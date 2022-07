Rapid-Fans: „Austria Klagenfurt hatte in der ersten Runde Probleme“

Der SK Rapid trifft nach dem erfolgreich bestrittenen Auswärtsspiel gegen Lechia Gdansk heute auf Austria Klagenfurt und hofft auf den nächsten Auswärtssieg. Glauben die...

Der SK Rapid trifft nach dem erfolgreich bestrittenen Auswärtsspiel gegen Lechia Gdansk heute auf Austria Klagenfurt und hofft auf den nächsten Auswärtssieg. Glauben die Rapid-Fans an einen Erfolg ihrer Mannschaft? Wollen sie, dass Trainer Feldhofer auf Rotation setzt, oder ist es noch zu früh in der Saison um den Schlüsselspielern eine Pause zu gönnen? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Schwemmlandla3: „Denke, wir werden eine komplett veränderte Mannschaft sehen. Hoffe wir nehmen was mit aus Klagenfurt. Am besten klarerweise ein Dreier, das sollte auch unser Anspruch sein. Klagenfurt hatte gegen den LASK große Probleme, die haben auch noch ziemliche Schwierigkeiten. Da helfen uns die zusätzlichen Spiele wohl. Aufstellung, keine Ahnung. Denke Burgstaller, Wimmer, Grüll und womöglich Pejic werden mal sicher auf der Bank Platz nehmen. Wer sonst noch raus- und reinrotiert wird, wird man sehen. Wünschen würde ich mir ja Demir im offensiven Mittelfeld und Zimmermann dafür ganz vorne rein. Aber Demir wird noch nicht mit dabei sein. Koscelnik vielleicht gleich links hinten probieren. Obwohl ich keine Ahnung habe ob das überhaupt in Betracht gezogen werden kann.“

N1ce *nd Sl0w: „Klagenfurt auswärts zwischen Gdansk und Baku jeweils auswärts ist natürlich brutal. Der große Kader zahlt sich erstmals aus, die Mannschaft kann sich erneut beweisen.“

FloRyan: „Ich glaube in Klagenfurt gewinnen wir, denn die sind für mich heuer ein Abstiegskandidat nach den Abgängen von Greil und Gemicibasi.“

marsh23: „Zum Spiel: Klagenfurt war letzte Woche sehr schwach, diese Form dürfen sie bitte diese Woche noch behalten.“

TheMichii: „Ich hoffe so sehr, dass Demir gegen Klagenfurt oder dann in Baku wieder dabei ist. Er fehlt uns als zusätzliche Option in der Offensive.“

TheReaper: „Wieder mit der „Ersten“ zu starten wäre mir persönlich zu riskant. Wimmer, Burgi, Kühn und Zimmermann sind zwar absolute Leistungsträger zurzeit, aber ob man wirklich eine Überbelastung wegen dem Klagenfurt-Spiel riskieren sollte, weiß ich nicht. So gut sind die derzeit nicht, als dass man sie nicht mit Bajic, Kriwak, Sollbauer etc. biegen könnte.“

gw1100: „Kühn hat nicht ein Match ganz durchgespielt – von einem 22-jährigen Burschen darf man erwarten, dass er das Programm schafft, muss ja nicht wieder durchspielen. Zimmermann hat noch weniger wie Kühn gespielt, in der ECL jeweils 65min bzw. 63min, national überhaupt nur 33min im Schnitt, da sollte ein Startelfbeginn möglich sein. Wimmer sehe ich da auch nicht so kritisch. Einzig bei Burgi bin ich bei dir, allerdings halt ich Burgi für so wichtig, dass man auf ihm momentan einfach nicht verzichten kann – da muss er sich durchbeißen.“

weizi72: „Burgstaller hat bis jetzt jedes Spiel durchgespielt. Ich denke, man sollte Ihm mal eine Pause gönnen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Rapid-Spiel gegen Austria Klagenfurt

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!