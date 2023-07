LASK verpflichtet US-Nationalspieler

Der 21-Jährige verstärkt ab sofort die Defensive der Schwarz-Weißen. Wie bereits Andrés Andrade wechselt auch George Bello von Arminia Bielefeld zum LASK und unterschreibt...

Der 21-Jährige verstärkt ab sofort die Defensive der Schwarz-Weißen. Wie bereits Andrés Andrade wechselt auch George Bello von Arminia Bielefeld zum LASK und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2026.

Einen Tag vor dem offiziellen Kickoff-Event präsentiert der LASK einen weiteren Neuzugang. George Bello wechselt von der Bielefelder Alm in die Raiffeisen Arena am Linzer Froschberg. Der Linksverteidiger hat trotz seines jungen Alters bereits eine Menge an Erfahrung vorzuweisen. Aus der Akademie von Atlanta schaffte er den Sprung in die MLS-Mannschaft und kam dort 50-mal zum Einsatz. Im Jänner 2022 wechselte der in Abuja geborene Linksfuß dann zum damaligen Bundesligisten Arminia Bielefeld. Nach 10 Einsätzen in der Bundesliga und 21 Spielen in der 2. Bundesliga folgt nun der Sprung zu den Schwarz-Weißen. Auch für die Nationalmannschaft der USA kam Bello bereits sieben Mal zum Einsatz.

„Möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir erfolgreich sind“

„Mit George Bello haben wir uns einen sehr spannenden Spieler ablösefrei gesichert. Durch seine herausragende Schnelligkeit und seine technischen Fähigkeiten passt er perfekt in unser Anforderungsprofil. Er konnte bereits in jungen Jahren viel Erfahrung sammeln und dabei auch sein Können in der deutschen Bundesliga unter Beweis stellen“, so Radovan Vujanovic, Geschäftsführer Sport beim LASK, über den nächsten Neuzugang.

US-Boy George Bello freut sich auf bereits auf seine neue Mannschaft: „Der LASK hat sich sehr um mich bemüht und ich habe von Anfang an das Gefühl gehabt, dass hier etwas Großes entsteht. Die mir aufgezeigte Spielphilosophie passt sehr gut zu meinen Stärken und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam national und international erfolgreich sind.“

Bei der Eingewöhnung in Linz kann ihm Rückkehrer Andrès Andrade helfen, mit dem er zuletzt gemeinsam bei Bielefeld am Platz stand.

