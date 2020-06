Lange Pause für Christopher Dibon

Der Verdacht hat sich leider bestätigt: Christopher Dibon, der gestern beim Re-Start der Bundesliga schon nach 111 Sekunden mit einem Schmerzensschrei zu Boden ging,...

Der Verdacht hat sich leider bestätigt: Christopher Dibon, der gestern beim Re-Start der Bundesliga schon nach 111 Sekunden mit einem Schmerzensschrei zu Boden ging, zog sich in Wals-Siezenheim einen Kreuzbandriss im linken Knie zu. Dies wurde heute bei einer MR-Untersuchung bestätigt. Der 29jährige Vizekapitän wird somit für den Rest des Jahres ausfallen und in den kommenden Tagen von Klubarzt Dr. Andreas Mondl operiert werden. Der einfache ÖFB-Teamspieler kam in der laufenden Saison in 23 von 24 ausgetragenen Pflichtspielen zum Einsatz und brachte es auf drei Tore und drei Torvorlagen. Er stand dabei immer in der Startelf und wurde nun zum fünften Mal ausgewechselt.

Ebenfalls vorzeitig verletzt vom Feld mussten Verteidiger Mario Sonnleitner und Mittelfeldspieler Thomas Murg. Bei den beiden Steirern werden noch Untersuchungen vorgenommen, ein frühest mögliches Update folgt dann im Rahmen der Spieltagspressekonferenz am morgigen Freitag (13:00 Uhr Allianz Stadion).

Der SK Rapid wünscht allen betroffenen Spielern eine rasche und komplikationslose Genesung!

Die Pressekonferenz vor dem Duell gegen Sturm Graz findet wie avisiert am Freitag, 5. Juni 2020, im Allianz Stadion statt. Als Gesprächspartner stehen Christoph Peschek, Didi Kühbauer und Stefan Schwab zur Verfügung, Beginn ist um 13:00 Uhr!

Die Veranstaltung findet auf Ebene 1 des Allianz Stadions statt, die Zufahrt über die Linzer Straße ist ab 12:30 Uhr möglich, alle Medienvertreter werden dann gesammelt in die neue Pressekonferenz-Location gebracht. Wer mit der U-Bahn anreist, kann über den VIP-Eingang Einlass finden, hier bitten wir um 12:45 Uhr um den gemeinsamen Treffpunkt vor der Röhre! Wir bitten Sie, die gültigen Hygienevorschriften einzuhalten und freuen uns sehr auf ein persönliches Wiedersehen.

Quelle: Rapid-Medieninfo