Rapid-Fans: „Das wird ein sehr schwieriger Herbst werden“

Der SK Rapid verlor am Wochenende etwas überraschend das Meisterschaftsspiel gegen die Admira mit 1:2. Auf die Mannschaft von Trainer Didi Kühbauer warten nun...

Der SK Rapid verlor am Wochenende etwas überraschend das Meisterschaftsspiel gegen die Admira mit 1:2. Auf die Mannschaft von Trainer Didi Kühbauer warten nun schwierige Wochen, denn neben dem Europa-League-Spiel gegen Genk warten in den beiden kommenden Runden in der Meisterschaft nun Red Bull Salzburg und der SK Sturm. Was sagen die Fans zum Auftritt ihrer Mannschaft? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

vegetableman: „Das ist völlig jenseitig bis jetzt. Bis jetzt mehr Niederlagen als Siege und dann auch noch gegen Hartberg, Altach und Admira. Die letzten Spiele alle wirklich schwach, das darf und kann so nicht weitergehen. Der Kader ist zum letzten Jahr kaum verändert und stark genug um gegen diese Teams zu gewinnen, wir wirken trotzdem überhaupt nicht eingespielt und müde. Man kann nicht anders als das dem Trainerteam anzulasten.“

Starostyak: „Ohne Frage wird das ein sehr schwieriger Herbst, wenn nicht alle Spieler bereit sind, 100% in jedem Spiel zu geben (Ausnahme heute: Arase, Taxi, Grahovac). Dass wir keinen klar sichtbaren Spielstil haben, keine Passmuster, kaum einstudierte Spielzüge zu sehen sind und wir primär von individueller Klasse leben, lässt mich mit Sorge auf die Meisterschaft blicken. Im Europacup wird es mit 100% Einsatz und dem Publikum gut aussehen, aber an den Sonntagen danach wird es ungemütlich. Mühsam, noch nicht gegen Sturm und RB gespielt und schon drei Niederlagen… kann nicht unser Anspruch sein. Ich würde ja nix sagen, wenn die Leistungen ansehnlich wären.“

Overlyzer – Live-Coverage aus über 800 Ligen und Bewerben!

Exilgrüner: „Eine unterirdische Darbietung, wieder einmal. Nur das Hinspiel gegen Sparta kann man noch als gelungen bezeichnen, der Rest ein absoluter Krampf wo man leistungstechnisch über weite Strecken enttäuscht hat. Heute wieder wie gegen Hartberg konzept- und ideenlos, denn funktionieren die langen Bälle auf Kara nicht, dann war es das mit den spielerischen Lösungen. Das ist zu wenig für einen Rapid-Trainer.“

ImmerWiederRapidWien: „Über die Partie ärgere ich mich im Gegensatz zu Hartberg und Altach nicht wirklich, weil im Gegensatz zu den beiden anderen Partien die Niederlage eigentlich nicht verdient war. Insgesamt zu fehlerhaft und unkonkret vorm Tor gewesen.“

b3n0$: „Sind wir wirklich so schlecht? In vier Spielen gegen Hartberg, Altach, Austria und Admira genau ein Punkt, und der gelang mit Ach und Krach gegen das Schlusslicht aus dem 10. Bezirk. Gefühlt treffen wir pro Partie acht Mal Aluminium und kassieren im Gegenzug lächerliche VAR-Tore, während uns die eigenen Treffer durch VAR aberkannt werden.“

Doena: „Die klassische Scheiß-Leistung nach der Länderspielpause, jedes Mal wieder. Sowohl von Mannschaft als auch von Kühbauer war das gar nichts, nach so einer zweiten Hälfte erst in Minute 78 den ersten Wechsel zu machen ist eine Frechheit sondergleichen.“

Jonny Weissmüller: „Wer gegen Altach, Admira, Hartberg verliert und gegen die Austria Unentschieden spielt, hat auch nichts im oberen Playoff zu suchen!“

dingo: „Lange nicht mehr so ein Pfeifkonzert gegen die eigene Mannschaft nach Schlusspfiff erlebt. Haben sich Mannschaft und Trainer redlich verdient.“

RomanHammer: „Ich will von Kühbauer auf jeden Fall nie wieder was von Belastung reden. Während Herzog fünf Wechsel macht, gibt es bei Rapid den ersten Wechsel in der 78. Minute.“

bfmv19: „Sorry, man muss Kühbauer hinterfragen, von 21 möglichen Punkte nur 8 geholt ist weit weg vom Soll. Man muss hinterfragen warum er einen Kara 90 Minuten rumstolpern lässt und erst in der 80. glaube ich einen frischen Spieler bringt. Ich bin der Meinung das Kühbauer damals zu der Zeit wo wir richtig scheiße mit dem unteren Playoff und mental am Ende waren, der Richtige war, aber er ist kein Trainer der Rapid nach vorne bringen wird, die Spieler entwickeln sich kaum.“

RapidDevelopment: „Kann mir jemand verraten, gegen wen wir diese Saison noch vorhaben zu punkten? Hartberg, Austria, Admira, Altach. Wenn die sportliche Führung jetzt nicht bald tätig wird, ist das OPO schwer in Gefahr. Der Fußball der hier geboten wird ist konzeptlos und stümperhaft. Da muss jetzt endlich was passieren! Die Saison erinnert mich an jene von Gogo Djuricin: Durch den Europacup gestolpert und in der Liga ein Versagen nach dem anderen.“

Dansch10: „Genau das was nicht passieren durfte. Niederlagen gegen die Kleinen und jetzt kommen die Niederlagen gegen Red Bull und Sturm. Dann sollte man den Trainer überdenken.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach der 1:2-Niederlage des SK Rapid gegen die Admira.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!