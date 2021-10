Rapid-Fans: „Wichtiger Sieg in einer schwierigen Phase“

Der SK Rapid gewann gestern das Meisterschaftsspiel gegen die WSG Tirol mit 5:2 und holte damit nach der jüngsten Negativserie endlich wieder einmal drei...

Der SK Rapid gewann gestern das Meisterschaftsspiel gegen die WSG Tirol mit 5:2 und holte damit nach der jüngsten Negativserie endlich wieder einmal drei wichtige Punkte in der Meisterschaft. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum gestrigen Spiel sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Ipoua #24: „Na hoffentlich scheint jetzt wieder länger die Sonne in Hütteldorf, diese Negativstimmung war ja nicht auszuhalten.“

Ernesto: „Angesichts der Situation und des Spielverlaufs war das eine enorm starke Leistung – sowohl spielerisch als auch mental. Ich ziehe meinen Hut, denn so eine Leistung muss man erst mal auf den Rasen bringen. Ich bin sehr optimistisch, dass es nun Schritt für Schritt wieder bergauf gehen wird.“

flanders: „In Klagenfurt nachlegen und wir sind wieder vorne dabei. So schnell geht’s.“

Silva: „Ein kleiner Schritt in Richtung bessere Zeiten. Nächstes Spiel nachlegen und man hat den ersten Schritt aus einer Krise gemacht. Schafft man das nichts, hat man nur kurz bisserl mehr Luft zum Atmen gehabt. Gibt einige Spieler, die heute gut waren. Aber besonders gefallen hat mir Auer. Besonders die Szene als er vorne abschließt und dann hinten den Konter unterbindet.“

Overlyzer – Live-Coverage aus über 800 Ligen und Bewerben!

LiamG: „Wichtiger Sieg. Zwei Punkte auf Platz 3, die wir uns hoffentlich gleich in zwei Wochen holen. Freut mich auch für Kara, hoff er netzt nach der Länderspielpause wieder öfter.“

Schleicha: „Wichtiger Sieg heute in einer ganz schwierigen Phase. Hoffentlich bekommt man jetzt in der Länderspielpause ein wenig Ruhe rein und vor allem mehr Struktur in die Offensive. WSG hat es uns heute nämlich schon sehr einfach gemacht. Normal muss das schon in Halbzeit 1 klar sein. Spannend wird auch zu sehen sein ob Strebinger gleich wieder ins Tor zurückkehren wird. Glaube ehrlich gesagt eher nicht.“

derfalke35: „Wichtiger Sieg, tolle Einstellung unserer Kicker, das Einzige was heute schwach war, waren die Fans die draußen blieben.“

WorkingPoor: „Endlich mal ein Pflichtsieg gegen den Tabellenletzten. Überbewerten darf man die Partie halt auch nicht.“

Canadien1978: „Die Truppe hat Moral gezeigt. Jetzt bitte in der Länderspielpause konzentriert an den richtigen Schrauben weiterdrehen und dann Pacults Klagenfurtern endlich die Grenzen aufzeigen.“

RapidDevelopment: „Erste Halbzeit was nicht das Gelbe vom Ei, aber der Wille war erkennbar und hat schließlich zum Erfolg geführt. Ich glaube, dass wir das zu einem großen Teil Grüll zu verdanken haben. Er ist ein Spieler, der nie aufgibt, das passt gut zu Rapid. Aber nochmal: Es ist traurig, dass die Fans in dieser schwierigen Situation den Support verweigern. Jedem seine Entscheidung über eine Impfung, aber den Verein und die Mannschaft für eine politischen Entscheidung zu bestrafen ist mehr als unüberlegt. So sehr ich den Rapid-Anhang schätze, aber das ist eine klare Fehlentscheidung.“

damich: „Die zwei Tore direkt vor und nach der Pause waren heute entscheidend, ich denke, wenn nur eines dieser zwei nicht fällt, gewinnen wir das nicht! Jetzt in der Pause brav arbeiten mit allen die da sind und in Klagenfurt gleich nachlegen und dann geht es schon um alles in der Europa League gegen Dinamo Zagreb!“

rabbitmountain: „Kara mit drei Toren und einem Assist. Ich habe schon in den letzten Spielen geschrieben, dass es bei ihm leistungstechnisch bergauf geht. Das war heute jedenfalls ein starkes Lebenszeichen. Bitte da anschließen! Unser Offensivspiel war zwar wieder sehr fehleranfällig. Aber wir waren endlich effizient im Chancenverwerten. Ich hoffe, wir können die Länderspielpause nützen und dann kräftig nachlegen. Eine Niederlage gegen Klagenfurt würde nur die Trainerdiskussion erneut anfachen und Unruhe reinbringen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 5:2-Sieg des SK Rapid gegen die WSG Tirol.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!