Rekordspiel: Der verrückte 8:0-Sieg der Bayern

Am Wochenende fegte der FC Bayern München in der deutschen Bundesliga gegen den SV Darmstadt mit 8:0 hinweg. Dieses Spiel war in vielerlei Hinsicht bemerkenswert, weshalb wir einen Blick auf diese verrückte Partie werfen wollen.

Wir können nur jedem empfehlen sich diese kuriose Partie anzusehen. Highlights und schöne Tore gibt es nämlich zuhauf!

In der vierten Minute konnten die Fans der Darmstädter Hoffnung schöpfen, denn Joshua Kimmich sah zum ersten Mal in seiner Karriere eine glatte rote Karte. Die Bayern mussten aber nur bis zur 21. Minute in Unterzahl agieren, da Klaus Gjasula nach einem Foul am österreichischen Nationalspieler ebenfalls die rote Karte sah. Es wurde aber noch kurioser, da Matej Maglica in der 41. Minute die dritte Notbremse in diesem Spiel tätigte, sodass die Bayern auf einmal in Überzahl agierten. Drei rote Karten aufgrund von Notbremsen gab es noch nie in der deutschen Bundesliga! Die beiden Vereine schafften das sogar in einer Halbzeit.

Danach dauerte es bis zur 51. Minute ehe endlich das Führunsgstor fiel. Dass bis zur Halbzeit kein Treffer fiel, war in erster Linie dem Tormann der Gäste, Marcel Schuhen, zu verdanken, der einige gute Paraden zeigte. Der 30-Jährige sollte in den zweiten 45 Minuten allerdings ganze acht Mal hinter sich greifen! Borussia Dortmund erzielte beim 11:1-Sieg gegen Bielefeld im Jahr 1982 ebenfalls acht Treffer, so wie auch Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Neunkirchen in der Saison 1967/68.

Harry Kane erzielte einen Hattrick und steht damit bei 12 Toren und fünf Assists nach nur neun Bundesliga-Partien. Kein anderer Spieler traf so oft zu diesem Zeitpunkt. Erling Haaland 2021/22 aufrgund einer Verletzung drei der ersten neun Liga-Spiele hätte beim BVB eventuell ebenfalls so einen Start hingelegt, allerdings verpasste der Norweger in der Saison drei der ersten neun Liga-Spiele. In den sechs Runden, in denen er spielte, gelangen ihm neun Treffer.

Die Bayern stehen nach dem Kantersieg nun nach neun Runden bei 34 Toren, was ebenfalls ein Liga-Rekord ist, da sie ihre Bestmarke aus der Saison 2021/22 um ein Tor schlugen. Es gab zudem ein weiteres Jubiläum. Zum 200. Mal erzielte der Rekordmeister mindestens fünf Tore in der deutschen Bundesliga. Auf Platz 2 liegt der BVB, dem das 99 Mal gelang. Thomas Müller darf sich auch über einen Rekord freuen: Da er nach seiner Einwechslung traf ist er der erste Spieler der Bayern, der in 15 verschiedenen Saisonen mindestens einen Treffer erzielte. Damit überholte er Gerd Müller, Klaus Augenthaler und Mehmet Scholl, die in 14 Saisonen jeweils einen Treffer erzielten.