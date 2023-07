Salzburgs Seiwald-Ersatz kommt wohl aus der Premier League

Laut der dänischen Boulevardzeitung B.T. haben die Salzburger einen Ersatz für Nicolas Seiwald gefunden, der gegen eine Ablöse von 20 Millionen zu RB Leipzig...

Laut der dänischen Boulevardzeitung B.T. haben die Salzburger einen Ersatz für Nicolas Seiwald gefunden, der gegen eine Ablöse von 20 Millionen zu RB Leipzig wechselte. Für den neuen Spieler muss der österreichische Serienmeister ebenfalls tief in die Tasche greifen, allerdings sollte bei dieser „Personalrochade“ noch genug Geld übrigbleiben.

Die dänische Zeitung B.T. berichtet, dass der Transfer von Mads Bidstrup zu Red Bull Salzburg kurz vor Abschluss steht: „B.T. kann verraten, dass der begehrte Mittelfeldspieler zu RB Salzburg wechselt. Laut englischen Quellen von B.T. haben sich die Vereine nach zähen und harten Verhandlungen darauf geeinigt, dass der österreichische Klub sechs Millionen Euro, 45 Millionen Kronen (Anm. rund sechs Millionen Euro), für den 22-jährigen Dänen zahlen wird. Bei RB Salzburg wird Mads Bidstrup Teamkollege eines der größten dänischen Talente, U21-Nationalmannschaftskapitän Maurits Kjærgaard, sein, von dem viele Experten erwarten, dass er bald sein Debüt für die dänische Nationalmannschaft geben wird. Sollte Mads Bidstrup den Zuschlag erhalten, wird der Preis deutlich höher ausfallen, da sich Brentford eine Reihe von Bonuszahlungen gesichert hat. Brentford konnte dies fordern, nachdem Mads Bidstrup in der vergangenen Saison mit dem FC Nordsjælland eine sehr gute Saison in der Superliga gespielt hat…“

Mads Bidstrup wurde als Jugendlicher beim FC Kopenhagen ausgebildet und wechselte anschließend zu RB Leipzig, wo er vorwiegend in der U19-Mannschaft zum Einsatz kam. Danach verschlug es ihn nach Brentford, wo er sogar vereinzelt einige Einsätze in der Premier League bekam, wobei er immer nur in den letzten Minuten ins Spiel kam. Immerhin weiß er aber wie es sich anfühlt, gegen Mannschaften wie Arsenal oder Manchester City auf dem Spielfeld zu stehen.

Da er aber von einem Stammplatz weit entfernt war und dringend Spielpraxis benötigte, wurde er an den FC Nordsjaelland verliehen, wo er in insgesamt 47 Pflichtspielen auf dem Platz stand und unumstrittener Stammspieler war. Der Däne machte in seiner Entwicklung einen großen Schritt nach vorne und etablierte sich im Erwachsenenfußball.

Bidstrup gilt als ein verlässlicher Achter, der eher defensiv orientiert ist und beim Passspiel kaum Fehler macht. Er ist etwas risikoaverser als Seiwald und in der Offensive nicht so konkret wie der österreichische Nationalspieler. Während Seiwald in der vergangenen Saison 81.64% seiner Pässe an den Mann brachte, waren es bei Bidstrup starke 89.24%. Seiwald kam aber auf einen Expected-Assist-Wert von 0.13 pro 90 Minuten, während Bistrup hier nur einen xA-Wert von 0.03 vorweist. Bidstrup gibt weniger Schüsse als Seiwald ab und ist auch insgesamt weit weniger torgefährlich. Er bestreitet dafür mehr defensive Duelle und ist sehr aktiv gegen den Ball.

Der junge Däne ist sicherlich ein interessanter Spieler mit viel Potential, wird aber noch ein wenig reifen müssen, um in Seiwalds Fußstapfen zu treten. Beide Spieler sind zwar mit 22 Jahren gleich alt, doch der Neo-Leipziger ist aktuell noch der reifere Spieler, auch dank der internationalen Erfahrung, die er in den Europacup-Spielen mit Salzburg und der Nationalmannschaft sammeln durfte.