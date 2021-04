LASK-Fans: „Schade, dass wir uns nicht belohnt haben“

Der LASK trennte sich vom SK Rapid mit einem 1:1-Unentschieden und holte damit nach langer Zeit wieder einmal einen Punkt gegen die Hütteldorfer. Nachdem...

Der LASK trennte sich vom SK Rapid mit einem 1:1-Unentschieden und holte damit nach langer Zeit wieder einmal einen Punkt gegen die Hütteldorfer. Nachdem wir uns bereits die besten Kommentare der Rapid-Fans ansahen, wollen wir uns nun den LASK-Fans widmen. Wie schätzen sie die gestrige Partie ein? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Strafraumkobra: „Zeitweise die beste Partie gegen Rapid seit langem, aber Schlager hatte was gegen einen Dreier. Schade, dass man sich nicht belohnen konnte.“

LittleDreamer: „Mit einem Punkt wäre ich vor dem Spiel zufrieden gewesen aber man hat sich halt durch einen Individualfehler wieder die Butter vom Brot nehmen lassen. Zumindest eine steigende Tendenz gegen Rapid, Sturm liegt uns eh, das wird schon.“

LASK08: „Müssen wir nehmen, das Punkterl. Hilft eh alles nichts. Aber vier Punkte aus vier Spielen ist natürlich nicht mächtig. Der Doppler gegen Sturm wird es jetzt weisen.“

lasso: „Das Spiel hat wieder gezeigt, dass wir vier konkurrenzfähige zentrale Mittelfeldspieler im Kader haben. Bitte die restliche Saison diese Ressourcen nutzen und drei davon für die Startformation nominieren. Grgic und Madsen mit hervorragenden Auftritten.“

LASK1965: „Bitter, ich sag, dass es ohne den Patzer heute ein lockerflockiges 2:0 geworden wäre. Rapid so schwach wie schon lange nicht gegen uns. Auf der anderen Seite unsere Burschen heute besser eingestellt. Die paar Minuten nach dem 1:0 waren wirklich gut, da hätte man halt sofort nachlegen müssen. Tritt man so gegen Sturm auf, sind auch die sechs Punkte in den kommenden beiden Spielen drin.“

oha123: „Positiv für mich: Schlager bleibt uns wohl auch nächstes Jahr erhalten – er wird das Tief überwinden und noch stärker werden. Aus Fehlern lernt man.“

JochenGierlinger: „Heute hätten wir Rapid bezwingen können, leider selbst wieder einmal zu dumm gewesen. Nach dem Anschlusstreffer sind wir halt fast auseinandergefallen, da merkt man, dass es aktuell nicht so rund läuft. Zweite Halbzeit war bis zum Ausgleich schwer in Ordnung. Wenn man jetzt gegen Sturm vier Punkte holt sieht’s schon gut aus.“

Much1: „Bin generell nicht unzufrieden mit der Leistung. Auch die „neuen“ in der Startelf performten. Grgic & Madsen brutal stark, und das bei so wenig Spielpraxis. Leider haben wir uns wieder nicht belohnt für einen Heidenaufwand, den wir wiedermal betrieben haben. Das ist halt schon zach.“

King-Lask: „Vor dem Spiel den Punkt mit Handkuss genommen, gerade ist es etwas bitter! Finde das die Leistung sehr in Ordnung war und heute auch durch die Einwechslungen etwas frisches Wind aufgekommen ist. Wenn wir die beiden Spiele gegen Sturm so bestreiten werden wir Punkte mitnehmen. Wobei vier Punkte für Platz 3 wahrscheinlich fast ein Muss sind.“

LittleDreamer: „Grgic für mich persönlich heute man of the match. Der hat sich wirklich den Arsch aufgerissen. Würde gegen Sturm gerne nochmal dieselbe Aufstellung sehen.“

laskler89: „Für dir kommenden Runden erwarte ich mir den Grigal in der Anfangself. Das, was er gestern abgeliefert hat, war unglaublich. Er ging genau in jene Zweikämpfe, die beispielsweise Holland nicht macht. Ich hoffe, dass hat Thalhammer erkannt. Super Leistung!“

casual1908: „Bin noch immer ziemlich down nach der gestrigen Punkteteilung. 90-minütiger Schweinskick, Fehlpassorgien und Einwürfe zum Haare raufen. Das alles lasse ich aber diesmal außen vor. Der Kampf gegen Rapid wurde angenommen und am Ende, naja am Ende wollte es nicht sein. Der heutige Fehlgriff einfach bezeichnend für das Frühjahr 2021. Jetzt wird es tatsächlich der viel befürchtete Kampf um die Europacup Tickets, das gestern der Vorgeschmack und jedes Spiel eines um „6 Punkte“.

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der LASK-Fans nach dem 1:1-Unentschieden gegen den SK Rapid.

