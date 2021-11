Rapid-Fans: „Ein Thriller mit dem richtigen Sieger“

Der SK Rapid gewann das Meisterschaftsspiel gegen den LASK mit 3:2 und holte drei wichtige Punkte für die Tabelle. Ein wenig ärgerlich war für...

Der SK Rapid gewann das Meisterschaftsspiel gegen den LASK mit 3:2 und holte drei wichtige Punkte für die Tabelle. Ein wenig ärgerlich war für die Grün-Weißen, dass Robert Ljubicic nach dem Schlusspfiff noch eine rote Karte sah und in der Liga wieder einmal eine Pause wird einlegen müssen. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Phil96: „Extrem wichtiger Sieg, auch wenn die Leistung über weite Strecken wieder komplett unterirdisch war. Zum Glück ist Kara selbst in schwierigen Phasen immer noch für ein paar Tore gut. Der LASK ist heute echt zum richtigen Zeitpunkt gekommen, die sind nochmal mehr im Eck als wir.“

LiamG: „Wieder im oberen Playoff und den LASK auf Platz 12 einzementiert. Mehr kann man sich zurzeit nicht erwarten.“

Overlyzer – Live-Coverage aus über 800 Ligen und Bewerben!

AntiPessimist: „Die Mannschaft kämpft und rackert, so wie man es sich von einer Rapid erwartet, das ist natürlich Didis Motivationskünsten zu verdanken. Abseits dessen sehe ich gruppentaktisch eigentlich nur noch das pure Chaos und das in allen Feldpositionen. Die fast schon bipolaren Leistungsschwankungen innerhalb einer Partie sprechen auch nicht gerade für die klare taktische Handschrift des Trainerteams. Viel mehr deutet sich an, dass am Feld nur noch per Zufall agiert wird. Ball vordreschen, Kara und Grüll werden es schon richten, scheint die Devise zu sein. Geht aufgrund der individuellen Qualität der beiden manchmal sogar auf, aber das ist keine Taktik, das ist Lottospielen am Rasen. Ich bin heilfroh, dass wir aus dem UPO gerade raus sind, aber die gewonnene Ruhe sollte man nutzen und endlich proaktiv eine Veränderung im Trainerteam herbeiführen. Spätestens im Winter müssen wir uns neu aufstellen. Andernfalls ist das wirklich ein Spiel mit dem Feuer. Auch heute hat nicht viel gefehlt für ein Debakel, eigentlich war es nur Karamokos Abschlussschwäche. Es hätte ohne Weiteres 0:3 stehen können nach 35min.“

Zuckerhut: „Gegen einen starken LASK alles in allem ein glücklicher Sieg. Sowas wie die ersten 20. Minuten will ich nicht mehr sehen.“

Ipoua #24: „Ein Thriller bis zum Schluss mit dem richtigen Sieger. Ein besonderes Lob möchte ich an Pauli Gartler aussprechen, da waren sehr gute Paraden dabei. Es war nicht die schönste Partie, aber ich persönlich bin mit der Leistung top zufrieden – das muss jetzt wirklich einmal endlich Auftrieb für die kommenden Runden geben.“

Da Oide Bimbo: „Kein Spiel für Herzkranke, spielerisch war heute Halloween, aber wenigstens kämpferisch waren die Burschen heute auf zack, immerhin das Spiel gedreht. Gegen den Tabellenletzten möchte ich nicht so zittern müssen. Es fehlt uns komplett das Selbstvertrauen. Mit Hofmann, Fountas und Ljubicic möglicherweise wieder drei herbe Personalprobleme.“

Boidi: „Wichtiger Sieg im Kampf ums oberer Playoff! Dennoch war und bleibt das weiter gar nichts. Kühbauer muss spätestens in der Winterpause ausgewechselt werden, der Kader hätte mit einem ordentlichen Trainer schon Potential. Grüll ist noch immer eine Wahnsinnstransfer von Zoki.“

Lucifer: „Es darf so nicht weitergehen, dass muss eigentlich jedem logisch denkenden Menschen klar sein. Kühbauers Zeit muss zu Ende sein, spätestens im Winter, auch wenn ich dies für fahrlässig erachte, da wir überhaupt keine Zusammenhänge in unserem Spiel haben!“

Varimax: „Sehr gut ins Spiel zurückgekämpft, das wird bis Winter immer wieder nötig sein. Aber es geht langsam aufwärts.“

x_ndl: „Unglaublich, nach dem ersten 35 Minuten hätte ich ehrlicherweise keinen Sieg mehr erwartet… spielerisch sehr mager, dafür haben vorne wieder alle gekämpft. Kara auch abseits seiner beiden Tore wieder in Zweikämpfe gegangen. Robert mit einer saudummen Roten, wird im zentralen Mittelfeld auch schon schwer werden hier gegen WAC und wahrscheinlich für die nächsten zwei bis drei Spiele eine passende Alternative zu finden. Hoffentlich gibt der Sieg wieder mehr Selbstvertrauen glaub dann wird’s spielerisch auch wieder besser werden.“

CECKO: „Auch wenn ich mir das diese Saison schon öfter gedacht habe… ganz wichtiger Sieg, der den Kopf wieder etwas frei(er) machen sollte. Es wäre so wichtig, einmal einen kleinen Lauf zu starten. In der Bananenliga ist das obere Playoff selbst bei unserer Unform ein Muss. Ich glaub weiter fest an die Wende! Auch wenn es mittlerweile sehr schwerfällt.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach den 3:2-Sieg des SK Rapid gegen den LASK.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!