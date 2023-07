ECL-Vorschau: Viele unbekannte Klubs plus der Rapid-Schreck

Nachdem am Dienstag und Mittwoch die Hinspiele der ersten Runde in der Champions-League-Qualifikation über die Bühne gingen, warten heute Begegnungen aus der Europa Conference...

Nachdem am Dienstag und Mittwoch die Hinspiele der ersten Runde in der Champions-League-Qualifikation über die Bühne gingen, warten heute Begegnungen aus der Europa Conference League Qualifikation auf uns. Die ganz großen Namen findet man zu diesem Zeitpunkt im Bewerb nicht und bei einigen Mannschaften werden die meisten Fußballfans überlegen müssen, aus welchem Land diese überhaupt stammen. Mit dem FC Vaduz steigt jedoch ein Team in der ersten Runde ein, das in der vergangenen Saison den SK Rapid aus dem Bewerb warf.

FC Vaduz – Neman Grodno

Donnerstag, 13.07. 2023, 20:00 Uhr

Die Rapid-Fans werden sich mit Schrecken an die beiden Partien gegen den FC Vaduz erinnern. Der Klub aus Liechtenstein bezwang die Grün-Weißen im Playoff zur Europa Conference League mit einem Gesamtscore von 2:1 und stieg völlig verdient in die Gruppenphase aus. Bereits beim 1:1-Unentschieden in Liechtenstein war der SK Rapid die klar unterlegende Mannschaft. Dennoch dachten die meisten Fans, dass ihr Team nur einen schwarzen Tag erwischte und im Rückspiel das Ergebnis ausbügeln wird. Es sollte anders kommen, denn die 0:1-Niederlage im Allianz Stadion besiegelte letztendlich das Ende des damaligen Präsidiums und führte zu großen Veränderungen – zumindest abseits des Spielfelds. Ein Wiedersehen in der 3. Qualifikationsrunde mit dem SK Rapid wäre zumindest theoretisch möglich.

Der FC Vaduz, der vor den Grün-Weißen auch den türkischen Vertreter Konyaspor in der Qualifikation bezwang, erreichte in der Gruppenphase nur jeweils ein Unentschieden gegen Apollon Limassol und den SK Dnipro-1 und verlor die vier weiteren Gruppenspiele. In der Challenge League, der zweihöchsten Schweizer Liga, belegte man von zehn Mannschaften nur den achten Tabellenplatz. Für die neue Saison holte man bereits einige neue Spieler, wobei alle Akteure ablösefrei waren. Mit dem ehemaligen Rieder Angreifer Seifedin Chabbi wechselte ein Spieler nach Liechtenstein, den die österreichischen Fußballfans gut kennen.

Der heutige Gegner von Vaduz kommt aus Weißrussland, einer Nation, die angesichts der geopolitischen Verhältnisse laufend in den Schlagzeilen steht. Dies ist auch der Grund weshalb Neman Grodno antreten darf, obwohl man in der Ganzjahresmeisterschaft 2022 nur den 9. Tabellenplatz erreichte. Einige Klubs, wie der Meister und der Vizemeister wurden sanktioniert, andere hatten keine UEFA-Lizenz, die zur Teilnahme an Europacup-Partien berechtigt.

KF Tirana – Dinamo Batumi

Donnerstag, 13.07. 2023, 20:00 Uhr

Der KF Tirana ist mit 26 Meistertitel und 16 Cup-Siegen die erfolgreichste Klubmannschaft in Albanien, verpasste aber in der vergangenen Saison knapp Platz 1. Der FK Partizani Tirana lag punktegleich mit dem KF Tirana auf Platz 1 und wies die schlechtere Tordifferenz aus. Da der Rivale aber in den direkten Duellen die Nase vorne hatte, landete der KF Tirana nur auf dem zweiten Platz. Die Albaner schafften es, so wie der Gegner aus Georgien, noch nie in eine Gruppenphase und scheiterten einmal im Playoff zur Europa League an den Young Boys aus Bern. Ein Nachteil für die Hausherren ist sicherlich, dass die heimische Meisterschaft erst im August startet, während der Gegner voll im Saft steht.

Dinamo Batumi landete vergangene Saison auf Platz 2 und wie dabei drei Punkte Rückstand auf Dinamo Tiflis auf. In der aktuellen Ganzjahresmeisterschaft steht der georgische Klub aber auf dem ersten Platz und musste in 20 Runden nur einmal als Verlierer vom Platz gehen. Der Verein ist einigen Fußballfans bekannt, da Khvicha Kvaratskhelia um 11.5 Millionen Euro an den SSC Neapel verkauft wurde und dort zum Weltstar avancierte, der einen großen Anteil am Meistertitel des Serie A Klubs hatte. Mit Zuriko Davitashvili wurde Anfang des Monats ein weiterer offensiver Flügelspieler um 1.25 Millionen Euro an Bordeaux verkauft. Die Georgier befinden sich in einer starken Form und gehen wohl als zumindest leichter Favorit in die beiden Partien gegen den KF Tirana.

