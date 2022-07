Rapid-Fans: „Mit einem Erfolgserlebnis nach Danzig fahren“

Der SK Rapid trifft in der ersten Runde der neuen Bundesliga-Saison auf die SV Ried. Erwarten sich die Fans eine Leistungssteigerung ihrer Mannschaft, die...

Der SK Rapid trifft in der ersten Runde der neuen Bundesliga-Saison auf die SV Ried. Erwarten sich die Fans eine Leistungssteigerung ihrer Mannschaft, die in den ersten zwei Pflichtspielen noch einiges schuldig blieb? Wir haben uns im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch umgehört.

Mmoch1ui: „Bitte irgendwie gewinnen! Bei Niederlage oder Unentschieden kann die Stimmung bei uns sehr, sehr schnell kippen und die junge Mannschaft wird es dadurch noch schwieriger haben.“

Doena: „Das Spiel wird wahrscheinlich auch wieder nicht von der feinen Sorte sein, aber wir werden wieder zu genug Chancen kommen und die müssen sie halt reinhauen, dann wird das ich was mit drei Punkten.“

Ernesto: „Ried wird sicher nicht nur mauern, sondern auch versuchen mitzuspielen – das sollte uns schon entgegenkommen. Eventuell rechnen sie sich sogar Chancen aus, weil wir als Mannschaft ja noch nicht so funktionieren wie man es sich erhofft hat.“

EricTheKing: „Ich glaube, dass Demir unserem Spiel guttun könnte. Vielleicht kann er für spielerische Lösungen sorgen.“

Schwemmlandla3: „Ich sehe es auch in Bezug auf Donnerstag als sehr positiv an, dass wir dieses Spiel noch dazwischen haben. Die Mannschaft braucht aktuell jedes Pflichtspiel. Umso wichtiger wäre ein Sieg. Mit einem Erfolgserlebnis nach Danzig zu fahren, macht das Ganze wohl etwas angenehmer, vor allem in den Köpfen.“

dooku: „Wenn wir gegen Ried nicht gewinnen beginnt der ganze Zauber wieder, wie im Frühjahr. Da hat man auch gehört wie toll nicht das Trainingslager war, wie nicht alle mitgezogen haben blabla. Dann kam Hartberg, 20 Minuten gut gespielt, Gegentor und alles war vorbei . Gegen Ried müssen drei Punkte her, alles andere wäre eine Katastrophe.“

b3n0$: „Hat noch fast immer zu 3 Punkten gegen Ried gereicht, bin also leicht optimistisch. Um in Polen aufzusteigen wird es eine Moralinjektion brauchen. Ein Dreier muss her, auch weil man dann nach Runde 1 schon +6 auf den Stadtrivalen vorweisen kann.“

valderama: „Mir wäre es auch lieber, wenn wir alle wegfiedeln würden. Aber aufgrund der ziemlich umgekrempelten Mannschaft wird es natürlich dauern, bis die Rädchen in einander greifen. Der Fokus muss jetzt auf den Ergebnissen liegen. Insofern wird es immens wichtig, unsere Innviertler Freunde irgendwie zu schlagen und am Donnerstag weiterzukommen.“

Grambamboli: „Natürlich hoffe ich, dass wir morgen gewinnen. Wir haben mal einen Saisonauftakt wo wir eigentlich viele Punkte holen können. Der Auftakt in die Meisterschaft könnte erfolgreich verlaufen. Falls wir bis Ende August nicht ordentlich punkten wird es ein ungemütlicher Herbst für die sportliche Führung.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Auftaktspiel der neuen Saison zwischen dem SK Rapid und der SV Ried.

