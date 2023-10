Rapid-Fans: „Die Moral ist da, aber…“

Der SK Rapid und der LASK trennten sich gestern Abend mit einem 3:3-Unentschieden. In dieser kuriosen Partie erzielten die Hütteldorfer zwei Mal in Unterzahl...

Der SK Rapid und der LASK trennten sich gestern Abend mit einem 3:3-Unentschieden. In dieser kuriosen Partie erzielten die Hütteldorfer zwei Mal in Unterzahl den Ausgleich, wobei die letzten beiden Treffer der beiden Mannschaften spät in der Nachspielzeit fielen. Am Ende rettete Neuzugang Thierry Gale nach einer perfekten Grüll-Flanke den Punkt für die Hütteldorfer. Was sagen die Rapid-Fans zu diesem turbulenten Spiel? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum!

Barnstormer: „Ich hoffe der letzte Treffer bringt uns nun die Wende, das war (gefühlt) das erste Mal diese Saison, dass wir was gedreht haben. Kämpferisch heute top für mich. Ansonsten halt unser gequältes Spiel mit den fehlenden, entscheidenden Pässen vorne. Mal sehen was die nächste Runde bringt. Es wird jedenfalls ein Zittern ums obere Playoff werden.“

Starostyak: „Die Moral ist da, aber in vielen Situationen fehlt immer und immer wieder die Qualität. Sei es defensiv (Max hebt zum 520. Mal das Abseits auf) oder offensiv (Kühn macht seine 100%igen nicht). Die Mannschaft gab sich nicht auf, das ist ihr heute hoch anzurechnen. Aber gut war das bei Elf-gegen-Elf nicht, zu hektisch, zu unstrukturiert, alles eher auf Zufall aufgebaut. Die positionsgetreuen Wechsel ohne Mut zu Veränderung insbesondere bei Rückstand machen einen wahnsinnig…“

schleicha: „Positiv: die Moral der Spieler sich nochmal zurückzukämpfen – das war nicht einfach. Negativ: Dass es die Moral überhaupt gebraucht hat. Und ein X daheim ist unter Anbetracht der tabellarischen Umstände und der bisherigen Saison für mich einfach zu wenig. Wir haben jetzt einen Punkteschnitt von 1.25. xG hin, xG her – das ist einfach nur schwach. Zu Barisic fällt mir nicht mehr viel ein – für mich wirkt er die Ursache des Übels und ich sehe nicht, wie wir mit ihm da je rauskommen sollen. Seine Spielidee ist ja eh ok – das ist unbestritten. Aber das wirkt alles so kopflos. Alleine heute der Wechsel von Kasanwirjo. Schick war um eine Klasse (eher sogar mehr) besser und wir waren endlich wieder mal halbwegs stabil. Kasanwirjo kommt rein – erste Aktion, völlig freistehend ein Kopfball direkt ins Niemandsland zu drei LASK Spielern. Kurz darauf, leitet er mit einem völlig unbedrängten „Querpass“ Richtung Mittellinie das Tor für den LASK ein. Selbst Oswald wäre besser als Rechtsverteidiger. Ich hoffe einfach, dass ich falsch liege mit meinem Gefühl zu Barisic und jetzt die Siegesserie mit guten Leistungen beginnt. Die Spiele, wo man ab Minute 1 merkt, dass das Team brennt und heute den Sieg holt. Der Glaube daran fehlt mir ehrlich gesagt, aber vielleicht bringt ja das späte 3:3 einen Impuls.“

Silva: „Ein Unentschieden, das sich gleichzeitig wie eine Niederlage und ein Sieg anfühlt. Schwierige Stimmungslage. Ich bin weiterhin der Meinung, dass unser guter xG-Wert schon für eine gewisse Qualität spricht. Aber man kann nach zwölf Runden nicht leugnen, dass es kein Zufall ist, dass wir nur am Papier gut sind. Wenn man nämlich vorne so Chancen wie Kühn, Grüll und Burgstaller oder Gale (auch wenn es abseits war) liegen lässt, muss man hinten einfach weniger Geschenke verteilen. Unsere Gegner sind nämlich nicht so unfähig vor dem Tor.“

flanders: „Irres Spiel, freuen wir uns über diesen Punkt. Das nennt man Rapid-Mentalität. Bravo.“

Fox Mulder: „Im Endeffekt überwiegt die Freude über den Treffer in der allerletzten Minute. Dennoch ist ein Punkt zu wenig gegen alles andere als ausgeruhte Linzer.“

schimli: „Vor dem Spiel hätten ich mit dem Punkt leben können und habe auch eigentlich nicht mehr erwartet in unserer aktuellen Situation. Nach diesem Spiel und mit den Chancen fühlt es sich wiederum an wie zwei verlorene Punkte – eine Niederlage. Aber nach der Schlussphase in der man in Unterzahl zwei Mal einen Rückstand aufholt fühlt es sich letztendlich dann wiederum fast wie ein Sieg an. Mit dem Ergebnis kann und muss man heute denk ich am Ende zufrieden sein, was nicht im Umkehrschluss bedeutet, dass alles „Happy-Pepi“ ist. Wenn man so spät noch ausgleicht will ich heute die positiven Emotionen mitnehmen, ich will ganz einfach nicht schon wieder schlecht gelaunt in die neue Woche starten. Gleichzeitig hängen aber dennoch die dunklen Wolken der Gesamtsituation über dem Spiel und dass es ähnlich wie viele der letzten Partien war. Man schafft es in Führung zu gehen, spielt phasenweise gefällig, hat Chancen, kassiert wieder auf haarsträubende Art den Ausgleich, macht die Chancen vorne nicht rein und kassiert hinten noch mehr vermeidbare Tore. Heute mit dem glücklichen Ende, dass wir mit der letzten Aktion die Flanke halt genau da hinbringen wo sie dem Gegner wehtut und sie nicht hinters Tor schlagen wo es uns wehtut. Könnte man heute als das Glück des Tüchtigen bezeichnen.“

