seit 10.4.2024 und bis auf Weiteres, so wie im System von Beginn an ordnungsgemäß an die Bundesliga gemeldet, Thomas Darazs die Funktion des Cheftrainers beim LASK bekleidet.“