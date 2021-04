Luka Sur (Insignia): „Lizenz war nie unsere Verpflichtung“

Das Chaos bei der Wiener Austria scheint immer größer zu werden. Heute Nachmittag wurde den Violetten die Bundesligalizenz für die neue Saison erstinstanzlich verweigert....

Das Chaos bei der Wiener Austria scheint immer größer zu werden. Heute Nachmittag wurde den Violetten die Bundesligalizenz für die neue Saison erstinstanzlich verweigert. Daraufhin gab der Klub eine Erklärung heraus, in der Präsident Frank Hensel erklärte: „Wir wissen durch den heute erhaltenen Lizenzentscheid ganz genau, welche Anforderungen an uns gestellt werden und worauf wir uns fokussieren müssen.“ Jetzt meldet sich auch noch Luka Sur von der Insignia Group mit einem unvorteilhaften Text in einer Instagram-Story zu Wort.

Sur ging dabei auf die „Sorgen der Austria-Fans“ ein und erklärte, dass es weiterhin das Ziel von Insignia sei, Sponsoren und „Elite-Spieler“ an Land zu ziehen. Erneut war von einer „Topmarke im europäischen Fußball“ die Rede. Die Formulierung „some worry at the moment“ vom Anfang des Statements, liest sich angesichts dessen, was derzeit in Favoriten los ist, wie eine unfassbare Untertreibung.

Mit dem Lizenzierungsverfahren scheint Sur aber nicht allzu viel zu tun haben zu wollen. „Obtaining the licence was never our obligation“ heißt es in der in violett gehaltenen Nachricht in Surs Instagram-Story. Zu deutsch: „Die Lizenz zu erhalten war nie unsere Verpflichtung.“ Man wolle dem Verein aber beiseitestehen und entsprechend unterstützen, sollte Hilfe benötigt werden. Die Austria scheint damit im Hinblick auf die zweite Instanz des Lizenzierungsverfahrens doch etwas einsamer dazustehen, als es bisher den Anschein machte.

Screenshot vom offiziellen Instagram-Account von Luka Sur