Rapid-Fans: „Erst mit Zimmermann und Kühn wurde es besser“

Der SK Rapid kam gestern zu einem glücklichen 1:0-Heimsieg gegen die SV Ried. Die Hütteldorfer kamen erst nach den Einwechslungen von Zimmermann, Kühn und...

Der SK Rapid kam gestern zu einem glücklichen 1:0-Heimsieg gegen die SV Ried. Die Hütteldorfer kamen erst nach den Einwechslungen von Zimmermann, Kühn und Schick auf Betriebstemperatur und fuhren dann doch noch drei wichtige Punkte zum Bundesligastart ein. Was sagen die Rapid-Fans zu der Leistung ihrer Mannschaft? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Hugo_Maradona: „Eine Runde gespielt und 6 Punkte vor der Austria!“

LiamG: „Harte Kost, aber die geforderten drei Punkte wurden geholt – die 2. Halbzeit war dann schon in Ordnung. Am Donnerstag den Aufstieg fixieren und nächsten Sonntag müssen die nächsten 3 Punkte her – egal wie.“

Mrneub: „Kühn mit 19 Ballberührungen, Zimmermann mit 30. Knasi in 60 Minuten mit 10.“

Starostyak: „Sehen wir das Positive: Nach dem 1:0 souverän gewesen, da hätte man noch zwei weitere Treffer machen müssen. Kühn scheint ein sehr guter Einkauf zu sein, technisch auf einem anderen Level als der Rest des Kaders, das sieht man bei jeder Ballberührung. Man muss ihm Effizienz beibringen… Zimmermann unbezahlbar, diesen brutalen Einsatz kannst nicht kaufen, der muss einfach da sein. Summa summarum werden wir mit so einer Leistung in Danzig nicht aufsteigen. Ich möchte nicht den Oberlehrer spielen, aber wie in der Vorbesprechung angekündigt kann ein Mittelfeld mit Pejic, Savic und Knasi sowie einem 18-jährigen Amateur nicht funktionieren. Ich weiß nicht, ob Feldhofer hier was probieren wollte oder wirklich so naiv ist, aber ich hoffe schwer auf ersteres im Hinblick auf den Donnerstag.

harry1312: „Mit Zimmermann wurde alles eingewechselt was davor fehlte. Auch Kühn und Schick haben das Niveau gehoben. 2. Halbzeit war in Ordnung, die erste indiskutabel schlecht.“

#17: „Das Beste, was Feldhofer in den nächsten Spielen machen kann, ist auf die Reihe Grüll – Burgi – Zimmermann – Kühn zu setzen. Wenn die alle Vollgas geben, können wir auch ohne taktischen Plan ein paar Tore reinnudeln. Bis dann hoffentlich irgendwann mal Greil und Kerschbaum das Zentrum verbessern. Koscelnik und Auer würde ich ab sofort nur noch von der Bank bringen, weil die oft und gut flanken. Bajic und Demir sind hoffentlich bald einsatzfähig, weil es sonst offensiv schon sehr dünn wird.“

Oldergod: „Heute hat sich gezeigt wie wichtig eine starke Bank ist.“

Batigol_7: „Den Sieg eingewechselt. Zimmermann ist einfach geil. Kühn hat das Niveau auch merklich gehoben. Am Ende musst zwei Tore mehr machen.“

Ernesto: „3 Punkte, das Einzige was zählt. Gut war das nicht. Mit Zimmermann und Kühn wurde es besser. Wieviel gute Partien hat Grüll unter Felhofer gespielt? Das können nicht viele gewesen sein.“

Lichtgestalt: „Die erste Halbzeit war das Schwächste, was ich seit langem von Rapid gesehen hab. Ab Minute 60: bring Spieler, die ihren Job ernst nehmen, sich auf dem Platz zerreißen und es geht plötzlich. Hoffe, Feldhofer lernt daraus und stellt den einen oder anderen Badkicker nur noch auf, wenn selbst die U-15 keine einsatzbereiten Spieler mehr hat. Das war nicht verdient, schwerst erkämpft und wahnsinnig wichtig. Vielleicht ein wichtiger Schritt in Richtung zusammenwachsen und Entwicklung.“

TheMichii: „Schwung aus den letzten 30 Minuten nach Danzig mitnehmen. Plus Greil, Bajic und Demir. Das wird schon.“

fuck forever: „Schön langsam sollte Knasi sein Engagement bei Rapid überdenken. Sollte ihm das alles wirklich blunzn sein – so wie es leider aussieht – sollte man ihm nicht mehr aufstellen.“

Zidane85: „Kühn ist ein verdammt feiner Kicker. Schick auch wesentlich besser als sein Vorgänger. Außerdem bringt er jetzt schon länger eine konstant gute Leistung, wenn er ins Spiel kommt!“

Phil96: „Mit dem Doppelwechsel konnten wir die Partie komplett kippen. Bis dahin katastrophal, danach sehr ordentlich. Zeigt halt auch, dass es hilft, wenn man mehr als zehn Feldspieler zur Verfügung hat.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 1:0-Sieg des SK Rapid gegen die SV Ried.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!