_UndertakeR_: „24 Sekunden lagen zwischen Anstoß und dem 3:3. Ein Tor der Moral. Das X jedoch viel zu wenig.“

Berbatov: „In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel. Der LASK mit den etwas besseren Chancen. In der zweiten Halbzeit war Rapid bis zum 1:2 die klar bessere Mannschaft und hatte mehrere gute Chancen, darunter Kühn im direkten Eins-gegen-Eins gegen Lawal und Auer mit einem Lattenschuss. Man spürte, dass die Spieler unbedingt gewinnen wollen. Das 1:2 in der 73. Minute hat dann etwas die Luft rausgenommen. Doch selbst nach der roten Karte kam man nochmal gefährlich vors Tor und hat nochmal die Latte getroffen. Die Nachspielzeit war dann natürlich sehr kurios und mit Glück auf unserer Seite.“

Hugo_Maradona: „Was für eine irre Partie. Eines ist auf jeden Fall sicher. Die Mannschaft spielt sicher nicht gegen Zoki.“

GRENDEL: „Was für ein Spielverlauf! Wie erhofft ein Punkt, mehr hat man sich als nüchterner Mensch nicht erwartet im Vorfeld. Wenn dieser Last-Minute-Punkt nicht endlich was bewirkt, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Freut mich wahnsinnig für die Mannschaft und auch für Barisic.“

synetic: „Moral ist da, Qualität ist da. Ich bleibe aber ein weiteres Mal dabei: Zwei aus dem Trainerteam wechseln und wir stehen weitaus besser da.“

Boidi: „Das Gegenteil vom Klagenfurt-Spiel. Nach dem Rückstand zweimal zurückzukommen ist von der Moral endlich wieder mal Rapid, wie ich es sehe will. Grüll ganz stark…“

irgendeiner: „Nach der Zusammenfassung gerade nochmal, denke ich, dass wir wirklich in der Verteidigung unsere Problemzone haben. Wir könnten mehr Tore machen, aber wir bekommen auch zu viele einfache Gegentore. Zu weit weg, Räume nicht gut besetzt und individuelle Fehler dazu. Das ist nach wie vor eine intakte Mannschaft, ein Trainerwechsel ist für mich eine heikle Sache. Ich nehme das, wie es kommt, traue Barisic aber zu, zumindest bis zur Winterpause alles rauszuholen, was ein anderer auch könnte. Unter dem Strich bin ich nach dem Spiel zufriedener als vorher. Die Mannschaft kann es, es sind Kleinigkeiten, die nur mit Erfolg wieder kommen.“

Ottakringer: „Unabhängig vom ganzen Drumherum ein extrem wichtiger Punkt, allein schon um die Austria hinter uns zu lassen.“

AntiPessimist: „Ich trau mir nicht mehr zu sagen, was richtig oder falsch wäre im Bezug aufs Trainerteam. Bezeichnende Szene dafür: Zoki schreit Gale nach Ausgleich durchwegs an, dass er defensiver stehen muss. Und dann kommt genau über Gales Seite ungestört die Flanke zum 3:2. Zoki scheint, wie auch das Spielerische zeigt zu wissen, wie es gehen könnte. Aber am Platz erntet das kaum Früchte, was ja eigentlich der Maßstab fürs Trainerteam sein sollte. Ich bin ratlos. Irre Partie, aber was ist die Conclusio daraus?“

hags: „Hoffentlich gibt das X Auftrieb. Fühlt sich definitiv besser als, als die verlorenen zwei Punkte in Runde 1.“

NativeRon: „Bin mehr als froh, dass nach Gale´s 3:3 schnell abgepfiffen wurde, weil sonst hätten wir uns wahrscheinlich eh das Tor zum Nuller eingefangen. Aber so, sehe ich eigentlich positiv in die Zukunft. Jetzt geht es bergauf, ab jetzt werden die Partien gewonnen. Aber für die Nerven älterer Fans ist das wirklich nicht das Gesündeste, bist Du gelähmt, Schweindi! Oarges Match.“

moerli: „Verdientes X. Chancenplus wieder vorhanden, aber wir vergeben zu viele Sitzer. Trotzdem sehe ich unser Problem in der Defensive sowie deren Raumaufteilung. Wir bekommen einfach zu viele Tore weil wir im Mittelfeld und der Abwehr zu viele Zweikämpfe verlieren.“

Ballbesitzfussball: „Unsere Abwehr ist sehr schlecht…mehr möcht ich dazu nicht sagen. Kompliment an Sageder, dass er den LASK jetzt so hinbekommen hat, war eine starke Leistung. Wir haben sehr viele Baustellen rein taktisch und fußballerisch gesehen. Die Abwehr macht mir große Sorgen.“

