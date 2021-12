Rapid-Fans: „Es wäre der perfekte Start in die neue Trainer-Ära“

Auf den SK Rapid wartet im ersten Spiel unter Ferdinand Feldhofer gleich das Wiener Derby. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von...

Auf den SK Rapid wartet im ersten Spiel unter Ferdinand Feldhofer gleich das Wiener Derby. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von diesem Spiel erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum.

since-1899: „Es ist Derby, und ein Derbysieg kann vieles wiedergutmachen. Das ist immer so, aber dieses Mal mehr denn je. Es wäre der erste Derbysieg im Weststadion, der erste nach sieben sieglosen Heimderbys. In der Tabelle würde uns ein Sieg jedenfalls an der Austria, zu 99% an Hartberg (spielen in Salzburg) und vielleicht sogar an Ried (spielen beim LASK) und Klagenfurt (spielen bei Wattens) vorbeikatapultieren. Dazu wäre es ein perfekter Start in die Trainer-Ära Feldhofer. Das alles zusammen wäre mehr als nur ein Sieg und drei Punkte, das wäre ein enormer Booster für den gesamten Verein.“

Boidi: „Gibt wohl leichtere Spiele zum Debüt. Die Austria hat sich erfangen diese Saison aber fürchten braucht man sich vor ihr auch nicht. Ein Sieg wäre einerseits fürs obere Playoff wichtig, aber auch für den Start von Ferdinand Feldhofer. Mal schauen wie er es anlegt und ob er auf der Arbeit von Steff und Hicke aufbaut.“

Zuckerhut: „Austria für mich wegen der stabileren Defensive leichter Favorit. Am Ende wird es wahrscheinlich das typische 1:1.“

schleicha: „Extrem wichtiges Spiel für Feldhofer und den Verein. Wir kommen halt wirklich am Kieferknochen daher, das Zahnfleisch ist schon weg. Die Ausfälle sind in der Anzahl leider nur sehr, sehr schwer zu kompensieren. Man wird von jedem eine konzentrierte und engagierte Leistung benötigen um das als Team aufzuwiegen. Hoffe, dass wir das Ding irgendwie gewinnen und uns damit doch noch Richtung oberes Playoff orientieren. Ein unteres Playoff gegen den LASK brauch ich wirklich nicht.“

Rapid_Wien: „Austria mit einem guten Auftritt gegen Sturm. Aber auch unsere Partie gegen Ried war spielerisch wirklich gut. Ich glaube, dass wir mit dem Ballbesitzfußball wieder in die Erfolgsspur zurückfinden werden. Man hat heute ganz gut gesehen, dass uns Ried eigentlich nichts entgegenzusetzen hatte und nur durch Eigenfehler und einen „Traumabschluss“ zu den zwei Toren gekommen sind. Mal sehen wie Ferdl das Spiel anlegen wird.“

Waldratte: „Man hat schon gegen stärkere Austria-Mannschaften gewonnen und gegen schlechtere verloren. Unterm Strich also: Derby-Time, alles ist möglich. 2€ ins Phrasenschwein.“

sulza: „Würde mich nicht wundern, wenn Feldhofer gleich einmal auf sein altbewährtes System aus WAC-Zeiten zurückgreift und drei zentrale Mittelfeldspieler aufbietet, um das Zentrum zu stabilisieren. Wäre meiner Meinung nach auch kein schlechter Ansatz. Wenn es zwei Spielern nicht gelingt, dann vielleicht einem Trio.“

b3n0$: „Es fehlt uns aktuell halt wirklich nicht viel, um ein Spiel wie in Ried statt 2:2 klar mit 3:1 zu gewinnen. Gegen Ried gab es wieder ein Eigentor von uns, einen Stangenschuss und das übliche aberkannte VAR-Tor, Ried dagegen kam auf zwei Schüsse aufs Tor im gesamten Spiel und war am Ende über den Punkt glücklich. Genau wie Klagenfurt oder Hartberg im Oktober. Im Derby wird ähnliches gelten. Von einem souveränen 4:1 bis zum neuerlich zermürbenden Remis ist wieder alles drin. Verlieren werden wir nicht, dafür ist die Austria nicht stark genug.“

Jackson: „Unsere Defensive mit den Ausfällen von Greiml, Dibon, Hofmann und Querfeld ist leider unser großer Nachteil. Ich befürchte das werden wir verlieren.“

Lucifer: „Aufgrund der aktuellen Verfassung und auch Situation ist die Erwartungshaltung eher gering, dazu kommt noch das wir zu Hause seit Eröffnung kein einziges Derby gewinnen konnten und das obwohl bei vielen Partien die Vorzeichen weitaus bessere gewesen sind. Wenn man dann noch das Lazarett mit einberechnet kann einem soundso etwas mulmig werden.“

